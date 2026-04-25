Egy hónap haladékot kaptak, nyár végéig elkészülhet a székelymagyarosi kultúrotthon

Dolgoznak a székelymagyarosi kultúrotthon és a vele egybeépített régi iskola energiahatékonysági felújításán. A kivitelezést július 31-ig be kell fejezni, különben vissza kell fizetni a pályázaton nyert támogatást.

Fülöp-Székely Botond 2026. április 25., 17:102026. április 25., 17:10

Nagyjából másfél millió lej értékben végeznek energiahatékonysági felújítást a székelymagyarosi kultúrotthonban és az azzal egybeépített régi iskola épületében, amely a helyi közösség fontos találkozóhelye.

Folyamatosan dolgozik a kivitelező, hiszen július 31-ig be kell fejezni a felújítást Fotó: Olti Angyalka

Egy hónap hosszabbítás Az épületben két nagyobb terem van: az egyikben előadásokat lehet majd tartani, a másik gyűléseknek vagy akár kézműves foglalkozásoknak adhat helyet. A tervek szerint felújítják a pincét és a termeket, hőszigetelik a falakat, újjáépítik a tetőzetet, amelyre napelemek is kerültek. Fontos része a beruházásnak a beltéri mellékhelyiségek kialakítása is.

Ülkei Zoltán, Bögöz község polgármestere lapunknak elmondta, hogy egy hónappal, július 31-ig meg kellett hosszabbítani a beruházás befejezésének határidejét, addigra azonban már biztosan elkészül a kivitelező, hiszen jelenleg az utolsó simításokat végzik.

További csúszásra már nincs lehetőség, mert ellenkező esetben vissza kellene fizetni a beruházásra elnyert támogatást.

Jelenleg a villanyszerelés befejezésén és a hátralévő falburkolati munkákon dolgozik a kivitelező. Az épület közművesítése már megtörtént, a megújult tetőre pedig a napelemeket is felszerelték.

Az elöljáró azt is közölte, hogy a munkálatok közben módosították a terveket: tűzifa helyett gázzal működő fűtésrendszert szeretnének. Azért döntöttek így, mert

pályázatot nyertek a székelymagyarosi gázhálózat kiépítésére, amely hamarosan el is kezdődhet,

már csak néhány jóváhagyást kell beszerezni.

Jelentős önrész A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy a beruházásra az országos helyreállítási terv (PNRR) programjában pályázott az önkormányzat.

A munkálatokra 796 ezer lejes támogatást kaptak, amelyhez további 797 ezer lejes önrészt kellett előteremteniük.

Ez utóbbi nem volt egyszerű feladat, de a nehézségek ellenére Ülkei Zoltán úgy véli, a székelymagyarosiak megérdemlik, hogy jó állapotban lévő kultúrotthonban gyűlhessenek össze.