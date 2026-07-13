Energetikai felújításon esik át az épület
Fotó: László Ildikó
Hamarosan elkezdik a Sziget utcai háziorvosi rendelők energetikai felújítását Székelyudvarhelyen, a munkálatok idejére pedig a nemrég korszerűsített Villanytelep utcai régi fogászat épületébe költöztetik át a családorvosokat.
A Környezetvédelmi Alapnál (AFM) pályázva nyert támogatást a székelyudvarhelyi önkormányzat a Sziget utcai háziorvosi rendelők energetikai felújítására; idén júniusban pedig sikerült leszerződni a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezőkkel, amelyekre a munkálatokat bízták.
Az építkezést megelőzően számos feladatot kell megoldani, de ezek közül a legfontosabb a családorvosi rendelők elköltöztetése, méghozzá úgy, hogy ezt ne érezzék meg a betegek – jelezte lapunknak Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője. Új, ideiglenes helyszínt viszonylag egyszerű volt találni, hiszen nemrég modernizálták a Villanytelep utcában a régi fogászat épületét.
Teljes energetikai felújítást végeznek a székelyudvarhelyi Villanytelep utcai fogorvosi rendelő épületén. A munkálatok idején mind az iskolai fogorvosi rendelés, mind a magánrendelések más épületben történnek.
„A családorvosok nem tarthatnak szünetet a rendelésben és nem is zárhatják be, mondjuk egy hétre a rendelőiket. Így ők
– vázolta a helyzetet a szóvivő. Így esett a választás e hónap végére, hiszen július 31-e péntekre esik, így az aznap délutánt és a hétvégét is kihasználva viszonylag zökkenőmentesen megoldható a költözés. Ennek megfelelően
Ezt követően kezdődnek el a felújítások a Sziget utcai rendelőknél.
Az elnyert támogatásnak köszönhetően egyebek mellett hőszigetelik az épület homlokzatát, továbbá cserélik a külső ajtókat és ablakokat. A lapos tető nem csak hő-, de vízszigetelést is kap.
Modernizálják továbbá a villanyhálózatot, a melegvizet biztosító rendszert, ugyanakkor a tűzvédelmi fejlesztések sem maradnak el. Az építkezési cégek összesen
– tudtuk meg Zörgő Noémitől. Egyelőre 288 ezer lej a projekt önrésze, de ez nőhet, ha előre nem látott költségek merülnek fel.
A beruházás célja, hogy jobb környezetet biztosítson a város a betegeknek és a rendelőkben dolgozó szakembereknek is, ugyanakkor csökkentsék a fenntartási költségeket.
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