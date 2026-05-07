Ismét Bolojan lehet a miniszterelnök? Egy liberális politikus szerint nincs akadálya

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi frakcióvezetője, Gabriel Andronache szerint Ilie Bolojan ismét miniszterelnöknek jelölhető, mert ezt nem tiltja az alkotmánybíróság.
A politikus csütörtökön egy Facebook-bejegyzésben kifejtette, hogy az alkotmánybíróság 2020-as határozata szerint egy bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatott miniszterelnök ismét megbízható kormányalakítással,
ha jelölésével az államfő nem előre hozott választásokat akar kikényszeríteni,
és a jelölt új parlamenti többséget tud maga mögé állítani.
Andronache szerint ez utóbbi feltétel teljesülhet, mivel a PNL úgy döntött, hogy nem lép újabb koalícióra a Szociáldemokrata Párttal (PSD).
A képviselő szerint további feltétel, hogy a megbuktatott miniszterelnök jelölése ne közvetlenül a bizalmatlansági indítvány elfogadása után, hanem „ésszerű idő elteltével” történjen, amely alatt módosulhat a parlament volt kormányfővel kapcsolatos álláspontja. „Ez a feltétel is hamarosan teljesül” – írta Andronache.
A frakcióvezető ebből azt a következtetést vonta le, hogy nincs alkotmányos akadálya Bolojan ismételt kormányalakítási megbízásának – összegzi az Agerpres.
