Nicușor Dan: a pártok a 2028-as választásokat fontosabbnak tartják az ország érdekénél

Nicușor Dan államfő csütörtök este kijelentette, hogy egy meghatározott időszakra kinevezett technokrata kormány jobb helyzetbe hozta volna az országot, mint amiben jelenleg van. Hangsúlyozta, hogy az új kormány megalakításának felelőssége a politikai pártokat terheli.

Székelyhon 2026. július 17., 10:222026. július 17., 10:22

„A megoldás ott van, ahol a parlamenti szavazatok vannak, vagyis a pártoknál. Két megoldást javasoltam, mindkettő nagyon megfelelőnek tűnt számomra akkoriban, különösen a technokrata kormányról szóló. Most a kormányalakítás felelőssége a pártoké” – jelentette ki Dan a Román Nemzeti Történeti Múzeumnál tartott sajtótájékoztatóján. Hirdetés Megjegyezte, hogy a megbeszélések informális szinten folytatódnak, de a hétfő reggeli konzultációk után

nem történt olyan mértékű előrelépés, amely indokolná egy hivatalos konzultációs forduló mielőbbi megrendezését.

Hangsúlyozta azonban, hogy mindenképpen mielőbb teljes jogkörű kormányra van szüksége az országnak, amely a jelenleg zajló helyben járás helyett sürgősségi kormányrendeleteket adhatna ki például az országos helyreállítási terv (PNRR) megvalósításához szükséges törvényekről – írja az Agerpres. A hétfői megbeszéléseken több lehetőséget is érintettek: például egy kezdeti átmeneti, úgynevezett „tűzszüneti” kormány lehetőségét, amelyet vagy technokraták alkotnának, vagy minden volt koalíciós párt benne lenne és a periódus végén egy olyan technokrata kormány kinevezését, amely a következő választások előtt veszi át a kormányzást. Emellett szóba került egy rotációs rendszer is, amelyben felváltva működne egy, a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ által támogatott PSD-kisebbségi kormány, illetve egy, a Szociáldemokrata Párt (PSD) által támogatott PNL–USR–RMDSZ kormány – számolt be az államelnök.

A következtetés azonban az volt, hogy jelenleg nem létezik semmiféle megoldás”