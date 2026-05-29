Egy évvel a tragédia után szólalt meg a bányászharang Parajdon Felcsendült a bányászhimnusz és megszólalt a bányászharang egy évvel a sóbánya beomlását követően Parajdon. A katasztrófa előtti utolsó percekről mesélt nekünk az esemény szervezője, hangsúlyozva, hogy egy új bánya megnyitásában bíznak. Fülöp-Székely Botond 2026. május 29., 13:082026. május 29., 13:08

Fotó: Olti Angyalka

Bányászok gyűltek össze az Országos Sóipari Társaság (Salrom) parajdi kirendeltségének udvarán pénteken délelőtt –

egy évvel azután, hogy a Korond-patak betört a sóbányába és teljesen elárasztotta azt.

Innen közösen sétáltak el a bánya főbejáratához koszorúzni, majd tovább haladtak a régi, beomlott bányához, ahol fúvósok kíséretében csendült fel a bányászhimnusz. Ezt követően megkoszorúzták és megkondították az ott lévő bányászharangot.

Koszorút helyeztek el a parajdi sóbánya bejáratánál Fotó: Olti Angyalka

Az utolsó pillanat Moldován István, az eseményt szervező Bányász Remény Egyesület (BRE) elnöke a Székelyhonnak elmondta,

pont egy éve, délelőtt 11:21-kor volt az a perc, amikor fel kellett adniuk mindent.

„Utoljára jöttünk ki a bányából. A munkálatok megszakadtak, fel kellett adjuk a védekezés minden formáját. Mindent megpróbáltunk, amit bányászként, mérnökként és emberként lehetett.

Végsőkig kitartottak az alkalmazottak, a családjukkal töltött időt, biztonságukat és az egészségüket is feláldozva. 11 óra 21 perckor fogtuk fel, hogy ami eddig volt, az soha többé nem lesz”

– emlékezett vissza.

Elfelejtett bányászok? A BRE-t eredetileg azért alapították meg, hogy hivatalosan is fogadni tudják a bányászoknak érkező támogatásokat, amiből végül nem sokat kaptak – magyarázta Moldován. A másik fontos cél, hogy ne merüljenek feledésbe a bányászok.

Nagyon fáj az, hogy mindenki beszél a turizmusról, de a bányászokról, akik mindezt lehetővé tették, egyre inkább senki”

– nyilatkozta elkeseredve. Hangsúlyozta: nem fognak leállni a bányászat és a bányászok mindennapi életének bemutatásával.

Arra is kitért, hogy továbbra is 135 bányászban gondolkodik, annak ellenére is, hogy egy részük jelenleg technikai munkanélküliségen van. Még nem kezdődött el a leépítés, várják, de tudják azt is, hogy közeleg a kollektív elbocsátás.

Egyelőre a vezetőséggel azt egyezték meg, hogy 60 ember végkielégítéssel fog távozni – persze mindez az alkalmazottak kérésére történik.

10-12 havi bérük kifizetését ígérte meg nekik a Salrom, amely összeg a munkatársak régiségétől is függ.

Egy új bányában bíznak Moldován István közölte, nem egyszerű a jövőbe tekinteni, mégis abban bíznak, hogy egy új kitermelő egységet fog indítani a Salrom. Ennek érdekében jelenleg folyamatban is vannak a kutatások. Ezt követően majd az engedélyeket kell beszerezni és csak legvégül lehet kivitelezésről beszélni.

Nem akarom ezt időhöz kötni, de szerintem évekről van szó”

– mondta. Hangsúlyozta, ők mindent meg fognak tenni, ami emberileg lehetséges, hogy minél hamarabb legyen új bánya és ne merüljenek feledésbe a bányászok Parajdon.

Megkondult a bányászharang a megemlékezésen Fotó: Olti Angyalka

