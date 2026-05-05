Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt

A kirándulók körében népszerű Kalonda-tetői nárciszrét közelében találták meg a holttestet. Archív
Fotó: Beliczay László
Egy hete tűnt el az az idős férfi, akinek vasárnap találták meg a harapásokkal borított holttestét a Kalonda-tetői nárciszrét közelében. A helyszínen egy medve támadt rá a kiérkező rendőrökre.
Harapásokkal borított holttestet találtak vasárnap a Kalonda-tetőn; egy férfiról van szó, aki egy hete tűnt el – tájékoztatta lapunkat egy olvasónk.
Rokonai és ismerősei kedd óta keresték a korondi származású természetjáró férfit, aki a Kalonda-tetőn lakott a Cika elnevezésű tanyarészen – erősítette meg a Székelyhonnak Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere. Tudomása szerint az áldozat holttestére egy erdész talált rá vasárnap, aki
A sérülések a nyak, a fej és a váll környékén történtek. Az erdész azonnal hívta a 112-t, a bejelentés nyomán pedig két rendőr sietett a helyszínre, riasztva a többi hatóságot is. Ám amíg a többiek is odaértek, a rendőrökre támadt egy medve – a nagyvadat végül sikerült elriasztani, tudtuk meg a községvezetőtől.
Kovács Lehel rámutatott, az eset különösen ijesztő, ugyanis a holttestet a kirándulók körében népszerű nárciszrét közelében, a kecsetiek erdőjénél találták meg. Éppen ezért azt tanácsolja mindenkinek, hogy
Az elöljáró ugyanakkor a helyzetre való tekintettel felvette a kapcsolatot a területen illetékes vadászegyesület munkatársaival, akik folyamatosan ellenőrizni fogják a környéket. Kovács Lehel hangsúlyozta, ha agresszív lesz a medve, akkor a törvényes lehetőségekkel élve kilövik.
Egy erdős részen találták meg vasárnap a 65 éves férfi holttestét – közölte a Székelyhonnal Mariana Ramona Răducanu, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Mint mondta, a holttestet a székelyudvarhelyi kórház igazságügyi orvostani intézetéhez szállították, ahol boncolást végeznek a halál okának körülményeit vizsgálva. A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés ügyében nyomoz.
