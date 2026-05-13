Szakértő: recesszióban van a romániai gazdaság

A román gazdaság jelenleg recesszióban van a fogyasztás visszaesése és a piaci tevékenység lassulása miatt, de egy súlyosabb válság jelei nem mutatkoznak – jelentette ki szerdán az Agerpresnek Adrian Negrescu gazdasági elemző.

2026. május 13., 13:22

A szakértő szerint az adatok valóban a fogyasztás jelentős csökkenését és a gazdaság lassulását jelzik, de „a jó hír az”, hogy

  • nincs szó tömeges vállalatbezárásokkal,

  • nagyszámú munkahely megszűnésével vagy

  • a lakossági hitelek tömeges bedőlésével járó válságról.

Negrescu szerint a gazdasági élénkülés első jelei szeptember-október körül jelentkezhetnek, amikor 0,6-0,8 százalékos növekedés is elképzelhető. Ez összhangban lenne azokkal a várakozásokkal, amelyek szerint

Románia 2026-ot végül szerény, 0,5-1 százalék közötti GDP-növekedéssel zárhatja.

Az elemző szerint a recessziót a megszorítások, az adóemelések és a fogyasztás visszaesése idézte elő, és a nehézségek a következő hónapokban is érezhetők maradnak. Pozitívumként emelte ki, hogy a gazdaság meghatározó vállalatainak többsége már alkalmazkodott a fogyasztás csökkenéséhez, ami szerinte az üzleti környezet ellenállóképességét mutatja.

Úgy vélekedett, hogy jelenleg

a mikrovállalkozások és a kisvállalatok a legsérülékenyebbek, mert őket érinti leginkább a kiskereskedelmi forgalom visszaesése, a körbetartozások és a hitelfelvételek szigorodása.

Hozzátette, hogy a következő kormánynak ösztönöznie kellene a bankrendszert a vállalatok hitelezésére, emellett a fogyasztás élénkítését a munka adóterhének csökkentésével és az étkezési utalványok értékének emelésével is segítenie kellene.

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerdán közölte, hogy Románia GDP-je az idei első negyedévben a nyers adatok szerint 1,7 százalékkal csökkent a múlt év azonos időszakához képest, az előző negyedévhez viszonyítva pedig 0,2 százalékkal esett vissza.

2026. május 13., szerda

Kelemen Hunor: nem a kormány idézte elő a magas inflációt

Kelemen Hunor szerint a 10 százalékot megahaladó éves infláció elsősorban a közel-keleti háború következménye, nem a kormány intézkedései idézték elő.

Azok drágultak a legjobban, amikre muszáj költenünk

A villamos energia (+54,18 százalék), a lakbér (+43,78), a gázolaj (+32,68), a benzin (+22,42) és a kávé (+21,76) drágult meg a leginkább idén áprilisban a tavalyi negyedik hónaphoz képest – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet.

Májusi havazás a Madarasi Hargitán

Hó formájában érkezik a csapadék a hegyvidéken, ez alól nem kivétel a Madarasi Hargita sem, ahol havazásba váltott át az eső május 13-án. Ezt a Szentegyházi Meteo Állomás Facebook-oldala jelezte a délben közzétett bejegyzésében.

Erdélyi könyvkiadás: lapról lapra nehezebb

Hogyan hat a jelenlegi gazdasági helyzet a könyvkiadásra, és miként tudnak működni a kiadók? Mekkora példányszámban jelennek meg a könyvek, és hogyan alakul a vásárlóerő? Két székelyföldi könyvvásár között erdélyi könyvkiadók vezetőivel beszélgettünk.

Nicușor Dan: nem kell túl komolyan venni azt, amit Vlagyimir Putyin mond

Nicușor Dan szerint a jelenleg zajló hibrid hadviselés sem annak a jele, hogy Oroszország békét és stabilitást akarna Európában.

Határozottan kijelentette a PNL-s politikus, hogy nem fognak a PSD-vel kormányozni

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem fog együtt kormányozni a Szociáldemokrata Párttal (PSD) akkor sem, ha technokrata miniszterelnököt neveznek ki – jelentette ki kedden Mircea Abrudean szenátusi elnök.

Ópusztaszeren tartják a Tisza-kormány első ülését

Kedd éjfélkor hivatalba lépett a Tisza-kormány; szerdán 15 órától Ópusztaszeren tartják az első kormányülést – közölte Magyar Péter miniszterelnök kedd este a Facebook-oldalán.

Június végéig még ingyenesen igényelhető az első elektronikus személyi igazolvány

Ingyenesen állítják ki az első elektronikus személyi igazolványt a 14. életévüket betöltött polgárok számára június 30-ig.

Lapáttal hajtotta el a medvét egy férfi, a csendőrség is megszólalt – videóval

Egyfajta oktatóvideót készített a Vâlcea megyei csendőrség abból az amatőr felvételből, amit azok az emberek készítettek, akik nem voltak hajlandók megvárni a beavatkozó egységet, és maguk próbálták meg elhajtani a medvét egy lapáttal.

Elbizonytalanodtak az általános sztrájkot illetően az oktatásban dolgozók

Túl alacsony az általános sztrájk kirobbantásának a támogatottsága a tanügyben, így – bár a felmérés kiértékelése még nem zárult le – szinte biztosan elmarad a tiltakozás. A szakszervezet képviselője szerint az időzítés már nem is lenne szerencsés.

