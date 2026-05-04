Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Helikopterből filmezték, ahogy tíz perc alatt négyszer is szabálytalanul előz – videóval

• Fotó: Román Rendőrség Facebook-oldala

Fotó: Román Rendőrség Facebook-oldala

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Jókora büntetést kapott az a sofőr, akit helikopterből figyeltek, amint figyelmen kívül hagyja a közlekedési szabályokat.

Székelyhon

2026. május 04., 10:012026. május 04., 10:01

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mindössze tíz perc alatt négy alkalommal is szabálytalanul előzött Kolozs megyében a május 1-jei hosszú hétvégén egy sofőr, figyelmen kívül hagyva a záróvonalat és az ebből adódó balesetveszélyt.

Hirdetés

Ám ezúttal a hatóságok nemcsak rendőrautóból figyelték a forgalmat, hanem a belügyminisztérium légi főfelügyelőségének (IGAv) helikopteréből is, amelynek eredményeként 4860 lejre büntették a sofőrt, és 240 napra felfüggesztették a gépjárművezetői-engedélyét – közölte Facebook-oldalán a Román Rendőrség.

Belföld Közlekedés Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Több ezren vettek részt az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen Nagyváradon
Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton
Új kihívások és fejlődési tervek a gyergyói rókalányok előtt
Haditechnika érkezik Erdélybe, nem kell pánikolni a konvojok miatt
Az éllovas legyőzésével feljutott az élvonalba a Marosvásárhelyi VSK kézilabdacsapata
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Több ezren vettek részt az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen Nagyváradon
Székelyhon

Több ezren vettek részt az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen Nagyváradon
Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton
Székelyhon

Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton
Új kihívások és fejlődési tervek a gyergyói rókalányok előtt
Székely Sport

Új kihívások és fejlődési tervek a gyergyói rókalányok előtt
Haditechnika érkezik Erdélybe, nem kell pánikolni a konvojok miatt
Krónika

Haditechnika érkezik Erdélybe, nem kell pánikolni a konvojok miatt
Az éllovas legyőzésével feljutott az élvonalba a Marosvásárhelyi VSK kézilabdacsapata
Székely Sport

Az éllovas legyőzésével feljutott az élvonalba a Marosvásárhelyi VSK kézilabdacsapata
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Nőileg

Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 04., hétfő

Katonai konvojok az utakon: nagyszabású hadgyakorlat kezdődik Erdélyben

Nemzetközi hadgyakorlatot rendeznek az erdélyi Nagysinken május 7–23. között, amelyre vasárnaptól kezdődően több szövetséges országból érkezik haditechnika – közölte a román védelmi minisztérium (MApN).

Katonai konvojok az utakon: nagyszabású hadgyakorlat kezdődik Erdélyben
Katonai konvojok az utakon: nagyszabású hadgyakorlat kezdődik Erdélyben
2026. május 04., hétfő

Katonai konvojok az utakon: nagyszabású hadgyakorlat kezdődik Erdélyben
Hirdetés
2026. május 03., vasárnap

A fővárosban is Ilie Bolojan melletti szimpátiatüntetést tartottak

Néhány százan gyűltek össze vasárnap este a bukaresti Győzelem (Victoriei) téren az Ilie Bolojan melletti szimpátiatüntetésen.

A fővárosban is Ilie Bolojan melletti szimpátiatüntetést tartottak
A fővárosban is Ilie Bolojan melletti szimpátiatüntetést tartottak
2026. május 03., vasárnap

A fővárosban is Ilie Bolojan melletti szimpátiatüntetést tartottak
2026. május 03., vasárnap

Több ezren vettek részt az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen Nagyváradon

Körülbelül négyezren vettek részt vasárnap Nagyváradon az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen.

Több ezren vettek részt az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen Nagyváradon
Több ezren vettek részt az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen Nagyváradon
2026. május 03., vasárnap

Több ezren vettek részt az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen Nagyváradon
2026. május 03., vasárnap

Nem kegyelmeztek: 5 óra alatt 40 ezer lejre bírságolták a sofőröket az A1-es autópályán

Csaknem duplájával haladta meg a megengedett sebességet egy autós az A1-es autópályán, ráadásul a jogosítványa is le volt járva. Az ellenőrzések során több szabálytalan sofőrt is lefüleltek a rendőrök, a kiszabott bírságok értéke 40 ezer lejre rúg.

Nem kegyelmeztek: 5 óra alatt 40 ezer lejre bírságolták a sofőröket az A1-es autópályán
Nem kegyelmeztek: 5 óra alatt 40 ezer lejre bírságolták a sofőröket az A1-es autópályán
2026. május 03., vasárnap

Nem kegyelmeztek: 5 óra alatt 40 ezer lejre bírságolták a sofőröket az A1-es autópályán
Hirdetés
2026. május 03., vasárnap

Rengett a föld Sepsiszentgyörgy közelében

A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt vasárnap 12 óra 14 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben, mindössze 64 kilométerre Sepsiszentgyörgytől.

Rengett a föld Sepsiszentgyörgy közelében
Rengett a föld Sepsiszentgyörgy közelében
2026. május 03., vasárnap

Rengett a föld Sepsiszentgyörgy közelében
2026. május 03., vasárnap

Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton

Több mint 140 alkohol vagy drog hatása alatt vezető sofőrt füleltek le a rendőrök szombat éjjel, egy átfogó ellenőrző akció keretein belül.

Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton
Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton
2026. május 03., vasárnap

Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton
2026. május 03., vasárnap

Ittas sofőr okozhatott halálos kimenetelű balesetet Argeș megyében

Tragikus kimenetelű közúti baleset történt vasárnapra virradóra Câmpulungon: egy fiatalember életét vesztette.

Ittas sofőr okozhatott halálos kimenetelű balesetet Argeș megyében
Ittas sofőr okozhatott halálos kimenetelű balesetet Argeș megyében
2026. május 03., vasárnap

Ittas sofőr okozhatott halálos kimenetelű balesetet Argeș megyében
Hirdetés
2026. május 03., vasárnap

Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön

Fagyos reggelre ébredtek a Székelyföldiek: a települések többségében mínusz tartományban volt a hőmérők higanyszála a hajnali órákban, Csíkszereda ugyanakkor ismét az ország leghidegebb lakott települése volt vasárnap reggel.

Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
2026. május 03., vasárnap

Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
2026. május 03., vasárnap

A turulmadár visszaszáll: Kézdiszék

Nem hősködés, hanem értékekhez való ragaszkodás egyik legfőbb nemzeti jelképünkre hivatkozni, művészeti alkotásokon, emlékműveken megjeleníteni. Sorozatunkban a turulmadár székelyföldi útját követjük – a legkeletibb bástyával, Kézdiszékkel indítunk.

A turulmadár visszaszáll: Kézdiszék
A turulmadár visszaszáll: Kézdiszék
2026. május 03., vasárnap

A turulmadár visszaszáll: Kézdiszék
2026. május 02., szombat

Ausztriai autópályán rabolta el volt barátnőjét egy Maros megyei férfi

Elrabolta volt barátnőjét egy maroslekencei férfi, aki ellen korábban távoltartási rendeletet is kiállított a Szeben megyei rendőrség.

Ausztriai autópályán rabolta el volt barátnőjét egy Maros megyei férfi
Ausztriai autópályán rabolta el volt barátnőjét egy Maros megyei férfi
2026. május 02., szombat

Ausztriai autópályán rabolta el volt barátnőjét egy Maros megyei férfi
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!