Újabb drónincidens esetén Románia elnöke kiutasíthatja az orosz nagykövetet az országból

Fotó: Nicușor Dan/Facebook
Nicușor Dan román államfő szombaton azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy egy Geran-2 típusú orosz drón csapódott be pénteken a galaci tömbházba, amely az ukrán Reni kikötő elleni támadással összefüggő incidens nyomán jutott Románia területére.
2026. május 31., 18:14
Az Agerpres által szemlézett interjúban az elnök nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy újabb hasonló incidens esetén Románia kiutasítja Oroszország bukaresti nagykövetét.
Az államfő szerint a román hatóságok biztosak abban, hogy orosz drón zuhant le Galacon, mert
„Miután összehasonlítottuk a pénteken felrobbant drón maradványait az egy hónappal ezelőtt begyűjtött roncsokkal, megállapítottuk, hogy teljesen azonosak” – magyarázta.
Az amerikai szenátus külügyi bizottságának elnöke, Jim Risch republikánus szenátor elítélte szombaton Oroszországot, amiért „felelőtlenül megsértette Románia légterét”.
Nicușor Dan közölte azt is, hogy egy 43 drónból álló raj támadta a Reni kikötőt, és egyiknek a pályáját az ukrán légvédelem eltérítette, így került később a romániai légtérbe.
A BBC ismételt kérdésére az államfő megerősítette, hogy
Ugyanakkor cáfolta Vlagyimir Putyin orosz elnök állításait a drón származásáról.
– jelentette ki.
A bukaresti diplomáciai válaszlépésekről – Oroszország konstancai főkonzulátusának bezárásáról és a főkonzul kiutasításáról – szólva Nicușor Dan elmondta, hogy
„Ez figyelmeztetés az orosz fél számára, és remélem, hogy a galaci incidenssel véget értek ezek az esetek. Ha nem, újabb intézkedéseket fogunk bevezetni velük szemben” – nyilatkozta az államfő. Arra a kérdésre, milyen további diplomáciai lépések jöhetnek szóba, így válaszolt: „Például a nagykövet kiutasítása. A diplomáciai intézkedéseknek vannak fokozatai.”
A NATO-tól várt támogatásról szólva Nicușor Dan kifejtette, hogy Romániának átmeneti segítségre van szüksége
Elmondta, hogy az Egyesült Államok már biztosított Romániának felszerelést erre a 60 kilométeres határszakaszra.
