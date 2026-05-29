Nemcsak a kötelező, hanem teljes átszervezés történik Gyergyószentmiklóson

Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere. Hatékonyabb hivatali munkát igér • Fotó: Bege Botond / Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatala

Fotó: Bege Botond / Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatala

Gyergyószentmiklós önkormányzata átfogó közigazgatási és városüzemeltetési átszervezést visz véghez. Amellett, hogy a kötelező létszámcsökkentést végrehajtják, a hatékonyabb működést, lakosságot jobban kiszolgáló hivatalt ígérnek.

Gergely Imre

2026. május 29., 16:05

A kormány minden önkormányzatot kötelezett arra, hogy bizonyos létszámot ne léphesse túl az alkalmazottak száma. Ennek megfelelően

Gyergyószentmiklóson 25 fővel, 161-ről 136-ra kellett csökkenteni a személyzetet.

Azonban ezen túlmenően, teljes átszervezést hajtanak most végre. A képviselő-testület csütörtökön fogadta el az erről szóló határozatot ami július 1-től lép érvénybe.

Az új struktúrában négy terület kap kiemelt szerepet: a közbiztonság, a lakossági ügyfélszolgálat, a városüzemeltetés és a fejlesztés

– ismertette Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere. Az igazgatóságok jelentős átalakításon mennek keresztül, miközben a városvezetés célja, hogy a szolgáltatások gyorsabbá, átláthatóbbá és hatékonyabbá váljanak.

Az ügyfélszolgálat megerősítése érdekében létrehoznak egy központi petíciókezelő alosztályt, amely

egységes rendszerben kezeli majd a lakossági panaszokat, kéréseket és beadványokat.

Az új hivatali rendszer szerint az érintett irodák öt napon belül kötelesek megküldeni a szükséges szakmai információkat, a válaszokat pedig ügyfélbarát formában fogalmazzák meg a panaszosok felé. Emellett elkezdődik a város ügyfélszolgálati pontjainak felújítása, korszerűsítése is.

A Vitalissimához kerülnek a városüzemeltetési feladatok

A reform egyik legjelentősebb eleme, hogy számos városüzemeltetési tevékenységet kiszerveznek az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Vitalissima Kft.-hez. A cég veszi át

a zöldövezetek karbantartását, a köztisztasági feladatokat, a piac működtetését, a parkolás üzemeltetését, valamint a kutyamenhely működését.

Az önkormányzat és a városi cég között teljesítményalapú elszámolási rendszer működik majd. A fizetés pedig akkor történik, amikor pedig a munka el van végezve – szögezte le Nagy Zoltán.

A városvezetés szerint ez nemcsak nagyobb hatékonyságot eredményezhet, hanem pénzügyi előnyökkel is jár. Mivel a Vitalissima áfafizetőként visszaigényelheti például az útjavításokhoz használt aszfalt, különféle beszerzések áfáját, jelentős összegek maradhatnak a rendszerben. Az önkormányzatnak erre nincs lehetősége, ezek a pénzek eddig „elvesztek” – mutatott rá a polgármester.

Az így megtakarított pénzt fejlesztésekre és a szolgáltatások minőségének javítására fordíthatják.

A munkák minőségének ellenőrzésére részletes szabályzatokat dolgoznak ki. Ezek pontosan meghatározzák majd például a fűnyírás gyakoriságát és az egyes övezetekben megengedett fűmagasságot is. A szakmai felügyeletet kertészmérnök és útmérnök biztosítja, miközben a hivatalon belül egy kétfős intervenciós csoport marad a kisebb javítási és karbantartási feladatok gyors elvégzésére.

Fotó: Pinti Attila

Hosszú távú fejlesztési tervek, több járőr az utcán

A Fejlesztési Igazgatóságon belül új alegység jön létre, amely az öt-tíz éves fejlesztési stratégiák és gazdaságfejlesztési koncepciók kidolgozásáért felel majd. Ennek részeként gazdaságfejlesztői iroda is alakul. A cél, hogy

a város ne csupán az aktuális pályázati lehetőségekre reagáljon, hanem előre megtervezett fejlesztési elképzelések mentén haladjon.

A közbiztonság területén is jelentős változások várhatók. A helyi rendőrség állománya 20-ról 16 főre csökken, ugyanakkor

az átszervezés célja az utcai jelenlét növelése.

Megszűnik az éjszakai diszpécserszolgálat, az így felszabaduló munkaerőt nappali járőrszolgálatra csoportosítják át. A nyár folyamán 42 új térfigyelő kamerát telepítenek a rendőrséggel egyeztetett helyszínekre, és

tervben van a városi kamerarendszer összekapcsolása az állami rendőrség hálózatával is.

Új feladatmegosztás a városvezetésben

Az átszervezés a városvezetés munkamegosztását is átalakítja. Nagy Zoltán polgármester a jövőben elsősorban a stratégiai városvezetésre, a külső kapcsolatokra, a lakossági kommunikációra és a forrásteremtésre összpontosít.

A hivatal napi operatív működését városmenedzser koordinálja majd (aki egyelőre próbaidőre érkezik), aki az igazgatóságok közötti együttműködésért és a projektek menedzseléséért felel.

Az alpolgármester feladata a városüzemeltetés stratégiai felügyelete lesz, az éves és havi tervek nyomon követésével, valamint a teljesítmény számonkérésével.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
