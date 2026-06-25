A galaci drónincidens következtében bekérették a román nagykövetet az orosz külügyminisztériumba

Bekérették a román nagykövetet az orosz külügyminisztériumba – jelentette be csütörtökön Maria Zaharova külügyi szóvivő az Interfax hírügynökség tájékoztatása szerint.

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– ismerteti az Agerpres.

korábban írtuk Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval Orosz eredetű drón zuhant egy galaci tömbházra péntek éjjel, az esetet robbanás és tűz követte az épület tizedik emeletén lévő egyik lakásban. Két személy megsérült, őket kórházba szállították.

Május végén Nicușor Dan államfő nemkívánatos személynek nyilvánította Oroszország konstancai főkonzulját, és bejelentette a konstancai orosz főkonzulátus bezárását.

korábban írtuk Bizonyítékkal szolgál a román védelmi miniszter a Galacon becsapódott drón eredetét illetően Orosz drón csapódott egy galaci tömbházba péntekre virradóan. Szombaton is folyamatosan érkeznek a fejlemények mind országos, mind pedig nemzetközi szinten.

A bejelentés előzménye, hogy május 29-ére virradóra ez orosz drón csapódott be egy galaci tömbházba, majd tüzet okozva felrobbant. Az incidensben két személy megsérült.

korábban írtuk Felmérik, hogy mekkora károkat okozott a drónbecsapódás a galaci tömbházban George Toderașc Galac megyei prefektus szombaton elrendelte a pénteki drónbecsapódás okozta károkat felmérő bizottság felállítását, miután az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság gyorssegélyt hagyott jóvá az érintett családok számára.

Nicușor Dan akkor kijelentette, hogy súlyos incidens történt, amelyben két román állampolgár megsérült, a felelősség pedig teljes egészében az Ukrajna ellen háborút folytató Oroszországot terheli.

korábban írtuk Nicușor Dan: minden kétséget kizáróan orosz drón zuhant le Galacon Nicușor Dan vasárnap a Facebook-oldalán bejelentette, hogy Geran-2 típusú orosz drón zuhant le péntek hajnalban Galacon.

korábban írtuk Védelmi miniszter: a galaci tömbházra zuhant drón elindításáért Oroszországot terheli a felelősség Függetlenül attól, hogy a drónt eltérítették-e vagy sem, Moszkvát terheli a felelősség, ha egy Oroszországból indított drón Románia területére jut – jelentette ki vasárnap este Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter.