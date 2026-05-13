Szakértő: recesszióban van a romániai gazdaság

A román gazdaság jelenleg recesszióban van a fogyasztás visszaesése és a piaci tevékenység lassulása miatt, de egy súlyosabb válság jelei nem mutatkoznak – jelentette ki szerdán az Agerpresnek Adrian Negrescu gazdasági elemző.

Székelyhon 2026. május 13., 13:222026. május 13., 13:22

A szakértő szerint az adatok valóban a fogyasztás jelentős csökkenését és a gazdaság lassulását jelzik, de „a jó hír az", hogy nincs szó tömeges vállalatbezárásokkal,

nagyszámú munkahely megszűnésével vagy

a lakossági hitelek tömeges bedőlésével járó válságról. Negrescu szerint a gazdasági élénkülés első jelei szeptember-október körül jelentkezhetnek, amikor 0,6-0,8 százalékos növekedés is elképzelhető. Ez összhangban lenne azokkal a várakozásokkal, amelyek szerint

Románia 2026-ot végül szerény, 0,5-1 százalék közötti GDP-növekedéssel zárhatja.

Az elemző szerint a recessziót a megszorítások, az adóemelések és a fogyasztás visszaesése idézte elő, és a nehézségek a következő hónapokban is érezhetők maradnak. Pozitívumként emelte ki, hogy a gazdaság meghatározó vállalatainak többsége már alkalmazkodott a fogyasztás csökkenéséhez, ami szerinte az üzleti környezet ellenállóképességét mutatja. Úgy vélekedett, hogy jelenleg

a mikrovállalkozások és a kisvállalatok a legsérülékenyebbek, mert őket érinti leginkább a kiskereskedelmi forgalom visszaesése, a körbetartozások és a hitelfelvételek szigorodása.