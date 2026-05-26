Kelemen Hunor szerint ki fog derülni, ki áll a lemondott RMDSZ-es miniszter körüli botrány hátterében

Manipulációnak nevezte kedden Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Demeter András volt kulturális miniszter körüli botrányt, amelyet szerinte egy kontextusából kiemelt kijelentés robbantott ki.

Székelyhon 2026. május 26., 16:222026. május 26., 16:22

A parlamentben adott nyilatkozatában az RMDSZ elnöke felidézte, hogy a 2010-es évek elején, amikor Demeter András volt a közszolgálati rádió elnök-vezérigazgatója, az intézmény „nagyon jó döntést hozott” a Chișinăui Rádió megvásárlásával, ellenkező esetben ugyanis valamilyen formában orosz kézre került volna. Kelemen szerint

jómaga és az RMDSZ is támogatta ebben a döntésben Demetert és a rádió igazgatótanácsának tagjait.

Később ügyészségi vizsgálat indult a beszerzés kapcsán, de megszüntették a nyomozást. Demeter András tavaly novemberben beszélt az ügyről valakivel, a beszélgetést vélhetően rögzítették, majd hat hónap elteltével elküldték a felvételt a Máramaros megyei lapnak, amelyik megjelentette – idézte fel a történteket Kelemen. Az RMDSZ elnöke szerint „ez egy tipikus zsarolási módszer”. A tartalom „erőteljesen etnicizált”, és mivel a Demeter által használt nyelvezet elfogadhatatlan, a szövetség lemondásra szólította fel az ügyvivő minisztert, aki

„felelős és bátor ember lévén” azonnal távozott a tisztségéből.

„Nekem pedig meg kell köszönnöm ezt neki, mert ellenkező esetben a következő hetekben és hónapokban folyton magyarázkodnunk kellett volna, hogy miért mondta, amit mondott” – idézi Kelemen Hunort az Agerpres hírügynökség. Hirdetés A szövetségi elnök szerint nem véletlen, hogy egy hónapokkal ezelőtti hangfelvétel éppen most került elő, amikor elkezdődött az előadó-művészeti intézmények tevékenységének értékelése, és egyes intézményvezetőket „zavar, hogy nem kapták meg a munkájuk folytatásához szükséges legalább 7-es minősítést. Így aztán természetesen valaki elővette ezt a felvételt.

Elővehette volna tavaly novemberben is, ha annyira zavarta a vulgáris nyelvezet. De inkább várt vele hat-hét hónapot, amíg felhasználhatja Demeter András ellen”