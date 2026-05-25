Változhat a túlórák és az éjszakai munka elszámolása

A túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát a teljesítést követő 60 naptári napon belül kiadott szabadidővel kell kompenzálni, bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte – derül ki a közalkalmazotti bértörvény hétfőn közvitára bocsátott tervezetéből.

Székelyhon 2026. május 25., 20:392026. május 25., 20:39

A jogszabályjavaslat szerint ha a 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a következő hónapban az alapbér 75 százalékának megfelelő bérpótlékban részesül a munkanapokon ledolgozott többletórákért. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100 százalékának megfelelő bérpótlék jár.



A túlóra csak akkor fizethető ki, ha

a túlórázásra a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott.