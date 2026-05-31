Nicușor Dan: minden kétséget kizáróan orosz drón zuhant le Galacon

Fotó: Nicușor Dan/Facebook
Nicușor Dan vasárnap a Facebook-oldalán bejelentette, hogy Geran-2 típusú orosz drón zuhant le péntek hajnalban Galacon.
Románia elnöke leszögezte, hogy Románia nem hagyja figyelmen kívül polgárai életét, a nemzetbiztonságot vagy az állami szuverenitást veszélyeztető incidenseket.
Az államfő bejegyzése szerint a szakértői jelentés egyértelmű következtetése az, hogy orosz drón csapódott be a galaci tömbházba. A vizsgálat ezt több technikai bizonyíték alapján állapította meg.
A begyűjtött dróndarabokon cirill betűs feliratokat azonosítottak, az elektronikai alkatrészek, a navigációs rendszerek, a vezérlőmodulok, a motor és a szerkezeti elemek pedig
– részletezte Nicușor Dan az Agerpres szemléje szerint.
Nicușor Dan román államfő szombaton azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy egy Geran-2 típusú orosz drón csapódott be pénteken a galaci tömbházba, amely az ukrán Reni kikötő elleni támadással összefüggő incidens nyomán jutott Románia területére.
Az államfő szerint a jelentés azt is kimutatta, hogy a gyártási jelölések, a műszaki feliratok, a szerkezeti sajátosságok és a felhasznált anyagok megegyeznek az elmúlt években vizsgált Geran-2 drónoknál azonosított jellemzőkkel. Emellett a fizikai-kémiai elemzések is megerősítették ugyanazoknak az anyagoknak és üzemanyagoknak a jelenlétét, amelyeket ennél a dróntípusnál korábban többször azonosítottak. A vizsgálat ezért egyértelműen arra a következtetésre jutott, hogy
– szögezte le az elnök.
Nicușor Dan különösen súlyosnak nevezte, hogy egy ilyen szerkezet romániai tömbházba csapódott, személyi sérüléseket és anyagi károkat okozva. Megállapította, hogy
Hangsúlyozta, hogy a román állam alapvető kötelessége megvédeni polgárai biztonságát és az ország területi épségét, és ennek teljes határozottsággal eleget fog tenni.
Az államfő közölte, hogy a vizsgálat eredményeit ismertetik Románia szövetségeseivel, valamint a NATO és az Európai Unió illetékes szerveivel. Hozzátette, hogy Románia partnereivel együtt továbbra is dolgozni fog a szövetség keleti határának megerősítésén és saját polgárainak védelmén.
Az amerikai szenátus külügyi bizottságának elnöke, Jim Risch republikánus szenátor elítélte szombaton Oroszországot, amiért „felelőtlenül megsértette Románia légterét”.
