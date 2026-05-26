Elhunyt Varró Éva pszichológus, pszichoterapeuta, Csíkszereda Pro Urbe-díjasa

Fotó: Tamás Attila
Elhunyt Varró Éva pszichológus – adta hírül a Kolozsvár központú J.L. Moreno Pszichodráma Társaság (Societatea de Psihodramă J.L. Moreno). A szakembert 2024. augusztus 20-án Pro Urbe díjjal tüntette ki a csíkszeredai városvezetés.
2026. május 26., 15:29
Varró Évát az erdélyi formatív pedagógia, a szakmai közösségek közötti kommunikáció, a lelki egészség, a szervezetfejlesztés mai színvonalának megalapozásáért kifejtett tevékenysége elismeréseként díjazta a csíkszeredai városvezetés.
Dr. Varró Évát és a Csíksomlyói Passió Alapítványt tüntették ki Pro Urbe-díjjal kedden délután Csíkszeredában az augusztus 20-ai ünnepség keretében.
Képes volt a közösség iránti elkötelezettségre, annak ellenére, hogy egészsége törékeny volt – írja róla a J.L. Moreno Pszichodráma Társaság.
– búcsúzik tőle a szakmai szervezet.
Varró Éva temetése május 28-án, csütörtökön 15 órakor lesz a csíkszeredai Kalász-negyedi temetőben.
