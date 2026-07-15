Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, a BYD-hoz megy dolgozni

Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook-oldalán szerdán.

Székelyhon 2026. július 15., 16:202026. július 15., 16:20

„Benyújtottam a parlamenti mandátumomról történő lemondásomat. Ennek oka, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kaptam a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére” – írta a korábbi külgazdasági és külügyminiszter, közölve, hogy

a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább.

Az MTI a BYD Magyarországtól azt az információt kapta, hogy Szijjártó Péter „globális, nemzetközi pozíciót” tölt majd be, nem lesz része a magyarországi vállalatvezetésnek. Hirdetés A Fidesz-frakció az MTI-nek küldött közleményében azt írta: Szijjártó Péter kinevezéséhez „örömmel és büszkeséggel” gratulálnak, jövőbeli munkájához sok sikert kívánnak. A közleményben Szijjártó Péterről a „rendszerváltást követő közel négy évtized legeredményesebb” külügyminisztereként írtak, hozzátéve, hogy

a BYD-nál vállalt vezetői tisztséggel Szijjártó Péter „a legfontosabb és legjelentősebb magyar cégvezető lesz a világon”.

Ilyen méretű és a nemzetközi gazdasági térben ekkora súlyú vállalatban egyetlen magyar ember sem tölt be ilyen magas tisztséget – hangsúlyozták. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-vel azt közölte: a Fidesz országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e volt minisztere lemondásáról, Havasi Bertalan azt mondta:

Szijjártó Péter és Orbán Viktor az elmúlt hetekben többször is egyeztettek.