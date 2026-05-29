Egy évvel a tragédia után szólalt meg a bányászharang Parajdon

Felcsendült a bányászhimnusz és megszólalt a bányászharang egy évvel a sóbánya beomlását követően Parajdon. A katasztrófa előtti utolsó percekről mesélt nekünk az esemény szervezője, hangsúlyozva, hogy egy új bánya megnyitásában bíznak.
Bányászok gyűltek össze az Országos Sóipari Társaság (Salrom) parajdi kirendeltségének udvarán pénteken délelőtt –
Egy éve tört be a Korond-patak vize a parajdi sóbányába, egy éve élnek bizonytalanságban a helyiek, akiknek a bánya körül kialakult turizmusból volt a mindennapi bevételük. Pénteken erre a sorsfordító eseményre emlékeztek.
Innen közösen sétáltak el a bánya főbejáratához koszorúzni, majd tovább haladtak a régi, beomlott bányához, ahol fúvósok kíséretében csendült fel a bányászhimnusz. Ezt követően megkoszorúzták és megkondították az ott lévő bányászharangot.
Koszorút helyeztek el a parajdi sóbánya bejáratánál
Moldován István, az eseményt szervező Bányász Remény Egyesület (BRE) elnöke a Székelyhonnak elmondta,
„Utoljára jöttünk ki a bányából. A munkálatok megszakadtak, fel kellett adjuk a védekezés minden formáját. Mindent megpróbáltunk, amit bányászként, mérnökként és emberként lehetett.
– emlékezett vissza.
A BRE-t eredetileg azért alapították meg, hogy hivatalosan is fogadni tudják a bányászoknak érkező támogatásokat, amiből végül nem sokat kaptak – magyarázta Moldován. A másik fontos cél, hogy ne merüljenek feledésbe a bányászok.
– nyilatkozta elkeseredve. Hangsúlyozta: nem fognak leállni a bányászat és a bányászok mindennapi életének bemutatásával.
Arra is kitért, hogy továbbra is 135 bányászban gondolkodik, annak ellenére is, hogy egy részük jelenleg technikai munkanélküliségen van. Még nem kezdődött el a leépítés, várják, de tudják azt is, hogy közeleg a kollektív elbocsátás.
10-12 havi bérük kifizetését ígérte meg nekik a Salrom, amely összeg a munkatársak régiségétől is függ.
Moldován István közölte, nem egyszerű a jövőbe tekinteni, mégis abban bíznak, hogy egy új kitermelő egységet fog indítani a Salrom. Ennek érdekében jelenleg folyamatban is vannak a kutatások. Ezt követően majd az engedélyeket kell beszerezni és csak legvégül lehet kivitelezésről beszélni.
– mondta. Hangsúlyozta, ők mindent meg fognak tenni, ami emberileg lehetséges, hogy minél hamarabb legyen új bánya és ne merüljenek feledésbe a bányászok Parajdon.
Megkondult a bányászharang a megemlékezésen
