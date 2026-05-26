Ismét moldovai állampolgár lett Traian Băsescu

Ismét megkapta a moldovai állampolgárságot Traian Băsescu volt román államfő – jelentette be kedden a Facebook-oldalán Maia Sandu moldovai elnök.

Székelyhon 2026. május 26., 14:072026. május 26., 14:07

Maia Sandu bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Traian Băsescu minden erejével és feltétel nélkül támogatta a Moldovai Köztársaság polgárait, mert tisztában van vele, milyen küzdelmet folytatott a moldovai nép identitása és a román nyelv megőrzéséért, valamint azért, hogy elszakadjon a szovjet múlttól és egy európai jövő felé haladjon. Emiatt

Traian Băsescut tisztelik és testvérként várják a Moldovai Köztársaságban

– tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint. Hirdetés A moldovai elnök ugyanakkor az ország polgárainak nevében köszönetet mondott a volt román államfőnek a román állampolgárság visszaszerzésének megkönnyítéséért, a fiataloknak szánt ösztöndíjprogramokért és a Moldovai Köztársaságnak nyújtott állandó támogatásért.

Băsescu úr, ön mától nemcsak a testvérünk, hanem a honfitársunk is. Várjuk haza!”