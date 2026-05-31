Lépcsős vízesésben pancsolhatnak a gyerekek nyáron Nagygalambfalván Először szerveztek gyerek- és családnapot vasárnap Nagygalambfalván, amit egyebek mellett egy új játszótér és egy lépcsős vízesés felavatásával ünnepeltek meg. A sátrak között sétálva mindenki kedvére nassolhatott és programokból sem volt hiány. Fülöp-Székely Botond 2026. május 31., 15:532026. május 31., 15:53

Fotó: László Ildikó

Szinte nem lehetett parkolóhelyet kapni vasárnap Nagygalambfalva Székelyudvarhely felüli kijáratánál, ahol

első alkalommal szerveztek gyerek- és családnapot.

Az érkezők már távolról érezhették a készülő kürtőskalács és lángos illatát, a sátrak között pedig fagylaltot és jégkását is vásárolhattak. Roppant népszerű volt a gyerekek között ugyanakkor a kisállat-kiállítás is. Az eseményen az istentisztelet, illetve a különböző kulturális programok sem maradtak el. Hirdetés

Szökőkút és játszótér Négy évvel ezelőtt még egy üres terület fogadta a Székelyudvarhely irányából Nagygalambfalvára érkezőket, mostanra pedig

sikerült ott megépíteni a Bánatos királylány kútját, a Várféle-kilátót, a fedett színpadot, a galambdúcot, továbbá egy verspark kialakítása is folyamatban van

– sorolta az eseményen Gyerkó Levente polgármester. Mint mondta, a már elkészült projektek megvalósításának legnagyobb szépsége az, hogy számos kaláka, közösségi összefogás eredményét is tükrözik.

A gyerekek avatták fel a játszóteret és a vízesést

A nap egyik legfontosabb programja az egyebek mellett

hintákkal, csúszdákkal és mászófalakkal felszerelt, parkosított játszótér felavatása volt.

Az elöljáró közölte, az ötlet és a megvalósítás anyagi fedezete a helyi fiataloknak köszönhető, akik részt vettek a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (SZKA) által szervezett Fuss Neki! programban, ahol

több mint 50 ezer lejt gyűjtöttek össze a kivitelezésre.

A játszótérnek egyik különlegessége az ott megépített lépcsős vízesés, amelyben a kánikulákban hűsölhetnek majd a gyerekek. Ennek a Várfélei pancsolda nevet adták.

„Ezek a beruházások nem az enyémek, nem a tiétek, hanem a miénk” – közölte a polgármester, majd hozzátette, további fejlesztéseket is terveznek a helyszínen. Utóbbiról annyit árult el, hogy

egy kis patakot és egy butikot is ki szeretnének ott alakítani.

A beruházást végül maguk a játszóteret és a vízesést körbeálló óvodások avatták fel szalagvágással.

