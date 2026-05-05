Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt

Egy hete tűnt el az az idős férfi, akinek vasárnap találták meg a harapásokkal borított holttestét a Kalonda-tetői nárciszrét közelében. A helyszínen egy medve támadt rá a kiérkező rendőrökre.

Fülöp-Székely Botond 2026. május 05., 13:292026. május 05., 13:29

Harapásokkal borított holttestet találtak vasárnap a Kalonda-tetőn; egy férfiról van szó, aki egy hete tűnt el – tájékoztatta lapunkat egy olvasónk. A rendőrökre támadt egy medve Rokonai és ismerősei kedd óta keresték a korondi származású természetjáró férfit, aki a Kalonda-tetőn lakott a Cika elnevezésű tanyarészen – erősítette meg a Székelyhonnak Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere. Tudomása szerint az áldozat holttestére egy erdész talált rá vasárnap, aki Hirdetés

harapásnyomokat fedezett fel rajta, azt gyanítva, hogy medve okozhatta.

A sérülések a nyak, a fej és a váll környékén történtek. Az erdész azonnal hívta a 112-t, a bejelentés nyomán pedig két rendőr sietett a helyszínre, riasztva a többi hatóságot is. Ám amíg a többiek is odaértek, a rendőrökre támadt egy medve – a nagyvadat végül sikerült elriasztani, tudtuk meg a községvezetőtől. Népszerű kirándulóhely közelében Kovács Lehel rámutatott, az eset különösen ijesztő, ugyanis a holttestet a kirándulók körében népszerű nárciszrét közelében, a kecsetiek erdőjénél találták meg. Éppen ezért azt tanácsolja mindenkinek, hogy

legyenek óvatosak, ha a környéken járnak, hiszen veszélyes medvéről lehet szó.