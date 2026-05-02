Ausztriai autópályán rabolta el volt barátnőjét egy Maros megyei férfi

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Elrabolta volt barátnőjét egy maroslekencei férfi, aki ellen korábban távoltartási rendeletet is kiállított a Szeben megyei rendőrség.

2026. május 02., 20:54

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói hivatalból eljárást indítottak egy maroslekencei férfi ellen, aki

május 1-jén este egy ausztriai autósztrádáról elrabolta volt barátnőjét.

Az esetet az osztrák hatóságoknak a nő jelenlegi barátja jelentette.

A Szeben megyei rendőrség, akit az osztrák szervek értesítettek, kiderítette, hogy a 28 éves emberrabló ellen korábban egy április 28-tól május 3-ig érvényes távoltartási rendeletet állítottak ki,

azaz nem közelíthette meg a nőt és annak lakását.

Az ügyben személyi szabadság megsértése miatt folyik eljárás, a vizsgálat jelenleg is folyik a bűntény körülményeinek tisztázása céljából.

További intézkedésekig az elkövető és a volt barátnő a magyarországi rendőrség felügyelete alatt van.

2026. május 02., szombat

Ezeket a filmeket várjuk 2026 nyarán

Hosszú kihagyás után idén érkezik a biztonsági játéknak ígérkező Star Wars-film, de Steven Spielberg is visszatér egy idegeninváziós sci-fivel. De nem csak ezeket nézhetjük az előttünk álló hónapokban. Nyári moziajánló.

2026. május 02., szombat

2026. május 02., szombat

Szent Fórián-domborművet avattak Gyergyóalfaluban

A tűzoltók védőszentjét, Szent Flóriánt ábrázoló réz domborművet helyeztek el szombaton Gyergyóalfaluban a helyi tűzoltólaktanya falán. Az esemény is igazolja, az önkéntes tűzoltók kiemelten fontos szerepet töltenek be a község életében.

2026. május 02., szombat

A Brassó megyei katasztrófavédelem alezredese vesztette életét a Bucsecs hegységben

A síelő, aki szombaton életét vesztette a Bucsecs-hegység Coștilei völgyében bekövetkezett lavina miatt, a Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) alezredese volt, és a szervezet egyik legkiválóbb hegymászója.

2026. május 02., szombat

Három sízőt sodort el a lavina, egyikük életét vesztette

Elsodort szombaton a lavina a Bucsecs-hegységben egy háromtagú csoportot, egyikük meghalt – tájékoztatott az Országos Hegyimentő Közszolgálat.

2026. május 02., szombat

223-an vesztették életüket közúti balesetben januártól márciusig a romániai utakon

Az idei év első három hónapjában 669 közúti baleset történt, amelyek következtében 223 ember vesztette életét, 546-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek – derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság szombati közleményéből.

2026. május 02., szombat

Várják a Kaptárba az új dokumentumfilmeket

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ október 9-18. között ötödik alkalommal szervezi meg a Kaptár dokumentumfilm-szemlét, amelybe 2020 után Romániában készült alkotásokkal nevezhetnek be a filmkészítők.

2026. május 02., szombat

Felmérés: többen vannak azok, akik szerint Ilie Bolojannak le kellene mondania

A romániaiak több mint fele (58 százalék) úgy véli, hogy Ilie Bolojan miniszterelnöknek le kellene mondania – derül ki a CURS egy friss felméréséből.

2026. május 02., szombat

149 sofőrnél mutatott ki alkoholfogyasztást a rendőrségi gyorsteszt

A közlekedési rendőrök péntek éjjel több mint 160 alkohol vagy drog hatása alatt vezető sofőrt füleltek le egy országos akció keretében, amelynek célja az alkohol vagy tiltott szerek hatása alatt történő vezetés visszaszorítása volt.

2026. május 02., szombat

Melegházak gyúltak ki Nyárádszeredában

Két kigyulladt melegházhoz riasztották péntek éjjel a nyárádszeredai tűzoltókat, lángoló melléképülethez a dicsőszentmártoniakat.

2026. május 02., szombat

Egy hónap alatt 30-cal nőtt a különnyugdíjat kapók száma

Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) szombaton közölt adatai szerint márciusban 11 928 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 30-cal többnek, mint előző hónapban.

2026. május 02., szombat

