Nemcsak a kötelező, hanem teljes átszervezés történik Gyergyószentmiklóson

Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere. Hatékonyabb hivatali munkát igér
Fotó: Bege Botond / Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatala
Gyergyószentmiklós önkormányzata átfogó közigazgatási és városüzemeltetési átszervezést visz véghez. Amellett, hogy a kötelező létszámcsökkentést végrehajtják, a hatékonyabb működést, lakosságot jobban kiszolgáló hivatalt ígérnek.
2026. május 29., 16:022026. május 29., 16:02
A kormány minden önkormányzatot kötelezett arra, hogy bizonyos létszámot ne léphesse túl az alkalmazottak száma. Ennek megfelelően
Azonban ezen túlmenően, teljes átszervezést hajtanak most végre. A képviselő-testület csütörtökön fogadta el az erről szóló határozatot ami július 1-től lép érvénybe.
– ismertette Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere. Az igazgatóságok jelentős átalakításon mennek keresztül, miközben a városvezetés célja, hogy a szolgáltatások gyorsabbá, átláthatóbbá és hatékonyabbá váljanak.
Az ügyfélszolgálat megerősítése érdekében létrehoznak egy központi petíciókezelő alosztályt, amely
Az új hivatali rendszer szerint az érintett irodák öt napon belül kötelesek megküldeni a szükséges szakmai információkat, a válaszokat pedig ügyfélbarát formában fogalmazzák meg a panaszosok felé. Emellett elkezdődik a város ügyfélszolgálati pontjainak felújítása, korszerűsítése is.
A reform egyik legjelentősebb eleme, hogy számos városüzemeltetési tevékenységet kiszerveznek az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Vitalissima Kft.-hez. A cég veszi át
Az önkormányzat és a városi cég között teljesítményalapú elszámolási rendszer működik majd. A fizetés pedig akkor történik, amikor pedig a munka el van végezve – szögezte le Nagy Zoltán.
A városvezetés szerint ez nemcsak nagyobb hatékonyságot eredményezhet, hanem pénzügyi előnyökkel is jár. Mivel a Vitalissima áfafizetőként visszaigényelheti például az útjavításokhoz használt aszfalt, különféle beszerzések áfáját, jelentős összegek maradhatnak a rendszerben. Az önkormányzatnak erre nincs lehetősége, ezek a pénzek eddig „elvesztek” – mutatott rá a polgármester.
A munkák minőségének ellenőrzésére részletes szabályzatokat dolgoznak ki. Ezek pontosan meghatározzák majd például a fűnyírás gyakoriságát és az egyes övezetekben megengedett fűmagasságot is. A szakmai felügyeletet kertészmérnök és útmérnök biztosítja, miközben a hivatalon belül egy kétfős intervenciós csoport marad a kisebb javítási és karbantartási feladatok gyors elvégzésére.
Fotó: Pinti Attila
A Fejlesztési Igazgatóságon belül új alegység jön létre, amely az öt-tíz éves fejlesztési stratégiák és gazdaságfejlesztési koncepciók kidolgozásáért felel majd. Ennek részeként gazdaságfejlesztői iroda is alakul. A cél, hogy
A közbiztonság területén is jelentős változások várhatók. A helyi rendőrség állománya 20-ról 16 főre csökken, ugyanakkor
Megszűnik az éjszakai diszpécserszolgálat, az így felszabaduló munkaerőt nappali járőrszolgálatra csoportosítják át. A nyár folyamán 42 új térfigyelő kamerát telepítenek a rendőrséggel egyeztetett helyszínekre, és
Az átszervezés a városvezetés munkamegosztását is átalakítja. Nagy Zoltán polgármester a jövőben elsősorban a stratégiai városvezetésre, a külső kapcsolatokra, a lakossági kommunikációra és a forrásteremtésre összpontosít.
A hivatal napi operatív működését városmenedzser koordinálja majd (aki egyelőre próbaidőre érkezik), aki az igazgatóságok közötti együttműködésért és a projektek menedzseléséért felel.
Az alpolgármester feladata a városüzemeltetés stratégiai felügyelete lesz, az éves és havi tervek nyomon követésével, valamint a teljesítmény számonkérésével.
