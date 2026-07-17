Több pedagógusi pótlékot is bevezetne az új bértörvény-tervezet

Az új közalkalmazotti bértörvény felülvizsgált tervezete szerint több kategóriában is béren felüli juttatásokat vezetnének be az oktatásban dolgozók számára.

Székelyhon 2026. július 17., 20:362026. július 17., 20:36

Az elszigetelt településeken dolgozó szakképzett pedagógusok és intézményvezetők

az alapbérük legfeljebb 15 százalékának megfelelő pótlékra lesznek jogosultak

az új közalkalmazotti bértörvény felülvizsgált tervezete szerint. A munkaügyi minisztérium által pénteken közzétett jogszabályjavaslat értelmében, melyet az Agerpres szemlézett, az osztályfőnöki feladatokat ellátó tanárok, valamint a tanítók, az óvónők, továbbá az elemi és óvodai oktatásban dolgozó tanárok a referenciaérték 10 százalékának megfelelő pótlékban részesülnek.

A speciális oktatásban dolgozó tanárok, valamint a logopédusok legfeljebb 15 százalékos pótlékot kaphatnak.

A pedagógusjelöltek gyakorlati képzését irányító tanárok 5-15 százalékos pótlékban részesülhetnek. A több évfolyamot egyidejűleg (összevont osztályokban) oktató pedagógusok az összevont évfolyamok számától függően 5-15 százalékos alapbér-kiegészítésre lesznek jogosultak. Két összevont évfolyam esetén 5 százalékos, három évfolyam esetén 7 százalékos, négy évfolyam esetén 10 százalékos, öt évfolyam esetén 15 százalékos pótlékot kapnak. Hirdetés A felsőoktatásban az intézmények vezető testületei az intézmény saját bevételeinek terhére pótlékot állapíthatnak meg az oktatók és az adminisztratív személyzet számára. Az erre fordítható összeg

nem haladhatja meg az adott intézmény éves alapbér-kiadásának 20 százalékát.