A kormánybuktatás után George Simion már azt kéri a magyaroktól, hogy csatlakozzanak az AUR-hoz

Fotó: George Simion/Facebook

Bírálta kedden az RMDSZ-t a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion, amiért a szövetség képviselői és szenátorai nem szavazták meg a kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

Székelyhon

2026. május 05., 21:292026. május 05., 21:29

Sajtótájékoztatóján a politikus felidézte, hogy az év elején

Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön is utcára vonultak az emberek az adóemelések miatt, és a kormány megbuktatását célzó bizalmatlansági indítvány támogatását kérték a parlamenti képviselőiktől.

Simion szerint az RMDSZ azért nem szavazta meg a kedden elfogadott indítványt, mert azt az AUR nyújtotta be.

„Az AUR tiszteletben tartja azoknak az akaratát, akik rájuk szavaztak (...), az RMDSZ azonban elárulta a választóit” – jelentette ki az Agerpres beszámolója szerint.

Az AUR elnöke ugyanakkor felhívással fordult a romániai magyarokhoz, hogy ha valódi politikai képviseletet akarnak, iratkozzanak be a pártjába.

Meghívását később kiterjesztette Románia összes polgárára, hangsúlyozva, hogy minden ember és minden szavazat fontos.

„Ha azt akarják, hogy nyerjük meg az előttünk álló csatákat, csatlakozzanak az AUR-hoz” – mondta Simion.

A rovat további cikkei

2026. május 05., kedd

Krasznahorkai László Nobel-díjas írót ünnepelte az MTA

A Határtalan történet című műalkotás új kövének avatásával, felolvasással, vetítéssel, kerekasztal-beszélgetéssel és a Korossy Kvartett előadásával ünnepelte Krasznahorkai László Nobel-díjas írót a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kedden Budapesten.

Hiányosságokat talált a környezetőrség a bányáknál

180 000 lejre bírságolt meg a Hargita Megyei Környezetőrség több kő-, kavics- és homokbányát egy, a napokban véget ért ellenőrzés során. Volt köztük olyan is, amely már nem először kapott bírságot ugyanazon ok miatt.

Nem csak az autósok járnak a Libánon – a medvék is

Több medvét is lefotózott olvasónk miközben a Gyergyóalfalu és Zeteváralja közötti 138-as megyei úton, a Libánon utazott autójával.

A bíráknak és ügyészeknek megítélt bértartozások kifizetésére kötelezi a kormányt a bukaresti ítélőtábla

A bukaresti ítélőtábla kedden helyt adott a legfelsőbb bíróság keresetének, és arra kötelezte a kormányt és a pénzügyminisztériumot, hogy fizessék ki a bíráknak és ügyészeknek bírósági döntéssel megítélt bértartozásokat.

Pert nyert Nicușor Dan az Állandó Választási Hatóság ellen

Első fokon megnyerte Nicușor Dan államfő az Állandó Választási Hatóság (AEP) elleni pert, amellyel az elnökválasztási kampányában elköltött mintegy 930 ezer lej visszatérítését akarta elérni.

Tánczos: ismét politikai krízis van Romániában, nem ezt várták az emberek

„Nem bírtak ki legalább egy évet kormányválság nélkül a koalíciós partnereink, ismét megbukott egy kormány, újabb politikai krízis van Romániában, pedig nem ezt várták, az emberek” – jelentette ki kedd délután Tánczos Barna, miniszterelnök-helyettes.

Az „összemosolygás nyelve” az anyanyelv, amely erős alap a nyelvtanulásban is

Lezárul szerdán az iskolába való iratkozás első szakasza, és bár a legtöbb magyar szülő magyar osztályt választ gyerekének, vannak, akik elbizonytalanodnak ilyenkor. Az anyanyelven való tanulás azonban erős alapot ad a többi nyelv elsajátításához is.

Fokozottan ellenőrzik a személy-és áruszállító járműveket

Elkezdődött a Hargita megyei utakon a közúti rendőrség Truck&Bus elnevezésű akciója, amelynek során május 4. és 10. között fokozottan ellenőrzik a tömegközlekedési és az áruszállító járműveket.

Elkezdi az informális egyeztetéseket a pártokkal Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő kedd este közölte, hogy informális kormányalakítási tárgyalásokat kezdeményez a pártokkal, és arról biztosított, hogy a konzultációk végén Nyugat-barát kormánya lesz az országnak.

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a Bolojan-kormányt megbuktató bizalmatlansági indítvány

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bizalmatlansági indítvány, amelynek keddi parlamenti elfogadása a Bolojan-kormány bukásához vezetett.

