Tudomásul vette Bolojan a kulturális miniszter lemondását

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök tudomásul vette Demeter András István lemondását a kulturális miniszteri tisztségről – közölte hétfői sajtótájékoztatóján a kormányszóvivő.

Ioana Dogioiu szerint Demeter András benyújtotta és közzé is tette a lemondólevelét, amelyben azt is közölte, hogy felkérte az illetékes ügyészséget a nyilvánosságra került hangfelvétel hitelességének ellenőrzésére.

A kormányfő tudomásul vette a lemondását,

amely „visszafordíthatatlan”, tehát Demeter András távozik a tisztségből – szögezte le.

A kormányszóvivő azt is hangsúlyozta, hogy az RMDSZ képviselői „komolyan elhatárolódtak” Demeter kijelentéseitől, ezért szerint lezártnak lehet tekinteni a témát – írja az Agerpres.

Hétfőn egy lap nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyen a kulturális miniszter trágár hangnemben beszél a Chișinăui Rádió évekkel ezelőtti megvásárlásáról. Demeter András István ezután jelentette be a lemondását.

