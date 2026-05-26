Elhunyt Varró Éva pszichológus, pszichoterapeuta, Csíkszereda Pro Urbe-díjasa

Elhunyt Varró Éva pszichológus – adta hírül a Kolozsvár központú J.L. Moreno Pszichodráma Társaság (Societatea de Psihodramă J.L. Moreno). A szakembert 2024. augusztus 20-án Pro Urbe díjjal tüntette ki a csíkszeredai városvezetés.

Varró Évát az erdélyi formatív pedagógia, a szakmai közösségek közötti kommunikáció, a lelki egészség, a szervezetfejlesztés mai színvonalának megalapozásáért kifejtett tevékenysége elismeréseként díjazta a csíkszeredai városvezetés. Képes volt a közösség iránti elkötelezettségre, annak ellenére, hogy egészsége törékeny volt – írja róla a J.L. Moreno Pszichodráma Társaság.

Az örökség, amit ránk hagyott, felbecsülhetetlen: az igazság és az igazságosság kultusza, a szigor, a kompromisszumok nélküli elkötelezettség, a hitelesség. Folytatni fogjuk az álmát, hogy jobbá tegyük a világot, inspirálódva azoktól az értékektől, amelyeket oly nagylelkűen adott nekünk”