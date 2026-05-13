Orbán Viktor: mától liberális kormány vezeti Magyarországot

Fotó: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI
Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti, a „leköszönő nemzeti kormány” pedig elkészítette a leltárt – mondta Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videóban.
Orbán Viktor kormánya eredményeit sorolva közölte: Magyarország gazdasági növekedése ma a második legmagasabb az Európai Unióban, a munkaalapú gazdaságpolitikának köszönhetően pedig
A korábbi kormányfő elmondta mennyi adókedvezményt kapnak az egy-, a két- és a háromgyermekes családok, kitért a három- és négygyermekes édesanyák és a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák adómentességére is.
Felsorolásában szerepelt a 25 év alatti fiatalok adómentessége, az egyetemista fiataloknak járó diákhitel, a fiatal munkások által felvehető munkáshitel, és a fix 3 százalékos lakáshitel is – írja az MTI.
Orbán Viktor kitért a rezsicsökkentésre, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíj bevezetésére. Közölte, hogy
illetve kitért az orvosok 2 milliós és tanárok megközelítőleg 1 millió forintos átlagkeresetére.
Ismertetése szerint az állami vagyont megduplázták, visszavásárolták a külföldiektől a repteret és az energiacégeket, Magyarország aranytartalékát 3 tonnáról több mint 100 tonnára, a devizatartalékot pedig a történelem során legmagasabb szintre emelték. Hangsúlyozta:
„A liberális kormány innen indul. Csak el ne rontsák” – zárta videóját.
Magyar Péter kormányának minisztereit kedden nevezte ki az államfő május 13-i hatállyal.
