Egy hónap haladékot kaptak, nyár végéig elkészülhet a székelymagyarosi kultúrotthon

Dolgoznak a székelymagyarosi kultúrotthon és a vele egybeépített régi iskola energiahatékonysági felújításán. A kivitelezést július 31-ig be kell fejezni, különben vissza kell fizetni a pályázaton nyert támogatást.
Nagyjából másfél millió lej értékben végeznek energiahatékonysági felújítást a székelymagyarosi kultúrotthonban és az azzal egybeépített régi iskola épületében, amely a helyi közösség fontos találkozóhelye.
Folyamatosan dolgozik a kivitelező, hiszen július 31-ig be kell fejezni a felújítást
Az épületben két nagyobb terem van: az egyikben előadásokat lehet majd tartani, a másik gyűléseknek vagy akár kézműves foglalkozásoknak adhat helyet. A tervek szerint felújítják a pincét és a termeket, hőszigetelik a falakat, újjáépítik a tetőzetet, amelyre napelemek is kerültek. Fontos része a beruházásnak a beltéri mellékhelyiségek kialakítása is.
Ülkei Zoltán, Bögöz község polgármestere lapunknak elmondta, hogy egy hónappal, július 31-ig meg kellett hosszabbítani a beruházás befejezésének határidejét, addigra azonban már biztosan elkészül a kivitelező, hiszen jelenleg az utolsó simításokat végzik.
Jelenleg a villanyszerelés befejezésén és a hátralévő falburkolati munkákon dolgozik a kivitelező. Az épület közművesítése már megtörtént, a megújult tetőre pedig a napelemeket is felszerelték.
Az elöljáró azt is közölte, hogy a munkálatok közben módosították a terveket: tűzifa helyett gázzal működő fűtésrendszert szeretnének. Azért döntöttek így, mert
már csak néhány jóváhagyást kell beszerezni.
A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy a beruházásra az országos helyreállítási terv (PNRR) programjában pályázott az önkormányzat.
Ez utóbbi nem volt egyszerű feladat, de a nehézségek ellenére Ülkei Zoltán úgy véli, a székelymagyarosiak megérdemlik, hogy jó állapotban lévő kultúrotthonban gyűlhessenek össze.
