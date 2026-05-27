Folyóba zuhant és életét vesztette egy ember Segesváron

A folyóba zuhant személyt csónak segítségével emelték ki a tűzoltók
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Folyóba zuhant személyhez riasztották a tűzoltókat Segesváron. Az áldozatot holtan emelték ki a Nagy-Küküllőből, a mentők már nem tudtak segíteni rajta.
2026. május 27., 11:252026. május 27., 11:25
Az áldozatra folyó segesvári, Bărăgan városnegyedhez közeli szakaszán találtak rá a tűzoltók szerda délelőtt.
Az embert kiemelték a vízből, azonban a mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság.
