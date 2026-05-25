Turisztikai szakember: a vakációs utalványok értékének csökkenése is hozzájárult a pünkösdi foglalások visszaeséséhez

A vakációs utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő csökkenése egyelőre némileg visszafogta a június 1-jei hosszú hétvégére érvényes foglalásokat.

Az utazásszervezők szerint idén megugrik a kereslet a last minute ajánlatok iránt – nyilatkozta a Turisztikai Ügynökségek Országos Szövetségének (ANAT) alelnöke. Hirdetés Adrian Voican az Agerpres beszámolója szerint rámutatott, hogy idén az ortodox pünkösd egybeesik a június 1-jei hosszú hétvégével és egyre nő a foglalások száma, de egyelőre elmarad az előző két évben jegyzettnél. A szakember szerint ez részben annak tudható be, hogy idén egy-három héttel korábbra esik az ortodox pünkösd, mint az elmúlt években, de a vakációs utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő csökkenése is hozzájárul az utazási szokások változásához:

míg az elmúlt években a legtöbben korán lefoglalták az üdülési csomagokat, idén inkább az a jellemző, hogy az indulás előtti napokban foglalnak.

Az ANAT alelnöke szerint emiatt egyelőre nem lehet megbecsülni, mekkora lesz a szálláshelyek lefoglaltsága a hosszú hétvégén. A tengerparton az ortodox pünkösdi ajánlatok 47 lejes éjszakánkénti árnál kezdődnek, és a legnépszerűbb úti célok Eforie Nord, Mamaia és Neptun - Olimp. A gyógyfürdőtelepek közül Călimănești-Căciulatát, Félixfürdőt és Herkulesfürdőt részesítik előnyben a turisták, akik pedig a hegyekben töltenék a hosszú hétvégét, a Prahova völgyét és Brassópojánát választják.

A városok közül Brassó, Kolozsvár és Temesvár a legnépszerűbb úti cél.