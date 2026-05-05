A kormánybuktatás után George Simion már azt kéri a magyaroktól, hogy csatlakozzanak az AUR-hoz

Bírálta kedden az RMDSZ-t a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion, amiért a szövetség képviselői és szenátorai nem szavazták meg a kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

Sajtótájékoztatóján a politikus felidézte, hogy az év elején

Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön is utcára vonultak az emberek az adóemelések miatt, és a kormány megbuktatását célzó bizalmatlansági indítvány támogatását kérték a parlamenti képviselőiktől.

Simion szerint az RMDSZ azért nem szavazta meg a kedden elfogadott indítványt, mert azt az AUR nyújtotta be.

„Az AUR tiszteletben tartja azoknak az akaratát, akik rájuk szavaztak (...), az RMDSZ azonban elárulta a választóit” – jelentette ki az Agerpres beszámolója szerint.