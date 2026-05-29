Nem szavazták meg a százötven millió lejes hitel felvételét Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi tanácsosok megnyirbálták a városvezetés által benyújtott hitelösszeget, az eredeti százötvenmillió lejes kölcsön helyett csak nyolcvannyolcmillió lejes keretet fogadtak el. A tervezett beruházásokat is módosították.

Simon Virág 2026. május 29., 18:012026. május 29., 18:01 2026. május 29., 20:172026. május 29., 20:17

Marosvásárhelyen, a városvezetés 150 millió lejes hitelt szeretett volna felvenni, hogy több, fontos, nagylélegzetű beruházást valósítson meg. A kölcsönre azért lett volna szükség, mert

idén több beruházás kezdődik el és a helyi költségvetésből nem lehet ezeket fizetni.

A végső döntést a hitelről és annak nagyságáról a helyi tanácsosok hozták meg májusi soros ülésükön. korábban írtuk 150 millió lejes kölcsönt készül felvenni a marosvásárhelyi városvezetés Míg Soós Zoltán Marosvásárhely polgármestere március végén 120 millió lejes kölcsön felvételének szükségeséséről beszélt, csütörtökön a tanácsosok már 150 milliós hitel felvételéről kell szavazzanak. Nem bólintottak rá A tanácsülésen nem volt zökkentőmentes a 15 éves kölcsön felvételének jóváhagyása. A költségvetési bizottság javaslata alapján kivették a Tudor lakótelepre, a Hátszeg utcába tervezett emeletes parkolóház megépítését, ennek már kész volt a terve, 73 millió lejbe kerülne. Ehelyett

egy másik, többszintes parkolóház megépítését tették be, amit az 1918. December 1. sugárút 195. szám alá terveznek.

Erre azért van szükség, mert a Hosszú utca felújítása, átalakítása során több tíz parkolóhelyet számolnak fel. Ennek azonban nincs még terve, így nem tudni, hogy mennyibe kerülhet. Az eredeti beruházások mellé még bekerült a Gh. Marinescu utca meghosszabbítása a Tölgyfa utcáig.

A 808 méter hosszú útszakasz kiépítése összeköttetést biztosít a nagykórház környéke és Marosszentgyörgy között.

Ez alternatív megoldást kínálna azok számára, akik a nagyközségből a meglevő és épülő kórházakhoz jönnek. Kisebb összeget szavaztak meg A csütörtöki ülésen több tanácsos javasolta, hogy halasszák el a kölcsön felvételéről szóló tervezetet, hogy alaposabban tárgyaljanak róla. Ezt azonban a többség nem fogadta el.

Végül a helyi tanács jóváhagyta egy 88 millió lej értékű, legfeljebb 15 éves futamidejű hitel felvételének elindítását.