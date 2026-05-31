Nicușor Dan: minden kétséget kizáróan orosz drón zuhant le Galacon

Nicușor Dan vasárnap a Facebook-oldalán bejelentette, hogy Geran-2 típusú orosz drón zuhant le péntek hajnalban Galacon.

Románia elnöke leszögezte, hogy Románia nem hagyja figyelmen kívül polgárai életét, a nemzetbiztonságot vagy az állami szuverenitást veszélyeztető incidenseket.

Az államfő bejegyzése szerint a szakértői jelentés egyértelmű következtetése az, hogy orosz drón csapódott be a galaci tömbházba. A vizsgálat ezt több technikai bizonyíték alapján állapította meg.

A begyűjtött dróndarabokon cirill betűs feliratokat azonosítottak, az elektronikai alkatrészek, a navigációs rendszerek, a vezérlőmodulok, a motor és a szerkezeti elemek pedig

teljesen megegyeznek vagy nagyon hasonlóak a Románia területén korábban talált, kétséget kizáróan orosz gyártmányú Geran-2 drónok részegységeihez

– részletezte Nicușor Dan az Agerpres szemléje szerint.

Újabb drónincidens esetén Románia elnöke kiutasíthatja az orosz nagykövetet az országból
Nicușor Dan román államfő szombaton azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy egy Geran-2 típusú orosz drón csapódott be pénteken a galaci tömbházba, amely az ukrán Reni kikötő elleni támadással összefüggő incidens nyomán jutott Románia területére.

Az államfő szerint a jelentés azt is kimutatta, hogy a gyártási jelölések, a műszaki feliratok, a szerkezeti sajátosságok és a felhasznált anyagok megegyeznek az elmúlt években vizsgált Geran-2 drónoknál azonosított jellemzőkkel. Emellett a fizikai-kémiai elemzések is megerősítették ugyanazoknak az anyagoknak és üzemanyagoknak a jelenlétét, amelyeket ennél a dróntípusnál korábban többször azonosítottak. A vizsgálat ezért egyértelműen arra a következtetésre jutott, hogy

a Galacon talált roncsok egy orosz eredetű Geran-2 dróntól származnak

– szögezte le az elnök.

Nicușor Dan különösen súlyosnak nevezte, hogy egy ilyen szerkezet romániai tömbházba csapódott, személyi sérüléseket és anyagi károkat okozva. Megállapította, hogy

ezért egyedül Oroszország viseli a felelősséget.

Hangsúlyozta, hogy a román állam alapvető kötelessége megvédeni polgárai biztonságát és az ország területi épségét, és ennek teljes határozottsággal eleget fog tenni.

Az államfő közölte, hogy a vizsgálat eredményeit ismertetik Románia szövetségeseivel, valamint a NATO és az Európai Unió illetékes szerveivel. Hozzátette, hogy Románia partnereivel együtt továbbra is dolgozni fog a szövetség keleti határának megerősítésén és saját polgárainak védelmén.

