Nem szavazták meg a százötven millió lejes hitel felvételét Marosvásárhelyen

A tanácsosok megváltoztatták a városvezetés, hitellel kapcsolatos elképzeléseit
Fotó: Haáz Vince
A marosvásárhelyi tanácsosok megnyirbálták a városvezetés által benyújtott hitelösszeget, az eredeti százötvenmillió lejes kölcsön helyett csak nyolcvannyolcmillió lejes keretet fogadtak el. A tervezett beruházásokat is módosították.
2026. május 29., 18:012026. május 29., 18:01
Marosvásárhelyen, a városvezetés 150 millió lejes hitelt szeretett volna felvenni, hogy több, fontos, nagylélegzetű beruházást valósítson meg.
A kölcsönre azért lett volna szükség, mert
A végső döntést a hitelről és annak nagyságáról a helyi tanácsosok hozták meg májusi soros ülésükön.
Míg Soós Zoltán Marosvásárhely polgármestere március végén 120 millió lejes kölcsön felvételének szükségeséséről beszélt, csütörtökön a tanácsosok már 150 milliós hitel felvételéről kell szavazzanak.
A tanácsülésen nem volt zökkentőmentes a 15 éves kölcsön felvételének jóváhagyása. A költségvetési bizottság javaslata alapján kivették a Tudor lakótelepre, a Hátszeg utcába tervezett emeletes parkolóház megépítését, ennek már kész volt a terve, 73 millió lejbe kerülne. Ehelyett
Erre azért van szükség, mert a Hosszú utca felújítása, átalakítása során több tíz parkolóhelyet számolnak fel. Ennek azonban nincs még terve, így nem tudni, hogy mennyibe kerülhet. Az eredeti beruházások mellé még bekerült a Gh. Marinescu utca meghosszabbítása a Tölgyfa utcáig.
Ez alternatív megoldást kínálna azok számára, akik a nagyközségből a meglevő és épülő kórházakhoz jönnek.
A csütörtöki ülésen több tanácsos javasolta, hogy halasszák el a kölcsön felvételéről szóló tervezetet, hogy alaposabban tárgyaljanak róla. Ezt azonban a többség nem fogadta el.
Az összeget csakis közérdekű beruházások megvalósítására fordítják, mégpedig:
a mélygarázs építése az egykori Park Hotel elé,
a Bolyai tér újrarendezése,
egy négyszintes felszíni parkolóház építése az 1918. December 1. sugárút 195. szám alá,
a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd önrészének biztosítása,
valamint a Gh. Marinescu utca meghosszabbítása a Tölgyfa utcáig.
