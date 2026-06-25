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A galaci drónincidens következtében bekérették a román nagykövetet az orosz külügyminisztériumba

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

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Bekérették a román nagykövetet az orosz külügyminisztériumba – jelentette be csütörtökön Maria Zaharova külügyi szóvivő az Interfax hírügynökség tájékoztatása szerint.

Székelyhon

2026. június 25., 10:542026. június 25., 10:54

2026. június 25., 11:002026. június 25., 11:00

Újságíróknak elmondta, hogy Cristian Istrate román nagykövetet

tájékoztatni fogják a konstancai orosz főkonzulátus bezárása miatti ellenintézkedésekről

– ismerteti az Agerpres.

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Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval

Orosz eredetű drón zuhant egy galaci tömbházra péntek éjjel, az esetet robbanás és tűz követte az épület tizedik emeletén lévő egyik lakásban. Két személy megsérült, őket kórházba szállították.

Május végén Nicușor Dan államfő nemkívánatos személynek nyilvánította Oroszország konstancai főkonzulját, és bejelentette a konstancai orosz főkonzulátus bezárását.

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Bizonyítékkal szolgál a román védelmi miniszter a Galacon becsapódott drón eredetét illetően
Bizonyítékkal szolgál a román védelmi miniszter a Galacon becsapódott drón eredetét illetően

Orosz drón csapódott egy galaci tömbházba péntekre virradóan. Szombaton is folyamatosan érkeznek a fejlemények mind országos, mind pedig nemzetközi szinten.

A bejelentés előzménye, hogy május 29-ére virradóra ez orosz drón csapódott be egy galaci tömbházba, majd tüzet okozva felrobbant. Az incidensben két személy megsérült.

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Felmérik, hogy mekkora károkat okozott a drónbecsapódás a galaci tömbházban
Felmérik, hogy mekkora károkat okozott a drónbecsapódás a galaci tömbházban

George Toderașc Galac megyei prefektus szombaton elrendelte a pénteki drónbecsapódás okozta károkat felmérő bizottság felállítását, miután az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság gyorssegélyt hagyott jóvá az érintett családok számára.

Nicușor Dan akkor kijelentette, hogy súlyos incidens történt, amelyben két román állampolgár megsérült, a felelősség pedig teljes egészében az Ukrajna ellen háborút folytató Oroszországot terheli.

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Nicușor Dan: minden kétséget kizáróan orosz drón zuhant le Galacon
Nicușor Dan: minden kétséget kizáróan orosz drón zuhant le Galacon

Nicușor Dan vasárnap a Facebook-oldalán bejelentette, hogy Geran-2 típusú orosz drón zuhant le péntek hajnalban Galacon.

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Védelmi miniszter: a galaci tömbházra zuhant drón elindításáért Oroszországot terheli a felelősség
Védelmi miniszter: a galaci tömbházra zuhant drón elindításáért Oroszországot terheli a felelősség

Függetlenül attól, hogy a drónt eltérítették-e vagy sem, Moszkvát terheli a felelősség, ha egy Oroszországból indított drón Románia területére jut – jelentette ki vasárnap este Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter.

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