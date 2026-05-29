Egy évvel a tragédia után szólalt meg a bányászharang Parajdon

Felcsendült a bányászhimnusz és megszólalt a bányászharang egy évvel a sóbánya beomlását követően Parajdon. A katasztrófa előtti utolsó percekről mesélt nekünk az esemény szervezője, hangsúlyozva, hogy egy új bánya megnyitásában bíznak.

Fülöp-Székely Botond

2026. május 29., 13:082026. május 29., 13:08

Fotó: Olti Angyalka

Bányászok gyűltek össze az Országos Sóipari Társaság (Salrom) parajdi kirendeltségének udvarán pénteken délelőtt –

egy évvel azután, hogy a Korond-patak betört a sóbányába és teljesen elárasztotta azt.

Egy éve tört be a Korond-patak vize a parajdi sóbányába, egy éve élnek bizonytalanságban a helyiek, akiknek a bánya körül kialakult turizmusból volt a mindennapi bevételük. Pénteken erre a sorsfordító eseményre emlékeztek.

Innen közösen sétáltak el a bánya főbejáratához koszorúzni, majd tovább haladtak a régi, beomlott bányához, ahol fúvósok kíséretében csendült fel a bányászhimnusz. Ezt követően megkoszorúzták és megkondították az ott lévő bányászharangot.

Az utolsó pillanat

Moldován István, az eseményt szervező Bányász Remény Egyesület (BRE) elnöke a Székelyhonnak elmondta,

pont egy éve, délelőtt 11:21-kor volt az a perc, amikor fel kellett adniuk mindent.

„Utoljára jöttünk ki a bányából. A munkálatok megszakadtak, fel kellett adjuk a védekezés minden formáját. Mindent megpróbáltunk, amit bányászként, mérnökként és emberként lehetett.

Végsőkig kitartottak az alkalmazottak, a családjukkal töltött időt, biztonságukat és az egészségüket is feláldozva. 11 óra 21 perckor fogtuk fel, hogy ami eddig volt, az soha többé nem lesz”

– emlékezett vissza.

Elfelejtett bányászok?

A BRE-t eredetileg azért alapították meg, hogy hivatalosan is fogadni tudják a bányászoknak érkező támogatásokat, amiből végül nem sokat kaptak – magyarázta Moldován. A másik fontos cél, hogy ne merüljenek feledésbe a bányászok.

Nagyon fáj az, hogy mindenki beszél a turizmusról, de a bányászokról, akik mindezt lehetővé tették, egyre inkább senki”

– nyilatkozta elkeseredve. Hangsúlyozta: nem fognak leállni a bányászat és a bányászok mindennapi életének bemutatásával.

Arra is kitért, hogy továbbra is 135 bányászban gondolkodik, annak ellenére is, hogy egy részük jelenleg technikai munkanélküliségen van. Még nem kezdődött el a leépítés, várják, de tudják azt is, hogy közeleg a kollektív elbocsátás.

Egyelőre a vezetőséggel azt egyezték meg, hogy 60 ember végkielégítéssel fog távozni – persze mindez az alkalmazottak kérésére történik.

10-12 havi bérük kifizetését ígérte meg nekik a Salrom, amely összeg a munkatársak régiségétől is függ.

Egy új bányában bíznak

Moldován István közölte, nem egyszerű a jövőbe tekinteni, mégis abban bíznak, hogy egy új kitermelő egységet fog indítani a Salrom. Ennek érdekében jelenleg folyamatban is vannak a kutatások. Ezt követően majd az engedélyeket kell beszerezni és csak legvégül lehet kivitelezésről beszélni.

Nem akarom ezt időhöz kötni, de szerintem évekről van szó”

– mondta. Hangsúlyozta, ők mindent meg fognak tenni, ami emberileg lehetséges, hogy minél hamarabb legyen új bánya és ne merüljenek feledésbe a bányászok Parajdon.

Megkondult a bányászharang a megemlékezésen • Fotó: Olti Angyalka

2026. május 29., péntek

Nemcsak a kötelező, hanem teljes átszervezés történik Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós önkormányzata átfogó közigazgatási és városüzemeltetési átszervezést visz véghez. Amellett, hogy a kötelező létszámcsökkentést végrehajtják, a hatékonyabb működést, lakosságot jobban kiszolgáló hivatalt ígérnek.

Székelyföldön elsőként nyitott szalont az OMODA | JAECOO Csíkszeredában
Nemcsak a Fodor Sándor parkot, hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés

Elfogadták a csíkszeredai Fodor Sándor park körüli út-és járdahálózat felújítására a megvalósíthatósági tanulmányt az önkormányzati képviselők májusi ülésén pénteken egyéb határozatok mellett. A beruházás értékét közel 7 millió lejre becsülték.

Tovább tart a szeles idő és az ezzel járó lehűlés

Az ország nagy részét érintő viharos szélre adott ki pénteken elsőfokú (sárga) riasztásokat az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Továbbra is hatósági felügyelet alatt Barti Tihamér

Ismét meghosszabbította a Brassó Megyei Törvényszék Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke, valamint Kurkó András, a Hargita Megyei Közpénzügyi Adminisztráció volt igazgatóhelyettese hatósági felügyeletét.

Négyszáz liter gázolajat lophattak a 18 és 20 év közötti fiatalok

Négy férfit őrizetbe vettek a Hargita megyei rendőrök a Maroshévízen és Salamáson történt házkutatások után. Az ellenük felhozott vádak: minősített lopás és minősített lopási kísérlet.

A turizmusból élő települést ellehetetlenítő vízbetörés évfordulójára emlékeznek Parajdon

Egy éve tört be a Korond-patak vize a parajdi sóbányába, egy éve élnek bizonytalanságban a helyiek, akiknek a bánya körül kialakult turizmusból volt a mindennapi bevételük. Pénteken erre a sorsfordító eseményre emlékeztek.

Három fő korlátozás a nyári szezonra a ma megnyíló Transzalpinán

Megnyitják pénteken reggel a forgalom előtt a tél idejére lezárt Transzalpina, azaz a 67C jelzésű országút Rânca és Curpăt közötti szakaszát – tájékoztatott a közúti infrastruktúrát kezelő országos vállalat (CNAIR).

Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába

A Máramaros megyei hegyimentők egy hazája hadseregéből dezertált ukrán férfinak nyújtottak segítséget, aki a Máramarosi-havasokon keresztül szökött át Ukrajnából Romániába – tájékoztatott a Salvamont területi igazgatóságának vezetője.

Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval

Orosz eredetű drón zuhant egy galaci tömbházra péntek éjjel, az esetet robbanás és tűz követte az épület tizedik emeletén lévő egyik lakásban. Két személy megsérült, őket kórházba szállították.

