Tarr Zoltán: jelentős változások lesznek a külhoni magyarok támogatásában

A magyarság ügye kiemelt jelentőségű a magyar kormány számára annak ellenére, hogy nincs a nemzetpolitikának külön államtitkára – jelentette ki Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pénteken a felvidéki Gombaszögön, a helyi kempingben folyó hagyományos nyári tábor egyik panelbeszélgetésén.

Székelyhon 2026. július 18., 10:412026. július 18., 10:41

A miniszter a felvidéki magyar fiatalok legnagyobb nyári rendezvényén számos időszerű témáról beszélt, köztük az állami támogatások átvilágításáról, ezen belül a határon túli magyar közösségek támogatásáról és ennek várható változásáról. Minden létező támogatással kapcsolatban az átláthatóság bevezetését és a politikai célú befolyásolás megszüntetését hangsúlyozta – írja az MTI. Hirdetés Tarr Zoltán az előző kormányzat által kifizetett támogatások átvilágításával kapcsolatban elmondta: minden területen öt évre visszamenően,

a határon túli támogatások tekintetében pedig 10 évre visszamenőleg végzik el az átvilágítást,

mert a határon túli magyar közösségeknek és a magyar adófizetőknek egyaránt joguk van tudni, mire használták fel ezeket a pénzeket. Az előző kormány közpénzt használt saját politikai céljainak megvalósítására, a társadalom, a közösségek megosztására Magyarországon belül, a határon túli magyar közösségekben és más országokban is – jelentette ki. Utóbbira példaként felhozta, hogy állami pénzzel támogattak spanyol, nagy-britanniai és egyéb országokban működő pártokat közösségek megosztása céljával. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kiemelte:

feladatuknak tartják, hogy felderítsék ezeknek a közpénzeknek az útját,

hogy miként költötték el őket, és hogy ennek volt-e haszna a helyi közösség számára. Kérdésre válaszolva rámutatott: az átvilágítás lehetőségei minden ország tekintetében mások, és a módszerek kidolgozása folyamatban van. A miniszter hangsúlyozta, hogy a határon túli magyar közösségek, szervezeteik és a magyar kormány közti kapcsolattartás módjáról széleskörű párbeszédre van szükség.

Beszélgetni kell, és nem csak azokkal, akik ráültek a beszélgetőcsatornákra”

– fogalmazott. Úgy vélekedett: jól használható fórum lehet a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) is, amennyiben sikerül azt ismét megtölteni tartalommal. El kell kerülni az úgynevezett ingaeffektust, vagyis azt, hogy csak az egyik oldalon lévőkkel folyjon párbeszéd, ehelyett egyfajta középutat kell választani – jelentette ki.

Fotó: Vajda János/MTI

„Nekünk az nem lehet szempont, hogy ugyanazt csináljuk, mint a Fidesz-KDNP, amely azt mondta, hogy aki nincs velünk, az nincs” – fogalmazott Tarr Zoltán. Hozzátette: a hegemóniának véget kell vetni, és mindenkit értékei és cselekedetei alapján kell megítélni.

A külhoni magyar közösségeknek szánt támogatásokkal kapcsolatban a miniszter elmondta: jelentős változások készülnek.

Kifejtette: a támogatáspolitika átalakításával két célt követnek. Egyrészt meg akarják szüntetni a politikai befolyásolást, vagyis – mint fogalmazott – „a magyar állam pénze ne szolgálhasson pártpolitikai célokat”, illetve magát a pályázati rendszert is egyszerűbbé akarják tenni. Tarr Zoltán hangsúlyozta:

semmilyen módon nem tervezik a külhoni oktatási kulturális intézmények támogatásának megvonását,

csak az átláthatóságot akarják megteremteni, és javítani a támogatás célirányosságát – mivel mint mondta – azt látták, hogy időnként olyan segítséget is kaptak határon túli közösségek, amelyet nem kértek. A sporttámogatásokkal kapcsolatban azt mondta: ezeknek az átgondolása csak most kezdődött el, és hatékonyságuk érdekében hozzájuk fognak nyúlni, de nem szüntetik meg őket. Az állami támogatásban részesülő külhoni magyar média kapcsán Tarr Zoltán azt mondta: az átvilágítás ott is meglesz, végig fogják gondolni, hogy miképpen lehet átláthatóvá tenni ezeknek a médiáknak a működését, és megvalósítani azt, hogy semmiképpen ne a politikai befolyásolás célját szolgálják.

Támogatások lesznek, automatizmusok nem