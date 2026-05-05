Láttuk jönni, amit eddig még nem láttunk a hivatalos árfolyamon

Újabb történelmi mélypontra került kedden a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,2180 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 1,82 banis (0,35 százalékos) emelkedést jelent a hétfői 5,1998 lejhez képest.
2026. május 05., 14:48
Ez az első alkalom, hogy 5,2 lej fölé emelkedik a hivatalos lej–euró árfolyam.
A román fizetőeszköz az amerikai dollárral szemben is veszített értékéből: a dollár árfolyama 0,6 százalékkal (2,68 banival) 4,4644 lejre nőtt a hétfői 4,4376 lejről.
A svájci frank jegyzése szintén új történelmi csúcsot ért el: a BNR 5,6974 lejes árfolyamot közölt, szemben a hétfői 5,6670 lejjel. Ez 0,54 százalékos (3,04 banis) növekedést jelent.
Az arany grammonkénti ára enyhén emelkedett, 653,2534 lejről 653,5812 lejre – írja az Agerpres hírügynökség.
