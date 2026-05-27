Őrizetbe vette a rendőrség a tanítónőt a tízéves diákkal kialakult konfliktusa után

Őrizetbe vettek egy tanítónőt, abbeli gyanú miatt, hogy bántalmazott egy tízéves tanulót, aki elszakította az országos felmérés eredményeit tartalmazó dokumentumot.

A bejelentés szerint egy 54 éves nő fizikailag bántalmazott és sértő szavakkal illetett egy tízéves kiskorút hétfőn egy medgidiai iskolában – közölte szerdán a Konstanca megyei rendőrség.

„Az iskola tanulója állítólag elszakított egy dokumentumot az országos felmérő személyes eredményeivel, amire a tanítónő a bejelentés szerint fizikailag bántalmazta a tanulót, félelmet és felháborodást keltve a többi diákban” – írta közleményében a rendőrség.

A rendőrök segítséget nyújtottak a gyermek törvényes képviselőjének, hogy bírósághoz fordulhasson távoltartási végzés ügyében, ugyanakkor a tanítónőt 24 órára őrizetbe vették bántalmazás, valamint a közrend és -nyugalom megzavarása bűncselekményeinek elkövetése miatt.