Turisztikai szakember: a vakációs utalványok értékének csökkenése is hozzájárult a pünkösdi foglalások visszaeséséhez

A vakációs utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő csökkenése egyelőre némileg visszafogta a június 1-jei hosszú hétvégére érvényes foglalásokat.
2026. május 25., 14:11
Az utazásszervezők szerint idén megugrik a kereslet a last minute ajánlatok iránt – nyilatkozta a Turisztikai Ügynökségek Országos Szövetségének (ANAT) alelnöke.
Adrian Voican az Agerpres beszámolója szerint rámutatott, hogy idén az ortodox pünkösd egybeesik a június 1-jei hosszú hétvégével és egyre nő a foglalások száma, de egyelőre elmarad az előző két évben jegyzettnél.
A szakember szerint ez részben annak tudható be, hogy idén egy-három héttel korábbra esik az ortodox pünkösd, mint az elmúlt években, de a vakációs utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő csökkenése is hozzájárul az utazási szokások változásához:
Az ANAT alelnöke szerint emiatt egyelőre nem lehet megbecsülni, mekkora lesz a szálláshelyek lefoglaltsága a hosszú hétvégén.
A tengerparton az ortodox pünkösdi ajánlatok 47 lejes éjszakánkénti árnál kezdődnek, és a legnépszerűbb úti célok Eforie Nord, Mamaia és Neptun - Olimp. A gyógyfürdőtelepek közül Călimănești-Căciulatát, Félixfürdőt és Herkulesfürdőt részesítik előnyben a turisták, akik pedig a hegyekben töltenék a hosszú hétvégét, a Prahova völgyét és Brassópojánát választják.
Az eddigi foglalások alapján nagy az igény a kényelem és a magas színvonalú szolgáltatások iránt. A romániai turisták több mint 65 százaléka 4 vagy 5 csillagos szálláshelyet választott a hétvégére, és azokat a szállodákat részesítették előnyben, amelyek teljes élménycsomagot kínálnak (termálfürdő, wellness- és spa-részleg, élőzenés szórakoztató programok, a gyermekeknek szóló tevékenységek stb.).
A foglalások átlagban három éjszakára szólnak, a tengerparton és a hegyi üdülőtelepeken egyaránt – magyarázta az ANA alelnöke.
