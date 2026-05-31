Újabb drónincidens esetén Románia elnöke kiutasíthatja az orosz nagykövetet az országból

Nicușor Dan román államfő szombaton azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy egy Geran-2 típusú orosz drón csapódott be pénteken a galaci tömbházba, amely az ukrán Reni kikötő elleni támadással összefüggő incidens nyomán jutott Románia területére.

Az Agerpres által szemlézett interjúban az elnök nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy újabb hasonló incidens esetén Románia kiutasítja Oroszország bukaresti nagykövetét. Hirdetés Az államfő szerint a román hatóságok biztosak abban, hogy orosz drón zuhant le Galacon, mert

négy-öt hete egy ugyanolyan, Geran-2 típusú drón már lezuhant Romániában anélkül, hogy felrobbant volna.

„Miután összehasonlítottuk a pénteken felrobbant drón maradványait az egy hónappal ezelőtt begyűjtött roncsokkal, megállapítottuk, hogy teljesen azonosak” – magyarázta. korábban írtuk Az USA is elítélte Oroszországot a romániai drónincidens miatt Az amerikai szenátus külügyi bizottságának elnöke, Jim Risch republikánus szenátor elítélte szombaton Oroszországot, amiért „felelőtlenül megsértette Románia légterét”. Nicușor Dan közölte azt is, hogy egy 43 drónból álló raj támadta a Reni kikötőt, és egyiknek a pályáját az ukrán légvédelem eltérítette, így került később a romániai légtérbe. A BBC ismételt kérdésére az államfő megerősítette, hogy

Oroszország nem Romániát vette célba, a drón az ukrán légvédelem beavatkozásának következtében zuhant le Galacon.

Ugyanakkor cáfolta Vlagyimir Putyin orosz elnök állításait a drón származásáról.

Biztosan kijelenthetjük, hogy Geran-2 típusú orosz drónról volt szó”

– jelentette ki. A bukaresti diplomáciai válaszlépésekről – Oroszország konstancai főkonzulátusának bezárásáról és a főkonzul kiutasításáról – szólva Nicușor Dan elmondta, hogy

az orosz támadások már a romániai civileket veszélyeztetik, és további intézkedések következhetnek a román fél részéről, ha az incidensek folytatódnak.

„Ez figyelmeztetés az orosz fél számára, és remélem, hogy a galaci incidenssel véget értek ezek az esetek. Ha nem, újabb intézkedéseket fogunk bevezetni velük szemben” – nyilatkozta az államfő. Arra a kérdésre, milyen további diplomáciai lépések jöhetnek szóba, így válaszolt: „Például a nagykövet kiutasítása. A diplomáciai intézkedéseknek vannak fokozatai.” A NATO-tól várt támogatásról szólva Nicușor Dan kifejtette, hogy Romániának átmeneti segítségre van szüksége

a 60 kilométeres folyami határszakasz védelméhez a saját katonai képességeinek megerősítéséig.