Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt

A Kalonda-tetői nárciszrét közelében találták meg a holttestet

A kirándulók körében népszerű Kalonda-tetői nárciszrét közelében találták meg a holttestet. Archív

Fotó: Beliczay László

Egy hete tűnt el az az idős férfi, akinek vasárnap találták meg a harapásokkal borított holttestét a Kalonda-tetői nárciszrét közelében. A helyszínen egy medve támadt rá a kiérkező rendőrökre.

Fülöp-Székely Botond

2026. május 05., 13:292026. május 05., 13:29

Harapásokkal borított holttestet találtak vasárnap a Kalonda-tetőn; egy férfiról van szó, aki egy hete tűnt el – tájékoztatta lapunkat egy olvasónk.

A rendőrökre támadt egy medve

Rokonai és ismerősei kedd óta keresték a korondi származású természetjáró férfit, aki a Kalonda-tetőn lakott a Cika elnevezésű tanyarészen – erősítette meg a Székelyhonnak Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere. Tudomása szerint az áldozat holttestére egy erdész talált rá vasárnap, aki

harapásnyomokat fedezett fel rajta, azt gyanítva, hogy medve okozhatta.

A sérülések a nyak, a fej és a váll környékén történtek. Az erdész azonnal hívta a 112-t, a bejelentés nyomán pedig két rendőr sietett a helyszínre, riasztva a többi hatóságot is. Ám amíg a többiek is odaértek, a rendőrökre támadt egy medve – a nagyvadat végül sikerült elriasztani, tudtuk meg a községvezetőtől.

Népszerű kirándulóhely közelében

Kovács Lehel rámutatott, az eset különösen ijesztő, ugyanis a holttestet a kirándulók körében népszerű nárciszrét közelében, a kecsetiek erdőjénél találták meg. Éppen ezért azt tanácsolja mindenkinek, hogy

legyenek óvatosak, ha a környéken járnak, hiszen veszélyes medvéről lehet szó.

Az elöljáró ugyanakkor a helyzetre való tekintettel felvette a kapcsolatot a területen illetékes vadászegyesület munkatársaival, akik folyamatosan ellenőrizni fogják a környéket. Kovács Lehel hangsúlyozta, ha agresszív lesz a medve, akkor a törvényes lehetőségekkel élve kilövik.

Emberölés miatt nyomoznak

Egy erdős részen találták meg vasárnap a 65 éves férfi holttestét – közölte a Székelyhonnal Mariana Ramona Răducanu, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Mint mondta, a holttestet a székelyudvarhelyi kórház igazságügyi orvostani intézetéhez szállították, ahol boncolást végeznek a halál okának körülményeit vizsgálva. A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés ügyében nyomoz.

Udvarhelyszék Farkaslaka Tragédia medve
2026. május 05., kedd

Forgalmi kihívások előtt Székelyudvarhely: elkezdődtek az útfelújítások a városközpontban

Elkezdődött az útfelújítás Székelyudvarhely központi részén kedd reggeltől, ezzel pedig újabb megterhelő időszak veszi kezdetét a közlekedésben, ugyanis párhuzamosan több helyen is felújítások zajlanak a város útjain.

Már ez is valami: a sókitermelés lehetőségét vizsgálják a parajdi sóbányánál

Vizsgálják a kősó bányászására alkalmas munkapont megnyitásának lehetőségét Parajdon, miközben a Korond-patak elterelését szolgáló lebetonozott meder kivitelezőjének kiválasztása is zajlik a sóbányánál tavaly történt födémbeomlás után.

Elkészült a kányádi napközi, már csak az engedélyek hiányoznak

Befejeződött a régi községháza napközivé alakítása Kányádban, így az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése után birtokba vehetik az épületet a gyerekek. A község vezetése hamarosan az udvar rendezését is elkezdené.

Lezárták a Vásártér utcai vasúti átkelőt Székelyudvarhelyen

Elkezdték a felújítást hétfőn Székelyudvarhelyen a Vásártér utcai vasúti átkelőnél, így teljesen lezárták a járműforgalom előtt azt a részt.

Elvetik a költséges terveket, mégis megújulhat a székelyudvarhelyi közvécé

Túlzónak tartják a korábban elkészített terveket, ráadásul pénz sem lenne azok megvalósítására, így beruházás helyett a karbantartási munkálatok részeként szeretné rendbe hozni a polgármesteri hivatal a városközponti közvécét.

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

Biciklilopás miatt vettek őrizetbe egy férfit Székelyudvarhelyen

Biciklit lopott egy férfi Székelyudvarhelyen, őrizetbe vette a rendőrség kedden.

Elhalasztják a Magyar Film Napját és a szejkei majálist Székelyudvarhelyen

Az április 30-ára tervezett Magyar Film Napja, valamint a Szejkén meghirdetett majális is elmarad Székelyudvarhelyen, a kedvezőtlennek ígérkező időjárás miatt – olvasható a városháza közleményében.

Lakóház égett le Szentegyházán

Kigyulladt lakóházhoz riasztották a tűzoltókat Szentegyházán a Turista utcába hétfőn délután. Az épület megsemmisült a tűz következtében.

Sorra zártak be a kürtőskalácsosok Parajdon és környékén

Több tucat kisvállalkozás szűnt meg 2025-ben Parajdon és a környező településeken a turizmus, a vendéglátás és az utcai kereskedelem területén, miután tavaly májusban a Korond-patak vize elárasztotta a sóbányát.

