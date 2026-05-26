Kelemen Hunor szerint ki fog derülni, ki áll a lemondott RMDSZ-es miniszter körüli botrány hátterében

Fotó: Facebook/Kelemen Hunor
Manipulációnak nevezte kedden Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Demeter András volt kulturális miniszter körüli botrányt, amelyet szerinte egy kontextusából kiemelt kijelentés robbantott ki.
A parlamentben adott nyilatkozatában az RMDSZ elnöke felidézte, hogy a 2010-es évek elején, amikor Demeter András volt a közszolgálati rádió elnök-vezérigazgatója, az intézmény „nagyon jó döntést hozott” a Chișinăui Rádió megvásárlásával, ellenkező esetben ugyanis valamilyen formában orosz kézre került volna. Kelemen szerint
Később ügyészségi vizsgálat indult a beszerzés kapcsán, de megszüntették a nyomozást.
Demeter András tavaly novemberben beszélt az ügyről valakivel, a beszélgetést vélhetően rögzítették, majd hat hónap elteltével elküldték a felvételt a Máramaros megyei lapnak, amelyik megjelentette – idézte fel a történteket Kelemen.
Az RMDSZ elnöke szerint „ez egy tipikus zsarolási módszer”. A tartalom „erőteljesen etnicizált”, és mivel a Demeter által használt nyelvezet elfogadhatatlan, a szövetség lemondásra szólította fel az ügyvivő minisztert, aki
„Nekem pedig meg kell köszönnöm ezt neki, mert ellenkező esetben a következő hetekben és hónapokban folyton magyarázkodnunk kellett volna, hogy miért mondta, amit mondott” – idézi Kelemen Hunort az Agerpres hírügynökség.
A szövetségi elnök szerint nem véletlen, hogy egy hónapokkal ezelőtti hangfelvétel éppen most került elő, amikor elkezdődött az előadó-művészeti intézmények tevékenységének értékelése, és egyes intézményvezetőket „zavar, hogy nem kapták meg a munkájuk folytatásához szükséges legalább 7-es minősítést. Így aztán természetesen valaki elővette ezt a felvételt.
– mondta Kelemen Hunor, aki szerint idő kérdése, hogy kiderüljön, ki áll mindennek a hátterében.
A kulturális miniszter benyújtotta lemondását hétfőn, miután nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen trágár hangnemben beszél a Chișinăui Rádió megvásárlásáról.
Lemondásra szólította fel hétfőn Kelemen Hunor a kulturális minisztert, miután nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Demeter András István trágár hangnemben beszél a Chișinăui Rádió megvásárlásáról.
