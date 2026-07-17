Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Viharosan indul a hétvége Székelyföldön

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki légköri instabilitás és jelentős mennyiségű csapadékkal járó záporok miatt, amelyek a székelyföldi megyéket is érintik.

Székelyhon

2026. július 17., 10:492026. július 17., 10:49

A meteorológusok szerint pénteken 12 és 21 óra között a hegyvidék nagy részén, Olténia északi és keleti régióiban, Havasalföld északi térségeiben, valamint Erdély délnyugati és keleti vidékein (Hargita, Kovászna és Maros megyében is) átmenetileg fokozódik a légköri instabilitás.

Hirdetés

Heves záporok, villámlás, 50–70 km/órás széllökések várhatók, helyenként pedig viharos szél és jégeső is előfordulhat.

Rövid idő alatt 20–30 liter, elszigetelten pedig 40–50 liter csapadék is hullhat négyzetméterenként.

A légköri instabilitásra jellemző jelenségek elszórtan az ország más részein is előfordulhatnak – teszi hozzá az ANM.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Csak úgy gyártották a fiktív munkaéveket „igazoló” iratokat, csak pecsétből 160-at foglalt le a rendőrség
Egyértelmű és elgondolkodtató eredmény a Drakula Park-névszavazásról
Hórihorgas magyar védőt igazolt az FK Csíkszereda
Mit fizet az egészségbiztosító, és mire jogosultak a biztosítás nélküliek?
Messze a címvédő kerete a legértékesebb – így néz ki a Szuperliga erősorrendje
Egyfajta küldetés Elek apó ükunokáinak lenni
Csak úgy gyártották a fiktív munkaéveket „igazoló” iratokat, csak pecsétből 160-at foglalt le a rendőrség
Székelyhon

Csak úgy gyártották a fiktív munkaéveket „igazoló” iratokat, csak pecsétből 160-at foglalt le a rendőrség
Egyértelmű és elgondolkodtató eredmény a Drakula Park-névszavazásról
Székelyhon

Egyértelmű és elgondolkodtató eredmény a Drakula Park-névszavazásról
Hórihorgas magyar védőt igazolt az FK Csíkszereda
Székely Sport

Hórihorgas magyar védőt igazolt az FK Csíkszereda
Mit fizet az egészségbiztosító, és mire jogosultak a biztosítás nélküliek?
Krónika

Mit fizet az egészségbiztosító, és mire jogosultak a biztosítás nélküliek?
Messze a címvédő kerete a legértékesebb – így néz ki a Szuperliga erősorrendje
Székely Sport

Messze a címvédő kerete a legértékesebb – így néz ki a Szuperliga erősorrendje
Egyfajta küldetés Elek apó ükunokáinak lenni
Nőileg

Egyfajta küldetés Elek apó ükunokáinak lenni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 17., péntek

Nicușor Dan: a pártok a 2028-as választásokat fontosabbnak tartják az ország érdekénél

Nicușor Dan államfő csütörtök este kijelentette, hogy egy meghatározott időszakra kinevezett technokrata kormány jobb helyzetbe hozta volna az országot, mint amiben jelenleg van.

Nicușor Dan: a pártok a 2028-as választásokat fontosabbnak tartják az ország érdekénél
Nicușor Dan: a pártok a 2028-as választásokat fontosabbnak tartják az ország érdekénél
2026. július 17., péntek

Nicușor Dan: a pártok a 2028-as választásokat fontosabbnak tartják az ország érdekénél
Hirdetés
2026. július 17., péntek

Rendőrautónak ütközött, majd bezárkózott a fülkébe egy kamionsofőr – videóval

Teljesen megbénult a forgalom az 1-es országúton, a Prahova-völgyi Bușteni-ben csütörtök este, miután egy kamion nekiütközött egy rendőrautónak, vezetője pedig elbarikádozta magát a fülkében, és nem volt hajlandó kiszállni.

Rendőrautónak ütközött, majd bezárkózott a fülkébe egy kamionsofőr – videóval
Rendőrautónak ütközött, majd bezárkózott a fülkébe egy kamionsofőr – videóval
2026. július 17., péntek

Rendőrautónak ütközött, majd bezárkózott a fülkébe egy kamionsofőr – videóval
2026. július 17., péntek

Egy este a csillagok alatt a Limesparkban
Egy este a csillagok alatt a Limesparkban
Egy este a csillagok alatt a Limesparkban
2026. július 17., péntek

Egy este a csillagok alatt a Limesparkban
2026. július 17., péntek

Nem bukdácsolnak már úgy románból a székelyföldi magyar diákok

Javultak a hazai magyar diákok románérettségi-eredményei: míg 2024-ben országosan 68,1 százalékuk szerzett átmenőjegyet, tavaly 79,42, idén pedig már 88,15 százalékuk teljesítette sikeresen a vizsgát.

Nem bukdácsolnak már úgy románból a székelyföldi magyar diákok
Nem bukdácsolnak már úgy románból a székelyföldi magyar diákok
2026. július 17., péntek

Nem bukdácsolnak már úgy románból a székelyföldi magyar diákok
Hirdetés
2026. július 16., csütörtök

23 éve nem volt ilyen alacsony a Duna vízhozama

A Duna vízhozama csütörtökön elérte az elmúlt 23 év legalacsonyabb szintjét Románia határánál.

23 éve nem volt ilyen alacsony a Duna vízhozama
23 éve nem volt ilyen alacsony a Duna vízhozama
2026. július 16., csütörtök

23 éve nem volt ilyen alacsony a Duna vízhozama
2026. július 16., csütörtök

Örök nyugalomra helyezték Szilágyi Tibor színművészt

Családja, pályatársai, barátai és tisztelői vettek végső búcsút csütörtökön Szilágyi Tibor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésztől a Farkasréti temetőben Budapesten.

Örök nyugalomra helyezték Szilágyi Tibor színművészt
Örök nyugalomra helyezték Szilágyi Tibor színművészt
2026. július 16., csütörtök

Örök nyugalomra helyezték Szilágyi Tibor színművészt
2026. július 16., csütörtök

Televíziós újságírókat zárt be egy irodába Diana Șoșoacă, most jogellenes fogvatartás miatt emeltek vádat ellene

A legfőbb ügyészség vádat emelt csütörtökön Diana Șoșoacă EP-képviselő ellen négy rendbéli jogellenes fogvatartás miatt, miután 2021 decemberében bezárt az irodájába egy olasz újságírónőt és televíziós stábját, akik interjút akartak készíteni vele.

Televíziós újságírókat zárt be egy irodába Diana Șoșoacă, most jogellenes fogvatartás miatt emeltek vádat ellene
Televíziós újságírókat zárt be egy irodába Diana Șoșoacă, most jogellenes fogvatartás miatt emeltek vádat ellene
2026. július 16., csütörtök

Televíziós újságírókat zárt be egy irodába Diana Șoșoacă, most jogellenes fogvatartás miatt emeltek vádat ellene
Hirdetés
2026. július 16., csütörtök

Gázvezeték is megrongálódott a fát szállító kamion felborulása nyomán

Megrongálódott egy ingatlan kerítése, két közlekedési tábla, valamint egy gázvezeték a csütörtök reggel Lemhénynél történt balesetben – közölte a rendőrség.

Gázvezeték is megrongálódott a fát szállító kamion felborulása nyomán
Gázvezeték is megrongálódott a fát szállító kamion felborulása nyomán
2026. július 16., csütörtök

Gázvezeték is megrongálódott a fát szállító kamion felborulása nyomán
2026. július 16., csütörtök

Székelyföld legnagyobb arborétumát újítják fel a gyergyószentmiklósiak

Jóváhagyta Gyergyószentmiklós önkormányzata a Csíky-kert rendbetétléről szóló finanszírozási szerződést, és döntött a Virág negyed északi részének rendezéséhez szükséges telekkönyvi módosításról is.

Székelyföld legnagyobb arborétumát újítják fel a gyergyószentmiklósiak
Székelyföld legnagyobb arborétumát újítják fel a gyergyószentmiklósiak
2026. július 16., csütörtök

Székelyföld legnagyobb arborétumát újítják fel a gyergyószentmiklósiak
2026. július 16., csütörtök

Csak úgy gyártották a fiktív munkaéveket „igazoló” iratokat, csak pecsétből 160-at foglalt le a rendőrség

A bukaresti nyugdíjpénztárnál és további 29 helyszínen egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben szerdán végrehajtott házkutatások nyomán hét személyt őrizetbe vettek, további 13-at hatósági felügyelet alá helyeztek – közölte csütörtökön rendőrség.

Csak úgy gyártották a fiktív munkaéveket „igazoló” iratokat, csak pecsétből 160-at foglalt le a rendőrség
Csak úgy gyártották a fiktív munkaéveket „igazoló” iratokat, csak pecsétből 160-at foglalt le a rendőrség
2026. július 16., csütörtök

Csak úgy gyártották a fiktív munkaéveket „igazoló” iratokat, csak pecsétből 160-at foglalt le a rendőrség
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!