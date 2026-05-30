Vezetéstechnikai képzés: kezdőknek kötelező kellene legyen, de haladóknak is erősen ajánlott – videóval

Helyes testtartás, kanyarodási technikák, vészfékezés – többek között ezeket próbálhatják ki a gyakorlatban a hétvégi csíkszeredai motoros vezetéstechnikai képzés résztvevői. A tréning nem csak „újoncoknak” szól, rendszeres visszatérők is vannak, hiszen az ismeretek elsajátítása mellett azok felfrissítése is létfontosságú.

Tömör, de átfogó elmélet után alapos gyakorlás – ez a 2019 óta rendszeresen megszervezett csíkszeredai motorkerékpáros vezetéstechnikai képzés lényege, amelyet május végén, szombaton és vasárnap a város nyugati kijáratánál, egy elkülönített gyakorlópályán tartanak.

Szombaton huszonnégyen kapcsolódtak be a Safety Bike Egyesület szervezte több órás tevékenységbe, Szeben és Kolozs megyei motorosok is csatlakoztak a WideRoad oktatója, Bálint Levente által tartott tréninghez.