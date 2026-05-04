Lezárták a Vásártér utcai vasúti átkelőt Székelyudvarhelyen

Elkezdték a felújítást hétfőn Székelyudvarhelyen a Vásártér utcai vasúti átkelőnél , így teljesen lezárták a járműforgalom előtt azt a részt. A korlátozás a városi buszjáratok útvonalát is érinti – közli a polgármesteri hivatal.

A közleményből az is kiderül, hogy a vasúti átkelő – a tervek szerint – május 15-ig lesz lezárva a gépjárműforgalom előtt. Ezen időszakban a 6-os és 8-as városi buszjáratok útvonala nem fogja érinteni a Junior és a Kós Károly megállókat.