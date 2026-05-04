Helikopterből filmezték, ahogy tíz perc alatt négyszer is szabálytalanul előz – videóval

Jókora büntetést kapott az a sofőr, akit helikopterből figyeltek, amint figyelmen kívül hagyja a közlekedési szabályokat.

Mindössze tíz perc alatt négy alkalommal is szabálytalanul előzött Kolozs megyében a május 1-jei hosszú hétvégén egy sofőr, figyelmen kívül hagyva a záróvonalat és az ebből adódó balesetveszélyt.

Ám ezúttal a hatóságok nemcsak rendőrautóból figyelték a forgalmat, hanem a belügyminisztérium légi főfelügyelőségének (IGAv) helikopteréből is, amelynek eredményeként 4860 lejre büntették a sofőrt, és 240 napra felfüggesztették a gépjárművezetői-engedélyét – közölte Facebook-oldalán a Román Rendőrség.