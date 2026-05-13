Szakértő: recesszióban van a romániai gazdaság

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
A román gazdaság jelenleg recesszióban van a fogyasztás visszaesése és a piaci tevékenység lassulása miatt, de egy súlyosabb válság jelei nem mutatkoznak – jelentette ki szerdán az Agerpresnek Adrian Negrescu gazdasági elemző.
A szakértő szerint az adatok valóban a fogyasztás jelentős csökkenését és a gazdaság lassulását jelzik, de „a jó hír az”, hogy
nincs szó tömeges vállalatbezárásokkal,
nagyszámú munkahely megszűnésével vagy
a lakossági hitelek tömeges bedőlésével járó válságról.
Negrescu szerint a gazdasági élénkülés első jelei szeptember-október körül jelentkezhetnek, amikor 0,6-0,8 százalékos növekedés is elképzelhető. Ez összhangban lenne azokkal a várakozásokkal, amelyek szerint
Az elemző szerint a recessziót a megszorítások, az adóemelések és a fogyasztás visszaesése idézte elő, és a nehézségek a következő hónapokban is érezhetők maradnak. Pozitívumként emelte ki, hogy a gazdaság meghatározó vállalatainak többsége már alkalmazkodott a fogyasztás csökkenéséhez, ami szerinte az üzleti környezet ellenállóképességét mutatja.
Úgy vélekedett, hogy jelenleg
Hozzátette, hogy a következő kormánynak ösztönöznie kellene a bankrendszert a vállalatok hitelezésére, emellett a fogyasztás élénkítését a munka adóterhének csökkentésével és az étkezési utalványok értékének emelésével is segítenie kellene.
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerdán közölte, hogy Románia GDP-je az idei első negyedévben a nyers adatok szerint 1,7 százalékkal csökkent a múlt év azonos időszakához képest, az előző negyedévhez viszonyítva pedig 0,2 százalékkal esett vissza.
