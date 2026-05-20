Székelyföldi érintettje van a személyautóra borult kamionos balesetnek

Fotó: Vâlcea megyei rendőrség
Egy parkoló személygépkocsira borult egy teherautó kedden este a Vâlcea megyei Bujoreni településen. A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben senki sem sérült meg, a kamiont Kovászna megyei sofőr vezette.
A 7-es országúton történt balesetet követő elsődleges helyszíni vizsgálatok alapján a rendőrök megállapították, hogy „egy 55 éves, Kovászna megyei férfi, miközben egy energiaitalokkal megrakott nyergesvontatót vezetett, elvesztette uralmát a jármű irányítása felett és ráborult a kamionnal egy úttesten kívül parkoló személygépkocsira” – írta a Digi24 hírportál a Vâlcea Megyei Rendőr-főkapitányság közlésére hivatkozva.
A baleset következtében senki nem sérült meg, csak anyagi kár keletkezett. A sofőrt alkoholszondával ellenőrizték, az eredmény negatív volt. A baleset helyszínén a forgalmat ideiglenesen lezárták, hogy biztonságosan felszabadíthassák az úttestet.
