Turisztikai szakember: a vakációs utalványok értékének csökkenése is hozzájárult a pünkösdi foglalások visszaeséséhez

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

A vakációs utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő csökkenése egyelőre némileg visszafogta a június 1-jei hosszú hétvégére érvényes foglalásokat.

2026. május 25., 14:112026. május 25., 14:11

Az utazásszervezők szerint idén megugrik a kereslet a last minute ajánlatok iránt – nyilatkozta a Turisztikai Ügynökségek Országos Szövetségének (ANAT) alelnöke.

Adrian Voican az Agerpres beszámolója szerint rámutatott, hogy idén az ortodox pünkösd egybeesik a június 1-jei hosszú hétvégével és egyre nő a foglalások száma, de egyelőre elmarad az előző két évben jegyzettnél.

A szakember szerint ez részben annak tudható be, hogy idén egy-három héttel korábbra esik az ortodox pünkösd, mint az elmúlt években, de a vakációs utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő csökkenése is hozzájárul az utazási szokások változásához:

míg az elmúlt években a legtöbben korán lefoglalták az üdülési csomagokat, idén inkább az a jellemző, hogy az indulás előtti napokban foglalnak.

Az ANAT alelnöke szerint emiatt egyelőre nem lehet megbecsülni, mekkora lesz a szálláshelyek lefoglaltsága a hosszú hétvégén.

A tengerparton az ortodox pünkösdi ajánlatok 47 lejes éjszakánkénti árnál kezdődnek, és a legnépszerűbb úti célok Eforie Nord, Mamaia és Neptun - Olimp. A gyógyfürdőtelepek közül Călimănești-Căciulatát, Félixfürdőt és Herkulesfürdőt részesítik előnyben a turisták, akik pedig a hegyekben töltenék a hosszú hétvégét, a Prahova völgyét és Brassópojánát választják.

A városok közül Brassó, Kolozsvár és Temesvár a legnépszerűbb úti cél.

Az eddigi foglalások alapján nagy az igény a kényelem és a magas színvonalú szolgáltatások iránt. A romániai turisták több mint 65 százaléka 4 vagy 5 csillagos szálláshelyet választott a hétvégére, és azokat a szállodákat részesítették előnyben, amelyek teljes élménycsomagot kínálnak (termálfürdő, wellness- és spa-részleg, élőzenés szórakoztató programok, a gyermekeknek szóló tevékenységek stb.).

A foglalások átlagban három éjszakára szólnak, a tengerparton és a hegyi üdülőtelepeken egyaránt – magyarázta az ANA alelnöke.

Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben
Petőfi körtefája mellett újult meg a történelmi Gyárfás-kúria
A Dinamo érdeklődése ellenére maradna a Sepsi OSK-nál a büntetőspecialista
Tánczos Barna elmondta, mikor adhatja Románia miniszterelnökét az RMDSZ
Emlékezetes fordítással harcolta ki a nemzetközi kupaszereplést az FK Csíkszereda
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
2026. május 25., hétfő

Több ittas sofőr is balesetezett a pünkösdi hétvégén Hargita megyében

A pünkösdi időszak sem tartott vissza néhány sofőrt attól, hogy ittasan üljenek autóba, közülük ketten baleseteztek is – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői összesítéséből.

2026. május 25., hétfő

2026. május 25., hétfő

Kijutott medveriasztásból bőven az utóbbi időszakban, de már kettővel kevesebb nagyvadtól kell félni

A Hargita megyei csendőrséghez május 22-25. között 26 lakossági bejelentés érkezett lakott területek közelében megjelent medvékről.

2026. május 25., hétfő

2026. május 25., hétfő

Tömegverekedéshez riasztották a rendőröket Előpatakon

Öt személy sérült meg, közülük kettőt kórházba kellett szállítani, miután tizenegy ember verekedett vasárnap este Előpatakon – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. május 25., hétfő

2026. május 25., hétfő

Kilőtték az embereket félelemben tartó, méhkaptárakat összetörő medvét Farcádon

Öt nap alatt hétszer jelent meg Farcádon a medve, amely ez idő alatt több kaptárt rongált meg a településen lévő méhészetnél, ráadásul a lakókat is félelemben tartotta. Végül vasárnap este kilőtték a fiatal egyedet.

2026. május 25., hétfő

2026. május 25., hétfő

Lakóház gyúlt ki Maroskeresztúron

Lakóháznál csaptak fel a lángok a maroskeresztúri Patak utcában, fennáll a veszélye, hogy egy szomszédos lakóépületre is átterjednek a lángok – közli a Maros megyei tűzoltóság.

2026. május 25., hétfő

2026. május 25., hétfő

Több épület kapott lángra Maros megyében

Lakóház gyúlt ki Gyulas főutcájában hétfőn délelőtt, a lángok több épületre is átterjedtek – közli a Maros megyei tűzoltóság.

2026. május 25., hétfő

2026. május 25., hétfő

Mától lehet beíratni a gyerekeket óvodába

Elkezdődött hétfőn az óvodai beiratkozások első szakasza.

2026. május 25., hétfő

2026. május 25., hétfő

Egy éjszaka alatt négy Hargita megyei településen riasztottak medvék miatt

Medvék jelenlétére figyelmeztetett a Ro-Alert riasztórendszer hétfőre virradóra több udvarhelyszéki és gyergyószéki településen – közli a Hargita megyei tűzoltóság.

2026. május 25., hétfő

2026. május 25., hétfő

Egy hétig bolyongott a Máramarosi havasokban egy ukrán férfi amíg megtalálták

A határrendészek és a hegyimentők megmentettek vasárnap egy ukrán fiatalembert, aki a Máramarosi-havasokon keresztül lépte át a határt, és bevallása szerint egy hétig bolyongott a hegyekben.

2026. május 25., hétfő

2026. május 24., vasárnap

Támogatja a díjnyertes Fjord című film finanszírozását az Oscar-jelölésekre a kulturális minisztérium

A kulturális minisztérium felvette a szombaton a 79. Cannes-i Filmfesztiválon Arany Pálmával díjazott Fjord című filmet azon stratégiai kulturális projektek listájára, amelyek finanszírozásban részesülnek az Oscar-díjra való jelöléshez.

2026. május 24., vasárnap

