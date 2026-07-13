Több mint 9600-an vesznek részt a pedagógusi véglegesítő vizsgán, kedden

Több mint 9600 jelentkező vehet részt idén a pedagógusi véglegesítő vizsga írásbeli próbáján, amelyet kedden tartanak meg az erre kijelölt 42 vizsgaközpontban – tájékoztatott az oktatási minisztérium.

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A közlemény szerint a több mint 10.000 feliratkozott jelölt közül a megmérettetésen valamivel több mint 9600 vehet részt, akik teljesítették ehhez az összes előírt feltételt:

legalább egy tanévet tanítottak, és a jelenlegi tanévben jó, vagy nagyon jó minősítést kaptak,

legalább 8-as átlagot értek el a két tanfelügyeleti órahallgatáson és a szakmai portfólióra kapott jegyekből, de az ezekre kapott jegyek egyike sem kisebb 7-esnél.

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A vizsga reggel 9 órakor kezdődik, a résztvevőknek négy óra áll a rendelkezésükre a vizsgafeladatok megoldására.