A kormánybuktatás után George Simion már azt kéri a magyaroktól, hogy csatlakozzanak az AUR-hoz

Fotó: George Simion/Facebook
Bírálta kedden az RMDSZ-t a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion, amiért a szövetség képviselői és szenátorai nem szavazták meg a kormány elleni bizalmatlansági indítványt.
Sajtótájékoztatóján a politikus felidézte, hogy az év elején
Simion szerint az RMDSZ azért nem szavazta meg a kedden elfogadott indítványt, mert azt az AUR nyújtotta be.
„Az AUR tiszteletben tartja azoknak az akaratát, akik rájuk szavaztak (...), az RMDSZ azonban elárulta a választóit” – jelentette ki az Agerpres beszámolója szerint.
Meghívását később kiterjesztette Románia összes polgárára, hangsúlyozva, hogy minden ember és minden szavazat fontos.
„Ha azt akarják, hogy nyerjük meg az előttünk álló csatákat, csatlakozzanak az AUR-hoz” – mondta Simion.
