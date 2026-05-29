Átmeneti esők zavarhatják a hosszú hétvégét

A hosszú hétvégén az ország nagy részén légköri instabilitásra, átmeneti esőkre és időnként megélénkülő szélre lehet számítani – nyilatkozta pénteken az Agerpresnek az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) ügyeletes meteorológusa, Oana Catrina.

A szakember szerint a minivakáció idején többfelé várható tartósabb, de nem jelentős mennyiségű csapadékhullás, főként délután és este, elsősorban a hegyvidéki térségekben, az ország délkeleti részén, és nagy valószínűséggel északnyugaton is.

Vasárnap villámlásokkal és erősebb széllökésekkel kísért záporokra van kilátás

a hegyekben, keleten és délkeleten, elszórtan pedig az ország középső részén is.

Hétfőn a legtöbb régióban várhatóan esni fog. A meteorológus szerint a hőmérséklet napról napra kisebb ingadozásokat mutat majd, összességében azonban az ilyenkor megszokottnak megfelelő értékek körül alakul.

A tengerparton az ország többi részéhez hasonló hőmérsékleti viszonyokra lehet számítani, de időszakos záporok ott is előfordulnak.