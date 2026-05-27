Négybocsos anyamedve ólálkodik Bodok közelében

Az erdős részen található borvizet a medve jelenléte miatt nem ajánlott gyalogosan megközelíteni. Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Fokozott figyelemre és óvatosságra inti a lakosságot a bodoki polgármesteri hivatal a község és a Sütei borvíz közötti útszakaszon tartózkodó anyamedve és négy bocsa miatt.
A hivatal közleménye szerint a Bodok, és község határában található borvíz közötti szakaszon gyalogosan és biciklivel egyelőre nem ajánlott közlekedni.
Kérik továbbá a lakosságot, hogy amennyiben észlelik a medvéket, azonnal értesítsék a polgármesteri hivatalt (0267-353 447) vagy Fodor István községvezetőt (0744-326 083).
A parlament alsóháza szerdai ülésén megszavazta az állami vállalatok részvényeinek eladását 2027. december 31-ig megtiltó törvénytervezetet – írja az MTI.
A parajdi sóbánya elárasztása után egy évvel Hargita megye prefektusa, Petres Sándor kijelentette, hogy a történtek gazdasági és társadalmi hatásai továbbra is érzékelhetők.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerdán kijelentette, hogy a Nicușor Dan államfővel folytatott legutóbbi tárgyalásain egy technokrata kormány alakításának lehetősége is felmerült. Szerinte egy ilyen kabinetet nehéz lenne hatékonyan működtetni.
Befejezték szerdán a közösségi faültetést Nyárádszeredában, ahol a volt téglagyár és szeméttelep helyére 15 ezer tölgyfacsemetét ültettek el. A 2,87 hektáros területen kialakított erdő az autópálya felől érkező portól, zajtól is védi majd a környéket.
Felére csökkentett költségvetéssel és időtartammal, de idén is megtartják a városünnepet Kézdivásárhelyen. A Sokadalmon egyetlen anyaországi zenekar lép fel, az is testvárosi ajándékként.
Az ország mintegy felét érintő viharos szélre adott ki szerdán elsőfokú (sárga) riasztást az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Testfelületének mintegy 80 százalékán súlyos égési sérüléseket szenvedett egy rudályi 55 éves férfi, miután feltehetően felgyújtotta magát; a SMURD helikopterével szállították Marosvásárhelyre kórházba – közölték szerdán a Szeben megyei hatóságok.
Régi lőszerelemet emeltek ki és szállítottak el Csíkszentkirályról Hargita megyei tűzoltóság kötelékében dolgozó tűzszerészek. A háborús időkből fennmaradt eszközre a vízhálózat cseréjén dolgozó munkások találtak rá.
Kigyúlt és jelentős anyagi károkkal járó tüzet okozott egy elektromos roller, amelyet éjszakára a töltőn hagytak.
Folyóba zuhant személyhez riasztották a tűzoltókat Segesváron. Az áldozatot holtan emelték ki a Nagy-Küküllőből, a mentők már nem tudtak segíteni rajta.
szóljon hozzá!