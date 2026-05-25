Tömegétkeztetés háztáji forrásból – fontos figyelni, hogy ne váljon szalmonellabüfévé a svédasztal

A mérleg egyik serpenyőjében a felelősség, a másikban takarékosság. A szakemberek azt ajánlják, hogy cateringcéget bízzanak meg az étkeztetéssel a népes családi rendezvényekre készülők.

Lagzik, kicsengetési ebédek, keresztelők – elkezdődött a családi ünnepségek szezonja. Ezek azonban élelmiszerbiztonsági szempontból nem veszélytelenek, különösen ha a tömegétkeztetést háztáji forrásokból oldják meg. Erre példa is volt a napokban.

Széchely István 2026. május 25., 20:56

Továbbra is nagy hagyománya van térségünkben annak, hogy a népes családi mulatságokra, de még egy tömegrendezvénnyel felérő ünnepségre is a vendéglátók készítik el a többfogásos menüt. Összeállnak az asszonyok, nyári konyhákban készül el a hatalmas mennyiségű pörkölt a háztáji körülmények közt nevelt és frissen levágott disznó húsából, a flekken az udvaron felállított lacikonyhában, falusi kultúrházak hűvös sarkaiban tornyosulnak a krémes tészták és a hidegtálak az éhes szájakra várva. Hirdetés Ezek az ünnepségek a házias ízekkel együtt később is szép emlékeket idéző eszem-iszomokká válnak többnyire. Néha viszont nem. Néha az ételmérgezés, fertőzés gyanúja miatt elrendelt szakhatósági látogatás keretezi át ezt az egészet. Tizenkilencen kerültek a kórház sürgősségi részlegére A napokban történt egy ilyen eset, ezért Tar Gyöngyivel, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetőjével és István Róberttel, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetőjével beszéltünk a háztáji körülmények közt készült, de tömegétkeztetésre szánt élelmiszerekkel kapcsolatos veszélyekről, ételmérgezésről, szankciókról és a megelőzéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

Tizenkilencen kerültek a székelyudvarhelyi kórház sürgősségi részlegére gyomorpanaszok miatt egy székelyderzsi családi ünnepség résztvevői közül a minap.

Szerencsére nem voltak súlyos állapotban, középsúlyos és könnyű esetek voltak, senkit nem kellett befektetni a kórházba, mondta el Tar Gyöngyi. Nem tisztázott még, hogy pontosan mitől lettek rosszul, erre a mintákból készített baktériumtenyészet, azaz a laborvizsgálat eredménye ad választ. „De akkor, amikor tizenkilenc embernek lesz egyszerre »gyomorontása«, azt valamilyen fertőzés okozza, és ugyanaz a kórokozó, ugyanaz a forrás” – hangsúlyozta. Ugyan tudomása szerint nem cateringcég biztosította az ünnepségen felszolgált ételeket, hanem háztáji körülmények közt készültek, és a rendezvény nem vendéglőben zajlott, de ez attól még tömegétkeztetésnek minősül. Néha szinte lehetetlenné válik a szabályok betartásának ellenőrzése Előfordul az ilyen rendezvényeken az is, hogy jórészt cateringcég szállítja az ételt, de nem mindent – ez külön gondot jelent a szakhatóságoknak, ha valami baj történik.

„Lehet, hogy például a lakodalomban az étkeztetés szervezett keretek között, egy engedélyezett szolgáltató által történik, de azért előtte a lányos háznál megkínálják a vendégeket házi süteménnyel. És nagyon jól tudják azok, akik ilyen téren engedéllyel működnek, hogy arra lehet hárítani, ha valami történik. És

mi hogy tudjuk kideríteni, hogy valaki a lányos háznál kapta-e el a fertőzést a süteményről, vagy később a felszolgált ebéd nem volt tisztán és helyesen előállítva?

Tehát ilyen problémákat is felvet egy ilyen helyzet. Az élelmiszer-biztonsági szabályok betartásának az ellenőrzése nagyon nehéz, amikor így keverednek a dolgok” – magyarázta a Hargita megyei tisztifőorvos. Van, amikor nem is az ételek elkészítése során adódnak élelmiszer-biztonsági problémák, hanem az okozza a gondot, hogy a rendezvény helyszínén nincsenek megfelelő tárolási körülmények. Hargita megyében egyébként viszonylag ritkán fordulnak elő ilyen megbetegedések – mondta kérdésünkre Tar Gyöngyi –, évente néhány ilyen eset van, de nem csak a háztáji körülmények közt készült ételek okoznak megbetegedéseket, előfordul ez cateringcégeknél, vendéglőkben, panziókban is. Amikor nem eladásra sütnek-főznek, csak a „fölösleget” adják tovább „Nagy divatja van most annak is, hogy otthon, a tömbházlakásban főz valaki, és eladja a »baráti körnek«. Az engedély nélküli közélelmezés erről szól, azt mondják, hogy csak a családnak főztek, és a felesleget megvette a szomszéd, de csak annyit fizetett, amennyibe az alapanyag került, tehát tulajdonképpen nem vásárolt, csak ellentételezte az alapanyagárat.”

Az ilyen készítmények a megyei tisztifőorvos szerint azért is kelendők, mert egy tévhit övezi őket: az, hogy egészségesek, mert nem az élelmiszeripari termelésből származnak és házi alapanyagokból készülnek. Eközben viszont könnyen lehet, hogy a szupermarketek leárazásain szerzik be azokat az alapanyagokat is. Nem biztos, hogy a háztáji mindig egészségesebb „Másrészt az, ami háztáji gazdálkodásból származik, az sem feltétlenül mindig egészségesebb. Mert úgymond kikerüli az élelmezés-biztonsági vizsgálatokat, a bevizsgálást és a nyomkövetést. Nem akarom én védeni feltétlenül az ipari termelést, de például egy otthon nevelt sertésről nem tudjuk, hogy hány patkánnyal találkozott, mit evett, mennyi antibiotikumot kapott, hogy ne pusztuljon el stb.

Csak hisszük azt, hogy a házi mindig biztonságosabb. Nem mindig”

– hangsúlyozta Tar Gyöngyi.

Amikor pedig elkezdik feldolgozni ezeket az alapanyagokat, keletkezik egy újabb élelmiszer-biztonsági kockázat. A közélelmezésben tevékenykedő, engedéllyel rendelkező egységekben dolgozók számára ugyanis kötelező az úgynevezett higiéniai vizsga, ami a közegészségügyi teendőkről, élelmiszer-biztonsági szabályozásokról szól. Ezt a vizsgát háromévente meg kell ismételniük, hogy felfrissítsék tudásukat, azok viszont, akik otthon sütnek-főznek közélelmezési szándékkal, „nyilván mentesülnek ennek a tudásnak a »terhe« alól” – fogalmazott Tar Gyöngyi. A közegészségügyi veszélyeztetés bűnvádi kivizsgálást von maga után Az ételmérgezés, fertőzés ügyében a megyei élelmiszer-biztonsági szakhatóság az említett laboreredmény függvényében kapcsolódik be a kivizsgálásba. István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője ismertette ugyan a legfontosabb tudnivalókat a kisebb családi ünnepségeken történő étkeztetésre vonatkozóan, de arra hívta fel a figyelmet, hogy nem érdemes kockáztatni a háztáji körülmények közt készült ételekkel.

„Ha egy családi rendezvényre valaki meghív száz embert és megbetegíti őket, az már nem csak a közegészségügy és az élelmiszer-biztonsági igazgatóság problémája, hanem az ügyészségé is, mert az már közegészségügyi veszélyeztetésnek minősül, tehát

bűncselekménnyé változik.”

Az, aki „idegenként” elvállalja az ételek elkészítését egy ilyen rendezvényre, de nem rendelkezik az ehhez szükséges engedélyekkel, akár tízezer lejt meghaladó pénzbírságot is kaphat, tudtuk meg a szakhatóság megyei vezetőjétől, aki kérdésünkre megerősítette, hogy így

akár az is bajba kerülhet, aki szívességből besegít egy sütés-főzésbe, ami később megbetegedésekhez vezet.

Ő azt ajánlja mindenkinek, aki ilyen családi rendezvényt tervez, hogy van már sok cateringcég, bízzanak meg azok közül egyet az étkeztetéssel, semmint hogy otthon készítsék el az ételeket. Ha kiszámítják, valószínűleg jobban meg is éri – fűzte hozzá István Róbert. Gyakori az is, hogy az ünnepségre készülő család az ételek elkészítésével cateringcéget bíz meg, de a süteményeket ők maguk készítik el. „Ilyenkor a legfontosabb tényező az alapanyag és az, hogy aki elkészíti a süteményt, egészséges legyen; illetve a tárolás, mert elő szokott fordulni, hogy nincs ahová tegyék azt a sok tésztát, ezért kiviszik a meleg kultúrotthonba és otthagyják még egy napig. Főleg a krémes dolgok jelentenek veszélyt ilyenkor.

Házi krémek, minden, ami tojást tartalmaz, a majonézes ételék, és minden nyers tojásból kikevert dolog – ezeket kötelező módon hűtve kell tárolni”