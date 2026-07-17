Viharosan indul a hétvége Székelyföldön

Fotó: Borbély Fanni
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki légköri instabilitás és jelentős mennyiségű csapadékkal járó záporok miatt, amelyek a székelyföldi megyéket is érintik.
A meteorológusok szerint pénteken 12 és 21 óra között a hegyvidék nagy részén, Olténia északi és keleti régióiban, Havasalföld északi térségeiben, valamint Erdély délnyugati és keleti vidékein (Hargita, Kovászna és Maros megyében is) átmenetileg fokozódik a légköri instabilitás.
Heves záporok, villámlás, 50–70 km/órás széllökések várhatók, helyenként pedig viharos szél és jégeső is előfordulhat.
A légköri instabilitásra jellemző jelenségek elszórtan az ország más részein is előfordulhatnak – teszi hozzá az ANM.
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