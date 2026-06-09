Bethlen Kata örökségét bemutató kötetet ismertetnek Székelyudvarhelyen

Fotó: László Ildikó
Bethlen Kata egyházépítő és mecénási tevékenységét feldolgozó kötetet mutatnak be csütörtökön a Haáz Rezső Múzeumban. A kiadvány két évtizedes kutatómunka eredményeit összegzi.
A Bethlen Kata öröksége. Teleki Józsefné egyházpártoló tevékenysége című kötet bemutatójára várják az érdeklődőket június 11-én, csütörtökön 18 órától a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumba.
A Kovács Mária-Márta, T. Horváth Iringó és Tóth Levente által jegyzett kiadvány Bethlen Kata több évtizeden át végzett egyházpártoló munkáját, adományozási tevékenységét és az általa támogatott református gyülekezetekkel kialakított kapcsolatát mutatja be.
A szerzők kutatása
A kötet nemcsak Bethlen Kata mecénási tevékenységének hátterét tárja fel, hanem a 18. századi Erdély vallási, társadalmi és művelődéstörténeti viszonyairól is átfogó képet nyújt.
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