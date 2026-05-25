Tömegétkeztetés háztáji forrásból – fontos figyelni, hogy ne váljon szalmonellabüfévé a svédasztal

A mérleg egyik serpenyőjében a felelősség, a másikban takarékosság. A szakemberek azt ajánlják, hogy cateringcéget bízzanak meg az étkeztetéssel a népes családi rendezvényekre készülők. Képünk illusztráció
Fotó: Gábos Albin
Lagzik, kicsengetési ebédek, keresztelők – elkezdődött a családi ünnepségek szezonja. Ezek azonban élelmiszerbiztonsági szempontból nem veszélytelenek, különösen ha a tömegétkeztetést háztáji forrásokból oldják meg. Erre példa is volt a napokban.
2026. május 25., 20:562026. május 25., 20:56
Továbbra is nagy hagyománya van térségünkben annak, hogy a népes családi mulatságokra, de még egy tömegrendezvénnyel felérő ünnepségre is a vendéglátók készítik el a többfogásos menüt. Összeállnak az asszonyok, nyári konyhákban készül el a hatalmas mennyiségű pörkölt a háztáji körülmények közt nevelt és frissen levágott disznó húsából, a flekken az udvaron felállított lacikonyhában, falusi kultúrházak hűvös sarkaiban tornyosulnak a krémes tészták és a hidegtálak az éhes szájakra várva.
Ezek az ünnepségek a házias ízekkel együtt később is szép emlékeket idéző eszem-iszomokká válnak többnyire. Néha viszont nem. Néha az ételmérgezés, fertőzés gyanúja miatt elrendelt szakhatósági látogatás keretezi át ezt az egészet.
A napokban történt egy ilyen eset, ezért Tar Gyöngyivel, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetőjével és István Róberttel, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetőjével beszéltünk a háztáji körülmények közt készült, de tömegétkeztetésre szánt élelmiszerekkel kapcsolatos veszélyekről, ételmérgezésről, szankciókról és a megelőzéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.
Szerencsére nem voltak súlyos állapotban, középsúlyos és könnyű esetek voltak, senkit nem kellett befektetni a kórházba, mondta el Tar Gyöngyi. Nem tisztázott még, hogy pontosan mitől lettek rosszul, erre a mintákból készített baktériumtenyészet, azaz a laborvizsgálat eredménye ad választ.
„De akkor, amikor tizenkilenc embernek lesz egyszerre »gyomorontása«, azt valamilyen fertőzés okozza, és ugyanaz a kórokozó, ugyanaz a forrás” – hangsúlyozta. Ugyan tudomása szerint nem cateringcég biztosította az ünnepségen felszolgált ételeket, hanem háztáji körülmények közt készültek, és a rendezvény nem vendéglőben zajlott, de ez attól még tömegétkeztetésnek minősül.
Előfordul az ilyen rendezvényeken az is, hogy jórészt cateringcég szállítja az ételt, de nem mindent – ez külön gondot jelent a szakhatóságoknak, ha valami baj történik.
Fotó: Pál Árpád
„Lehet, hogy például a lakodalomban az étkeztetés szervezett keretek között, egy engedélyezett szolgáltató által történik, de azért előtte a lányos háznál megkínálják a vendégeket házi süteménnyel. És nagyon jól tudják azok, akik ilyen téren engedéllyel működnek, hogy arra lehet hárítani, ha valami történik. És
Tehát ilyen problémákat is felvet egy ilyen helyzet. Az élelmiszer-biztonsági szabályok betartásának az ellenőrzése nagyon nehéz, amikor így keverednek a dolgok” – magyarázta a Hargita megyei tisztifőorvos.
Van, amikor nem is az ételek elkészítése során adódnak élelmiszer-biztonsági problémák, hanem az okozza a gondot, hogy a rendezvény helyszínén nincsenek megfelelő tárolási körülmények.
Hargita megyében egyébként viszonylag ritkán fordulnak elő ilyen megbetegedések – mondta kérdésünkre Tar Gyöngyi –, évente néhány ilyen eset van, de nem csak a háztáji körülmények közt készült ételek okoznak megbetegedéseket, előfordul ez cateringcégeknél, vendéglőkben, panziókban is.
„Nagy divatja van most annak is, hogy otthon, a tömbházlakásban főz valaki, és eladja a »baráti körnek«. Az engedély nélküli közélelmezés erről szól, azt mondják, hogy csak a családnak főztek, és a felesleget megvette a szomszéd, de csak annyit fizetett, amennyibe az alapanyag került, tehát tulajdonképpen nem vásárolt, csak ellentételezte az alapanyagárat.”
Fotó: Pál Árpád
Az ilyen készítmények a megyei tisztifőorvos szerint azért is kelendők, mert egy tévhit övezi őket: az, hogy egészségesek, mert nem az élelmiszeripari termelésből származnak és házi alapanyagokból készülnek. Eközben viszont könnyen lehet, hogy a szupermarketek leárazásain szerzik be azokat az alapanyagokat is.
„Másrészt az, ami háztáji gazdálkodásból származik, az sem feltétlenül mindig egészségesebb. Mert úgymond kikerüli az élelmezés-biztonsági vizsgálatokat, a bevizsgálást és a nyomkövetést. Nem akarom én védeni feltétlenül az ipari termelést, de például egy otthon nevelt sertésről nem tudjuk, hogy hány patkánnyal találkozott, mit evett, mennyi antibiotikumot kapott, hogy ne pusztuljon el stb.
– hangsúlyozta Tar Gyöngyi.
Fotó: Pál Árpád
Amikor pedig elkezdik feldolgozni ezeket az alapanyagokat, keletkezik egy újabb élelmiszer-biztonsági kockázat. A közélelmezésben tevékenykedő, engedéllyel rendelkező egységekben dolgozók számára ugyanis kötelező az úgynevezett higiéniai vizsga, ami a közegészségügyi teendőkről, élelmiszer-biztonsági szabályozásokról szól. Ezt a vizsgát háromévente meg kell ismételniük, hogy felfrissítsék tudásukat, azok viszont, akik otthon sütnek-főznek közélelmezési szándékkal, „nyilván mentesülnek ennek a tudásnak a »terhe« alól” – fogalmazott Tar Gyöngyi.
Az ételmérgezés, fertőzés ügyében a megyei élelmiszer-biztonsági szakhatóság az említett laboreredmény függvényében kapcsolódik be a kivizsgálásba.
István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője ismertette ugyan a legfontosabb tudnivalókat a kisebb családi ünnepségeken történő étkeztetésre vonatkozóan, de arra hívta fel a figyelmet, hogy nem érdemes kockáztatni a háztáji körülmények közt készült ételekkel.
Fotó: Gábos Albin
„Ha egy családi rendezvényre valaki meghív száz embert és megbetegíti őket, az már nem csak a közegészségügy és az élelmiszer-biztonsági igazgatóság problémája, hanem az ügyészségé is, mert az már közegészségügyi veszélyeztetésnek minősül, tehát
Az, aki „idegenként” elvállalja az ételek elkészítését egy ilyen rendezvényre, de nem rendelkezik az ehhez szükséges engedélyekkel, akár tízezer lejt meghaladó pénzbírságot is kaphat, tudtuk meg a szakhatóság megyei vezetőjétől, aki kérdésünkre megerősítette, hogy így
Ő azt ajánlja mindenkinek, aki ilyen családi rendezvényt tervez, hogy van már sok cateringcég, bízzanak meg azok közül egyet az étkeztetéssel, semmint hogy otthon készítsék el az ételeket. Ha kiszámítják, valószínűleg jobban meg is éri – fűzte hozzá István Róbert.
Gyakori az is, hogy az ünnepségre készülő család az ételek elkészítésével cateringcéget bíz meg, de a süteményeket ők maguk készítik el. „Ilyenkor a legfontosabb tényező az alapanyag és az, hogy aki elkészíti a süteményt, egészséges legyen; illetve a tárolás, mert elő szokott fordulni, hogy nincs ahová tegyék azt a sok tésztát, ezért kiviszik a meleg kultúrotthonba és otthagyják még egy napig. Főleg a krémes dolgok jelentenek veszélyt ilyenkor.
– hangsúlyozta, azt is hozzáfűzve, hogy az alapanyagok tárolásától és feldolgozásától kezdve a kész étel tálalásáig minden szakaszban megjelenhetnek élelmiszer-biztonsági problémák.
Az élelmiszer-biztonsági igazgatóság számára egyébként nem csak az engedély nélkül végzett közétkeztetési tevékenységek jelentenek gondot. Amint azt István Róberttől megtudtuk, volt már olyan vállalkozás, amely gasztropont működtetésére váltott ki engedélyt, aztán kiderült, hogy azzal cateringezést és lakodalmakon történő étkeztetéseket vállaltak el. Ez teljesen törvénytelen, vontak is vissza engedélyt emiatt.
