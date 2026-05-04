Újabb történelmi mélyponton a lej az euróhoz képest

Újabb történelmi mélypontra került hétfőn a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,1998 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 5,81 banis (1,1 százalékos) emelkedést jelent a csütörtöki 5,1417 lejhez képest.

A román fizetőeszköz az amerikai dollárral szemben is veszített értékéből: a dollár árfolyama 0,93 százalékkal (4,11 banival) 4,4376 lejre nőtt a csütörtöki 4,3965 lejről.

A svájci frank jegyzése szintén új történelmi csúcsot ért el: a BNR 5,6670 lejes árfolyamot közölt, szemben a csütörtöki 5,5821 lejjel. Ez 1,5 százalékos (8,49 banis) növekedést jelent.

Az arany grammonkénti ára viszont enyhén csökkent, 653,5585 lejről 653,2534 lejre – ismerteti az Agerpres.