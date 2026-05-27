Négybocsos anyamedve ólálkodik Bodok közelében

Fokozott figyelemre és óvatosságra inti a lakosságot a bodoki polgármesteri hivatal a község és a Sütei borvíz közötti útszakaszon tartózkodó anyamedve és négy bocsa miatt.

A hivatal közleménye szerint a Bodok, és község határában található borvíz közötti szakaszon gyalogosan és biciklivel egyelőre nem ajánlott közlekedni.

Kérik továbbá a lakosságot, hogy amennyiben észlelik a medvéket, azonnal értesítsék a polgármesteri hivatalt (0267-353 447) vagy Fodor István községvezetőt (0744-326 083).