Nicușor Dan: a pártok a 2028-as választásokat fontosabbnak tartják az ország érdekénél

Fotó: presidency.ro
Nicușor Dan államfő csütörtök este kijelentette, hogy egy meghatározott időszakra kinevezett technokrata kormány jobb helyzetbe hozta volna az országot, mint amiben jelenleg van. Hangsúlyozta, hogy az új kormány megalakításának felelőssége a politikai pártokat terheli.
„A megoldás ott van, ahol a parlamenti szavazatok vannak, vagyis a pártoknál. Két megoldást javasoltam, mindkettő nagyon megfelelőnek tűnt számomra akkoriban, különösen a technokrata kormányról szóló. Most a kormányalakítás felelőssége a pártoké” – jelentette ki Dan a Román Nemzeti Történeti Múzeumnál tartott sajtótájékoztatóján.
Megjegyezte, hogy a megbeszélések informális szinten folytatódnak, de a hétfő reggeli konzultációk után
Hangsúlyozta azonban, hogy mindenképpen mielőbb teljes jogkörű kormányra van szüksége az országnak, amely a jelenleg zajló helyben járás helyett sürgősségi kormányrendeleteket adhatna ki például az országos helyreállítási terv (PNRR) megvalósításához szükséges törvényekről – írja az Agerpres.
A hétfői megbeszéléseken több lehetőséget is érintettek: például egy kezdeti átmeneti, úgynevezett „tűzszüneti” kormány lehetőségét, amelyet vagy technokraták alkotnának, vagy minden volt koalíciós párt benne lenne és a periódus végén egy olyan technokrata kormány kinevezését, amely a következő választások előtt veszi át a kormányzást.
Emellett szóba került egy rotációs rendszer is, amelyben felváltva működne egy, a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ által támogatott PSD-kisebbségi kormány, illetve egy, a Szociáldemokrata Párt (PSD) által támogatott PNL–USR–RMDSZ kormány – számolt be az államelnök.
– mutatott rá.
Nicușor Dan szerint az új kormányt támogató parlamenti többség kialakulását jelenleg a 2028-as választásokkal kapcsolatos politikai számítások akadályozzák meg leginkább, amelyeket a pártok az ország érdeke fölé helyeznek.
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