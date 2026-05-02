Ausztriai autópályán rabolta el volt barátnőjét egy Maros megyei férfi

Elrabolta volt barátnőjét egy maroslekencei férfi, aki ellen korábban távoltartási rendeletet is kiállított a Szeben megyei rendőrség.

Székelyhon 2026. május 02., 20:542026. május 02., 20:54

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói hivatalból eljárást indítottak egy maroslekencei férfi ellen, aki

május 1-jén este egy ausztriai autósztrádáról elrabolta volt barátnőjét.

Az esetet az osztrák hatóságoknak a nő jelenlegi barátja jelentette. Hirdetés A Szeben megyei rendőrség, akit az osztrák szervek értesítettek, kiderítette, hogy a 28 éves emberrabló ellen korábban egy április 28-tól május 3-ig érvényes távoltartási rendeletet állítottak ki,

azaz nem közelíthette meg a nőt és annak lakását.