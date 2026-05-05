Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Láttuk jönni, amit eddig még nem láttunk a hivatalos árfolyamon

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Újabb történelmi mélypontra került kedden a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,2180 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 1,82 banis (0,35 százalékos) emelkedést jelent a hétfői 5,1998 lejhez képest.

Székelyhon

2026. május 05., 14:482026. május 05., 14:48

2026. május 05., 15:312026. május 05., 15:31

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ez az első alkalom, hogy 5,2 lej fölé emelkedik a hivatalos lej–euró árfolyam.

A román fizetőeszköz az amerikai dollárral szemben is veszített értékéből: a dollár árfolyama 0,6 százalékkal (2,68 banival) 4,4644 lejre nőtt a hétfői 4,4376 lejről.

Hirdetés

A svájci frank jegyzése szintén új történelmi csúcsot ért el: a BNR 5,6974 lejes árfolyamot közölt, szemben a hétfői 5,6670 lejjel. Ez 0,54 százalékos (3,04 banis) növekedést jelent.

Az arany grammonkénti ára enyhén emelkedett, 653,2534 lejről 653,5812 lejre – írja az Agerpres hírügynökség.

korábban írtuk

Újabb történelmi mélyponton a lej az euróhoz képest
Újabb történelmi mélyponton a lej az euróhoz képest

Újabb történelmi mélypontra került hétfőn a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,1998 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 5,81 banis (1,1 százalékos) emelkedést jelent a csütörtöki 5,1417 lejhez képest.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt
Kétgólos hátrányból állt fel a Sepsi-SIC, közelebb került a döntőhöz
Negatív rekord, belső puccs: hány kormányt sikerült eddig bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatni?
Dél-Korea legyőzésével biztosan éremmel zárja a vébét a romániai hokiválogatott
Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
Székelyhon

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt
Székelyhon

Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt
Kétgólos hátrányból állt fel a Sepsi-SIC, közelebb került a döntőhöz
Székely Sport

Kétgólos hátrányból állt fel a Sepsi-SIC, közelebb került a döntőhöz
Negatív rekord, belső puccs: hány kormányt sikerült eddig bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatni?
Krónika

Negatív rekord, belső puccs: hány kormányt sikerült eddig bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatni?
Dél-Korea legyőzésével biztosan éremmel zárja a vébét a romániai hokiválogatott
Székely Sport

Dél-Korea legyőzésével biztosan éremmel zárja a vébét a romániai hokiválogatott
Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
Nőileg

Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 05., kedd

Biciklizni indultak a gyerekekkel, végül menekülniük kellett a medve elől

Videón is megörökítették, amint egy medve végigszalad Alsócsernáton főútján napnyugta előtt. Az ijedt állattal egy kerékpározó család is szembetalálta magát, ám az édesanya gyors helyzetfelismerésének köszönhetően sikerült időben kitérni az útjából.

Biciklizni indultak a gyerekekkel, végül menekülniük kellett a medve elől
Biciklizni indultak a gyerekekkel, végül menekülniük kellett a medve elől
2026. május 05., kedd

Biciklizni indultak a gyerekekkel, végül menekülniük kellett a medve elől
Hirdetés
2026. május 05., kedd

Furcsa együttállás a benzinkutakon

Egyes üzemanyag-forgalmazók kedden újra emelték a benzin árát, így az öt nagy töltőállomás-hálózat közül négyben már délelőtt azonosak voltak az árak, délután pedig mind az ötnél. Érdekes...

Furcsa együttállás a benzinkutakon
Furcsa együttállás a benzinkutakon
2026. május 05., kedd

Furcsa együttállás a benzinkutakon
2026. május 05., kedd

A megbukott kormány egyik utolsó döntése: megemelték a fejpénzt a közoktatásban

A kormány keddi ülésén jóváhagyta a közoktatási intézmények (bölcsődék, óvodák, iskolák) finanszírozásának kiszámításához használt fejpénz 6,5 százalékos emelését az idei évre.

A megbukott kormány egyik utolsó döntése: megemelték a fejpénzt a közoktatásban
A megbukott kormány egyik utolsó döntése: megemelték a fejpénzt a közoktatásban
2026. május 05., kedd

A megbukott kormány egyik utolsó döntése: megemelték a fejpénzt a közoktatásban
2026. május 05., kedd

Eldőlt a kormány sorsa, így szavaztak ma a parlamentben

A képviselőház és a szenátus együttes keddi ülésén szavaztak a törvényhozók a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első bizalmatlansági indítványáról.

Eldőlt a kormány sorsa, így szavaztak ma a parlamentben
Eldőlt a kormány sorsa, így szavaztak ma a parlamentben
2026. május 05., kedd

Eldőlt a kormány sorsa, így szavaztak ma a parlamentben
Hirdetés
2026. május 05., kedd

Bolojan: én odébbállhatok, de az ország súlyos problémái ittmaradnak

A kormány elleni bizalmatlansági indítvány „hazug, cinikus és mesterkélt” – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök az indítvány keddi parlamenti vitáján.

Bolojan: én odébbállhatok, de az ország súlyos problémái ittmaradnak
Bolojan: én odébbállhatok, de az ország súlyos problémái ittmaradnak
2026. május 05., kedd

Bolojan: én odébbállhatok, de az ország súlyos problémái ittmaradnak
2026. május 05., kedd

Döntöttek az állattenyésztési ágazat idei támogatásának keretösszegéről

A kormány hétfőn este elfogadta az állattenyésztési ágazat állami támogatási programjának 2026-os keretösszegét jóváhagyó határozatot; ez legfeljebb 137,201 millió lej kötelezettségvállalási előirányzat lehet – közölte a mezőgazdasági minisztérium.

Döntöttek az állattenyésztési ágazat idei támogatásának keretösszegéről
Döntöttek az állattenyésztési ágazat idei támogatásának keretösszegéről
2026. május 05., kedd

Döntöttek az állattenyésztési ágazat idei támogatásának keretösszegéről
2026. május 05., kedd

Ma szavaznak a parlamentben a bizalmatlansági indítványról

Kedden délelőtt 11 órától vitáznak és titkos, golyós szavazással döntenek a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első parlamenti frakcióinak bizalmatlansági indítványáról.

Ma szavaznak a parlamentben a bizalmatlansági indítványról
Ma szavaznak a parlamentben a bizalmatlansági indítványról
2026. május 05., kedd

Ma szavaznak a parlamentben a bizalmatlansági indítványról
Hirdetés
2026. május 04., hétfő

Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján

Hollywoodi feldolgozás készül Örkény István Tóték című regényéből Bad Major címen – adta hírül a napokban a Deadline. A bemutató dátuma egyelőre nem ismert.

Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján
Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján
2026. május 04., hétfő

Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján
2026. május 04., hétfő

Támogatásokból bővítené rendelőit a gyergyószentmiklósi kórház

Folyamatosan gyarapodik az elérhető gyógyászati szolgáltatások száma a gyergyószentmiklósi kórháznál, de emiatt már nincs elegendő hely új rendelők berendezésére. Átalakítás lehetne a megoldás, ehhez keres támogatókat az intézmény.

Támogatásokból bővítené rendelőit a gyergyószentmiklósi kórház
Támogatásokból bővítené rendelőit a gyergyószentmiklósi kórház
2026. május 04., hétfő

Támogatásokból bővítené rendelőit a gyergyószentmiklósi kórház
2026. május 04., hétfő

A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán

Nicușor Dan hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől, Románia megőrzi nyugati irányultságát.

A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán
A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán
2026. május 04., hétfő

A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!