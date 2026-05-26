Tervezet: kötelező lesz közzétenni, hogy mennyit kapnak a közintézmények alkalmazottai

Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete szerint a közintézmények kötelesek lesznek évente két alkalommal közzétenni az alkalmazottaiknak fizetett alapbérek, pótlékok és egyéb juttatások jegyzékét.
A jogszabályjavaslat szerint a közintézményeknek április 30-án és október 31-én kell közzétenniük az adatokat saját honlapjukon.
– ismerteti az Agerpres.
A nyilvánosságra hozott jegyzéken szerepelnie kell a beosztás megnevezésének és kódjának, valamint az ehhez rendelt alapbérnek és minden egyéb juttatásnak.
A tervezet arról is rendelkezik, hogy a közintézményeknek elektronikus formában el kell küldeniük a munkaügyi minisztériumnak az alkalmazottaik beosztásával és bérével kapcsolatos adatokat, valamint a bérjövedelmek kiszámításához használt egyéb információkat.
A túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát a teljesítést követő 60 naptári napon belül kiadott szabadidővel kell kompenzálni, bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte.
