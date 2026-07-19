Utolsó szentmiséjét mutatta be a nyugdíjba vonuló plébános Nyikómalomfalván

Megható ünnepséggel köszönt el vasárnap a nyikómalomfalvi közösség Daniel Ernő-András plébánostól, aki nyugdíjba vonulása előtt utolsó szentmiséjét mutatta be a település templomában.

Megható ünnepséggel köszönt el vasárnap a nyikómalomfalvi közösség Daniel Ernő-András plébánostól, aki nyugdíjba vonulása előtt utolsó szentmiséjét mutatta be a település templomában.

A vasárnapi ünnepi szentmise különleges alkalom volt a nyikómalomfalvi egyházközség számára: tizennégy év szolgálat után búcsúzott el Daniel Ernő-András plébános, aki 2012 óta vezette a közösséget.

A Szentegyházán született lelkipásztor már gyermekkorában közel került az egyházhoz,