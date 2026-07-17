Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nicușor Dan: a pártok a 2028-as választásokat fontosabbnak tartják az ország érdekénél

• Fotó: presidency.ro

Fotó: presidency.ro

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nicușor Dan államfő csütörtök este kijelentette, hogy egy meghatározott időszakra kinevezett technokrata kormány jobb helyzetbe hozta volna az országot, mint amiben jelenleg van. Hangsúlyozta, hogy az új kormány megalakításának felelőssége a politikai pártokat terheli.

Székelyhon

2026. július 17., 10:222026. július 17., 10:22

„A megoldás ott van, ahol a parlamenti szavazatok vannak, vagyis a pártoknál. Két megoldást javasoltam, mindkettő nagyon megfelelőnek tűnt számomra akkoriban, különösen a technokrata kormányról szóló. Most a kormányalakítás felelőssége a pártoké” – jelentette ki Dan a Román Nemzeti Történeti Múzeumnál tartott sajtótájékoztatóján.

Hirdetés

Megjegyezte, hogy a megbeszélések informális szinten folytatódnak, de a hétfő reggeli konzultációk után

nem történt olyan mértékű előrelépés, amely indokolná egy hivatalos konzultációs forduló mielőbbi megrendezését.

Hangsúlyozta azonban, hogy mindenképpen mielőbb teljes jogkörű kormányra van szüksége az országnak, amely a jelenleg zajló helyben járás helyett sürgősségi kormányrendeleteket adhatna ki például az országos helyreállítási terv (PNRR) megvalósításához szükséges törvényekről – írja az Agerpres.

A hétfői megbeszéléseken több lehetőséget is érintettek: például egy kezdeti átmeneti, úgynevezett „tűzszüneti” kormány lehetőségét, amelyet vagy technokraták alkotnának, vagy minden volt koalíciós párt benne lenne és a periódus végén egy olyan technokrata kormány kinevezését, amely a következő választások előtt veszi át a kormányzást.

Emellett szóba került egy rotációs rendszer is, amelyben felváltva működne egy, a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ által támogatott PSD-kisebbségi kormány, illetve egy, a Szociáldemokrata Párt (PSD) által támogatott PNL–USR–RMDSZ kormány – számolt be az államelnök.

Idézet
A következtetés azonban az volt, hogy jelenleg nem létezik semmiféle megoldás”

– mutatott rá.

Nicușor Dan szerint az új kormányt támogató parlamenti többség kialakulását jelenleg a 2028-as választásokkal kapcsolatos politikai számítások akadályozzák meg leginkább, amelyeket a pártok az ország érdeke fölé helyeznek.

Belföld Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Csak úgy gyártották a fiktív munkaéveket „igazoló” iratokat, csak pecsétből 160-at foglalt le a rendőrség
Egyértelmű és elgondolkodtató eredmény a Drakula Park-névszavazásról
Hórihorgas magyar védőt igazolt az FK Csíkszereda
Mit fizet az egészségbiztosító, és mire jogosultak a biztosítás nélküliek?
Messze a címvédő kerete a legértékesebb – így néz ki a Szuperliga erősorrendje
Egyfajta küldetés Elek apó ükunokáinak lenni
Csak úgy gyártották a fiktív munkaéveket „igazoló” iratokat, csak pecsétből 160-at foglalt le a rendőrség
Székelyhon

Csak úgy gyártották a fiktív munkaéveket „igazoló” iratokat, csak pecsétből 160-at foglalt le a rendőrség
Egyértelmű és elgondolkodtató eredmény a Drakula Park-névszavazásról
Székelyhon

Egyértelmű és elgondolkodtató eredmény a Drakula Park-névszavazásról
Hórihorgas magyar védőt igazolt az FK Csíkszereda
Székely Sport

Hórihorgas magyar védőt igazolt az FK Csíkszereda
Mit fizet az egészségbiztosító, és mire jogosultak a biztosítás nélküliek?
Krónika

Mit fizet az egészségbiztosító, és mire jogosultak a biztosítás nélküliek?
Messze a címvédő kerete a legértékesebb – így néz ki a Szuperliga erősorrendje
Székely Sport

Messze a címvédő kerete a legértékesebb – így néz ki a Szuperliga erősorrendje
Egyfajta küldetés Elek apó ükunokáinak lenni
Nőileg

Egyfajta küldetés Elek apó ükunokáinak lenni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 17., péntek

Viharosan indul a hétvége Székelyföldön

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki légköri instabilitás és jelentős mennyiségű csapadékkal járó záporok miatt, amelyek a székelyföldi megyéket is érintik.

Viharosan indul a hétvége Székelyföldön
Viharosan indul a hétvége Székelyföldön
2026. július 17., péntek

Viharosan indul a hétvége Székelyföldön
Hirdetés
2026. július 17., péntek

Rendőrautónak ütközött, majd bezárkózott a fülkébe egy kamionsofőr – videóval

Teljesen megbénult a forgalom az 1-es országúton, a Prahova-völgyi Bușteni-ben csütörtök este, miután egy kamion nekiütközött egy rendőrautónak, vezetője pedig elbarikádozta magát a fülkében, és nem volt hajlandó kiszállni.

Rendőrautónak ütközött, majd bezárkózott a fülkébe egy kamionsofőr – videóval
Rendőrautónak ütközött, majd bezárkózott a fülkébe egy kamionsofőr – videóval
2026. július 17., péntek

Rendőrautónak ütközött, majd bezárkózott a fülkébe egy kamionsofőr – videóval
2026. július 17., péntek

Egy este a csillagok alatt a Limesparkban
Egy este a csillagok alatt a Limesparkban
Egy este a csillagok alatt a Limesparkban
2026. július 17., péntek

Egy este a csillagok alatt a Limesparkban
2026. július 17., péntek

Nem bukdácsolnak már úgy románból a székelyföldi magyar diákok

Javultak a hazai magyar diákok románérettségi-eredményei: míg 2024-ben országosan 68,1 százalékuk szerzett átmenőjegyet, tavaly 79,42, idén pedig már 88,15 százalékuk teljesítette sikeresen a vizsgát.

Nem bukdácsolnak már úgy románból a székelyföldi magyar diákok
Nem bukdácsolnak már úgy románból a székelyföldi magyar diákok
2026. július 17., péntek

Nem bukdácsolnak már úgy románból a székelyföldi magyar diákok
Hirdetés
2026. július 16., csütörtök

23 éve nem volt ilyen alacsony a Duna vízhozama

A Duna vízhozama csütörtökön elérte az elmúlt 23 év legalacsonyabb szintjét Románia határánál.

23 éve nem volt ilyen alacsony a Duna vízhozama
23 éve nem volt ilyen alacsony a Duna vízhozama
2026. július 16., csütörtök

23 éve nem volt ilyen alacsony a Duna vízhozama
2026. július 16., csütörtök

Örök nyugalomra helyezték Szilágyi Tibor színművészt

Családja, pályatársai, barátai és tisztelői vettek végső búcsút csütörtökön Szilágyi Tibor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésztől a Farkasréti temetőben Budapesten.

Örök nyugalomra helyezték Szilágyi Tibor színművészt
Örök nyugalomra helyezték Szilágyi Tibor színművészt
2026. július 16., csütörtök

Örök nyugalomra helyezték Szilágyi Tibor színművészt
2026. július 16., csütörtök

Televíziós újságírókat zárt be egy irodába Diana Șoșoacă, most jogellenes fogvatartás miatt emeltek vádat ellene

A legfőbb ügyészség vádat emelt csütörtökön Diana Șoșoacă EP-képviselő ellen négy rendbéli jogellenes fogvatartás miatt, miután 2021 decemberében bezárt az irodájába egy olasz újságírónőt és televíziós stábját, akik interjút akartak készíteni vele.

Televíziós újságírókat zárt be egy irodába Diana Șoșoacă, most jogellenes fogvatartás miatt emeltek vádat ellene
Televíziós újságírókat zárt be egy irodába Diana Șoșoacă, most jogellenes fogvatartás miatt emeltek vádat ellene
2026. július 16., csütörtök

Televíziós újságírókat zárt be egy irodába Diana Șoșoacă, most jogellenes fogvatartás miatt emeltek vádat ellene
Hirdetés
2026. július 16., csütörtök

Gázvezeték is megrongálódott a fát szállító kamion felborulása nyomán

Megrongálódott egy ingatlan kerítése, két közlekedési tábla, valamint egy gázvezeték a csütörtök reggel Lemhénynél történt balesetben – közölte a rendőrség.

Gázvezeték is megrongálódott a fát szállító kamion felborulása nyomán
Gázvezeték is megrongálódott a fát szállító kamion felborulása nyomán
2026. július 16., csütörtök

Gázvezeték is megrongálódott a fát szállító kamion felborulása nyomán
2026. július 16., csütörtök

Székelyföld legnagyobb arborétumát újítják fel a gyergyószentmiklósiak

Jóváhagyta Gyergyószentmiklós önkormányzata a Csíky-kert rendbetétléről szóló finanszírozási szerződést, és döntött a Virág negyed északi részének rendezéséhez szükséges telekkönyvi módosításról is.

Székelyföld legnagyobb arborétumát újítják fel a gyergyószentmiklósiak
Székelyföld legnagyobb arborétumát újítják fel a gyergyószentmiklósiak
2026. július 16., csütörtök

Székelyföld legnagyobb arborétumát újítják fel a gyergyószentmiklósiak
2026. július 16., csütörtök

Csak úgy gyártották a fiktív munkaéveket „igazoló” iratokat, csak pecsétből 160-at foglalt le a rendőrség

A bukaresti nyugdíjpénztárnál és további 29 helyszínen egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben szerdán végrehajtott házkutatások nyomán hét személyt őrizetbe vettek, további 13-at hatósági felügyelet alá helyeztek – közölte csütörtökön rendőrség.

Csak úgy gyártották a fiktív munkaéveket „igazoló” iratokat, csak pecsétből 160-at foglalt le a rendőrség
Csak úgy gyártották a fiktív munkaéveket „igazoló” iratokat, csak pecsétből 160-at foglalt le a rendőrség
2026. július 16., csütörtök

Csak úgy gyártották a fiktív munkaéveket „igazoló” iratokat, csak pecsétből 160-at foglalt le a rendőrség
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!