Utolsó szentmiséjét mutatta be a nyugdíjba vonuló plébános Nyikómalomfalván

Megható ünnepséggel köszönt el vasárnap a nyikómalomfalvi közösség Daniel Ernő-András plébánostól, aki nyugdíjba vonulása előtt utolsó szentmiséjét mutatta be a település templomában.
Fotó: László Ildikó
Megható ünnepséggel köszönt el vasárnap a nyikómalomfalvi közösség Daniel Ernő-András plébánostól, aki nyugdíjba vonulása előtt utolsó szentmiséjét mutatta be a település templomában.
A vasárnapi ünnepi szentmise különleges alkalom volt a nyikómalomfalvi egyházközség számára: tizennégy év szolgálat után búcsúzott el Daniel Ernő-András plébános, aki 2012 óta vezette a közösséget.
A Szentegyházán született lelkipásztor már gyermekkorában közel került az egyházhoz,
ezért a kántoriskolát, majd a teológiát választotta. Pappá 1985-ben szentelték Gyulafehérváron.
Fotó: László Ildikó
Papi jelmondatául Pál apostol korintusiakhoz írt első levelének gondolatát választotta: „Mindenkinek mindene lettem.” Ezt a küldetést igyekezett szolgálata során végig szem előtt tartani, még a kommunista időszak nehéz éveiben is – hangzott el méltatásában.
Fotó: László Ildikó
Papi pályáját a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébánián kezdte, ahol tíz éven át szolgált. Ezt követően a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum lelkivezetője lett, majd 2002–2008 között Korondon, 2012-ig pedig Kézdialmáson volt lelkipásztor, végül
A faluban eltöltött tizennégy év alatt nemcsak lelkipásztori munkájával, hanem a közösségért végzett gyakorlati tevékenységével is nyomot hagyott. Szolgálata idején megújult a plébánia, a templom és az iskola is, miközben mindig nyitott ajtóval és barátsággal fogadta a hozzá fordulókat.
Fotó: László Ildikó
Búcsúbeszédében Daniel Ernő köszönetet mondott a közösségnek az együtt eltöltött évekért, és arra kérte a híveket, hogy
A közösség megható műsorral köszönte meg szolgálatát: énekekkel, szavalatokkal és személyes jókívánságokkal búcsúztak tőle. Az ünnepség végén a templomkertben hársfát ültettek a Nyikómalomfalván eltöltött szolgálat emlékére.
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
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