Változhat a túlórák és az éjszakai munka elszámolása

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
A túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát a teljesítést követő 60 naptári napon belül kiadott szabadidővel kell kompenzálni, bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte – derül ki a közalkalmazotti bértörvény hétfőn közvitára bocsátott tervezetéből.
A jogszabályjavaslat szerint ha a 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a következő hónapban az alapbér 75 százalékának megfelelő bérpótlékban részesül a munkanapokon ledolgozott többletórákért. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100 százalékának megfelelő bérpótlék jár.
A túlóra csak akkor fizethető ki, ha
A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak.
A 22 és 6 óra közötti munkavégzés esetén az ebben az idősávban ledolgozott órákért az alapbér 25 százalékának megfelelő éjszakai bérpótlékra jogosult a közalkalmazott, feltéve, hogy legalább három órát dolgozik éjszaka – írja az Agerpres.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök tudomásul vette Demeter András István lemondását a kulturális miniszteri tisztségről – közölte hétfői sajtótájékoztatóján a kormányszóvivő.
A kulturális miniszter benyújtotta lemondását hétfőn, miután nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen trágár hangnemben beszél a Chișinăui Rádió megvásárlásáról.
Lemondásra szólította fel hétfőn Kelemen Hunor a kulturális minisztert, miután nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Demeter András István trágár hangnemben beszél a Chișinăui Rádió megvásárlásáról.
Felháborító jelenetet örökített meg egy névtelen felhasználó a csíksomlyói nyeregben a pünkösdi búcsút követően.
Az Európai Unióban áprilisban márciushoz képest 7,9 százalékkal nőtt a gázolaj és 2,4 százalékkal a benzin ára – derül ki az Eurostat hétfőn közzétett adataiból.
A pünkösdi időszak sem tartott vissza néhány sofőrt attól, hogy ittasan üljenek autóba, közülük ketten baleseteztek is – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői összesítéséből.
A Hargita megyei csendőrséghez május 22-25. között 26 lakossági bejelentés érkezett lakott területek közelében megjelent medvékről.
Öt személy sérült meg, közülük kettőt kórházba kellett szállítani, miután tizenegy ember verekedett vasárnap este Előpatakon – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Öt nap alatt hétszer jelent meg Farcádon a medve, amely ez idő alatt több kaptárt rongált meg a településen lévő méhészetnél, ráadásul a lakókat is félelemben tartotta. Végül vasárnap este kilőtték a fiatal egyedet.
A vakációs utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő csökkenése egyelőre némileg visszafogta a június 1-jei hosszú hétvégére érvényes foglalásokat.
szóljon hozzá!