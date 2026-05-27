Őrizetbe vette a rendőrség a tanítónőt a tízéves diákkal kialakult konfliktusa után

Őrizetbe vettek egy tanítónőt, abbeli gyanú miatt, hogy bántalmazott egy tízéves tanulót, aki elszakította az országos felmérés eredményeit tartalmazó dokumentumot.

2026. május 27., 20:12

A bejelentés szerint egy 54 éves nő fizikailag bántalmazott és sértő szavakkal illetett egy tízéves kiskorút hétfőn egy medgidiai iskolában – közölte szerdán a Konstanca megyei rendőrség.

„Az iskola tanulója állítólag elszakított egy dokumentumot az országos felmérő személyes eredményeivel, amire a tanítónő a bejelentés szerint fizikailag bántalmazta a tanulót, félelmet és felháborodást keltve a többi diákban” – írta közleményében a rendőrség.

A rendőrök segítséget nyújtottak a gyermek törvényes képviselőjének, hogy bírósághoz fordulhasson távoltartási végzés ügyében, ugyanakkor a tanítónőt 24 órára őrizetbe vették bántalmazás, valamint a közrend és -nyugalom megzavarása bűncselekményeinek elkövetése miatt.

2026. május 27., szerda

Látványos eredményt vizionálnak idénre az észak-erdélyi autópályán

Az észak-erdélyi autópálya Berettyószéplak és Bisztraterebes közötti szakaszának közel 80 százaléka elkészült, így jó esély van arra, hogy az év végéig megnyissák a forgalom előtt – közölte Facebook-oldalán Cristian Pistol, a CNAIR vezérigazgatója.

Brüsszeltől kér jóváhagyást a kormány az állami tisztségviselők bérének fokozatos emeléséhez

Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter megpróbál megállapodni az Európai Bizottsággal arról, hogy az új közalkalmazotti bértörvény tegye lehetővé a következő években az állami tisztségviselők fizetésének fokozatos emelését.

Törvényben tiltották meg az állami cégek részvényeinek eladását

A parlament alsóháza szerdai ülésén megszavazta az állami vállalatok részvényeinek eladását 2027. december 31-ig megtiltó törvénytervezetet – írja az MTI.

Hargita megye prefektusa: egy évvel a bányakatasztrófa után is aggasztó a helyzet Parajd térségében

A parajdi sóbánya elárasztása után egy évvel Hargita megye prefektusa, Petres Sándor kijelentette, hogy a történtek gazdasági és társadalmi hatásai továbbra is érzékelhetők.

Már technokrata kormány lehetőségéről beszélnek Bukarestben

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerdán kijelentette, hogy a Nicușor Dan államfővel folytatott legutóbbi tárgyalásain egy technokrata kormány alakításának lehetősége is felmerült. Szerinte egy ilyen kabinetet nehéz lenne hatékonyan működtetni.

Négybocsos anyamedve ólálkodik Bodok közelében

Fokozott figyelemre és óvatosságra inti a lakosságot a bodoki polgármesteri hivatal a község és a Sütei borvíz közötti útszakaszon tartózkodó anyamedve és négy bocsa miatt.

Korábban szeméttelep volt, most fákkal ültették be

Befejezték szerdán a közösségi faültetést Nyárádszeredában, ahol a volt téglagyár és szeméttelep helyére 15 ezer tölgyfacsemetét ültettek el. A 2,87 hektáros területen kialakított erdő az autópálya felől érkező portól, zajtól is védi majd a környéket.

Kisebb költségvetés, egyetlen anyaországi fellépő a kézdivásárhelyi Sokadalmon

Felére csökkentett költségvetéssel és időtartammal, de idén is megtartják a városünnepet Kézdivásárhelyen. A Sokadalmon egyetlen anyaországi zenekar lép fel, az is testvérvárosi ajándékként.

Viharos szél várható, több megyét érint a figyelmeztetés

Az ország mintegy felét érintő viharos szélre adott ki szerdán elsőfokú (sárga) riasztást az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Felgyújthatta magát egy férfi, súlyos égési sérülésekkel szállították Marosvásárhelyre

Testfelületének mintegy 80 százalékán súlyos égési sérüléseket szenvedett egy rudályi 55 éves férfi, miután feltehetően felgyújtotta magát; a SMURD helikopterével szállították Marosvásárhelyre kórházba – közölték szerdán a Szeben megyei hatóságok.

