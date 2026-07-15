Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, a BYD-hoz megy dolgozni

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter
Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook-oldalán szerdán.
„Benyújtottam a parlamenti mandátumomról történő lemondásomat. Ennek oka, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kaptam a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére” – írta a korábbi külgazdasági és külügyminiszter, közölve, hogy
Az MTI a BYD Magyarországtól azt az információt kapta, hogy Szijjártó Péter „globális, nemzetközi pozíciót” tölt majd be, nem lesz része a magyarországi vállalatvezetésnek.
A Fidesz-frakció az MTI-nek küldött közleményében azt írta: Szijjártó Péter kinevezéséhez „örömmel és büszkeséggel” gratulálnak, jövőbeli munkájához sok sikert kívánnak.
A közleményben Szijjártó Péterről a „rendszerváltást követő közel négy évtized legeredményesebb” külügyminisztereként írtak, hozzátéve, hogy
Ilyen méretű és a nemzetközi gazdasági térben ekkora súlyú vállalatban egyetlen magyar ember sem tölt be ilyen magas tisztséget – hangsúlyozták.
Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-vel azt közölte: a Fidesz országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e volt minisztere lemondásáról, Havasi Bertalan azt mondta:
Szijjártó Péter 48 éves, a politikába 20 évesen lépett be, amikor csatlakozott a Fidesz győri szervezetéhez. 2001-ben bekerült a Fidesz országos választmányába, 2005 és 2009 között a Fidesz győri elnöke, 2006-tól a Fidesz országos szóvivője, kommunikációs igazgatója, 2009-től az elnöki stáb vezetője volt. 2002 óta országgyűlési képviselő a Fidesz frakciójában. A második Orbán-kormányban 2010-től két éven át miniszterelnöki biztosként a miniszterelnök szóvivője volt, és ő vezette a miniszterelnök sajtó- és szervezési stábját. 2012-2014 között a Miniszterelnökségen külügyi és külgazdasági kapcsolatokért felelős államtitkárként tevékenykedett. 2014. június 15-étől a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára volt. Ő felügyelte az Oroszországi Föderációval fennálló gazdasági kapcsolatok elősegítését és az egyéb kétoldalú kapcsolatok összehangolását. 2014. szeptemberétől a 2026-os választásig külgazdasági és külügyminiszterként tevékenykedett. Szijjártó Péter a május 9-én megalakult új Országgyűlés egyik legtöbbet hiányzó politikusa volt. A parlament honlapján elérhető adatbázis szerint az Országgyűlésben július 15-ig 185 szavazás volt, Szijjártó Péter 110-en nem volt jelen.
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