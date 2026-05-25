Tudomásul vette Bolojan a kulturális miniszter lemondását

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök tudomásul vette Demeter András István lemondását a kulturális miniszteri tisztségről – közölte hétfői sajtótájékoztatóján a kormányszóvivő.

2026. május 25., 20:192026. május 25., 20:19

Ioana Dogioiu szerint Demeter András benyújtotta és közzé is tette a lemondólevelét, amelyben azt is közölte, hogy felkérte az illetékes ügyészséget a nyilvánosságra került hangfelvétel hitelességének ellenőrzésére.

A kormányfő tudomásul vette a lemondását,

amely „visszafordíthatatlan”, tehát Demeter András távozik a tisztségből – szögezte le.

A kormányszóvivő azt is hangsúlyozta, hogy az RMDSZ képviselői „komolyan elhatárolódtak” Demeter kijelentéseitől, ezért szerint lezártnak lehet tekinteni a témát – írja az Agerpres.

Hétfőn egy lap nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyen a kulturális miniszter trágár hangnemben beszél a Chișinăui Rádió évekkel ezelőtti megvásárlásáról. Demeter András István ezután jelentette be a lemondását.

Benyújtotta lemondását Demeter András István kulturális miniszter
A kulturális miniszter benyújtotta lemondását hétfőn, miután nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen trágár hangnemben beszél a Chișinăui Rádió megvásárlásáról.

Saját minisztere lemondását kérte az RMDSZ
Lemondásra szólította fel hétfőn Kelemen Hunor a kulturális minisztert, miután nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Demeter András István trágár hangnemben beszél a Chișinăui Rádió megvásárlásáról.

Változhat a túlórák és az éjszakai munka elszámolása

A túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát a teljesítést követő 60 naptári napon belül kiadott szabadidővel kell kompenzálni, bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte.

