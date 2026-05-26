Ismét moldovai állampolgár lett Traian Băsescu

Fotó: Traian Băsescu/Facebook
Ismét megkapta a moldovai állampolgárságot Traian Băsescu volt román államfő – jelentette be kedden a Facebook-oldalán Maia Sandu moldovai elnök.
Maia Sandu bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Traian Băsescu minden erejével és feltétel nélkül támogatta a Moldovai Köztársaság polgárait, mert tisztában van vele, milyen küzdelmet folytatott a moldovai nép identitása és a román nyelv megőrzéséért, valamint azért, hogy elszakadjon a szovjet múlttól és egy európai jövő felé haladjon. Emiatt
– tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint.
A moldovai elnök ugyanakkor az ország polgárainak nevében köszönetet mondott a volt román államfőnek a román állampolgárság visszaszerzésének megkönnyítéséért, a fiataloknak szánt ösztöndíjprogramokért és a Moldovai Köztársaságnak nyújtott állandó támogatásért.
– írta bejegyzésében Maia Sandu.
Traian Băsescu először 2016-ban kapott moldovai állampolgárságot Nicolae Timofti akkori elnök rendelete alapján, egy évvel később azonban a következő elnök, Igor Dodon visszavonta azt.
Băsescu bírósághoz fordult az ügyben, de nem született számára kedvező döntés.
