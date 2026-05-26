Az RMDSZ csak akkor támogatja a jövendőbeli miniszterelnököt, ha megismeri az elképzeléseit

Az RMDSZ akkor fogja eldönteni, hogy támogatja-e a jövendőbeli miniszterelnök-jelöltet, amikor kiderül, hogy mik a tervei – jelentette ki kedden Kelemen Hunor.

A parlamentben adott nyilatkozatában az RMDSZ elnöke leszögezte, amíg nem tárgyalnak a jövendőbeli kormányfőjelölttel, nem tudnak feltételeket állítani a támogatásához – ismerteti az Agerpres .

közismert politikai személyiségről van szó, akit jómaga is jól ismer, „de innen addig, hogy megmondjuk, hogyan fogunk szavazni, még hosszú az út, hiszen még el sem kezdtük a tárgyalásokat”.

Kelemen Hunor ismét hangsúlyozta, hogy kisebbségi kormányban az RMDSZ nem kíván szerepet vállalni, és a technokrata kormányt sem tartja jó megoldásnak, szerinte utóbbi a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) kedvezne. Leszögezte, hogy

az RMDSZ továbbra is kitart amellett, hogy átlátható és stabil kormánytöbbségre van szükség.

A szövetségi elnök szerint az eddigi egyeztetések alapján az a cél, hogy az új kormánynak első nekifutásra bizalmat szavazzon a parlament, ezért egyelőre tárgytalan azzal foglalkozni, hogy mi várható a második körben.

„Várjuk meg a jelölést és a tárgyalásokat, amennyiben a kijelölt miniszterelnök egyáltalán tárgyalni kíván majd velünk. Ezt sem tudjuk még, lehet, hogy már van egy kész elképzelése. Legyünk nyugodtak és türelmesek. Jelenleg nincs több információm annál, mint amit a sajtóban olvastam” – fogalmazott az RMDSZ elnöke.

Ha Eugen Tomac kap kormányalakítási megbízást, a PSD nem zárkózik el a támogatásától

Ha Nicușor Dan államfő Eugen Tomacot bízza meg kormányalakítással, a Szociáldemokrata Párt (PSD) nem zárkózik el a támogatásától – nyilatkozták kedden pártforrások. Ezek szerint ha az elnök Tomacot jelöli kormányfőnek, szavazásra bocsátják a javaslatot a PSD vezetőtestületeiben, és