Hamarosan elkezdik a Sziget utcai háziorvosi rendelők energetikai felújítását Székelyudvarhelyen, a munkálatok idejére pedig a nemrég korszerűsített Villanytelep utcai régi fogászat épületébe költöztetik át a családorvosokat.

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A Környezetvédelmi Alapnál (AFM) pályázva nyert támogatást a székelyudvarhelyi önkormányzat a Sziget utcai háziorvosi rendelők energetikai felújítására; idén júniusban pedig sikerült leszerződni a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezőkkel, amelyekre a munkálatokat bízták.

Kiesés nélkül

Az építkezést megelőzően számos feladatot kell megoldani, de ezek közül a legfontosabb a családorvosi rendelők elköltöztetése, méghozzá úgy, hogy ezt ne érezzék meg a betegek – jelezte lapunknak Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője. Új, ideiglenes helyszínt viszonylag egyszerű volt találni, hiszen nemrég modernizálták a Villanytelep utcában a régi fogászat épületét.

korábban írtuk Korszerűsítik a Villanytelep utcai fogorvosi rendelő épületét Székelyudvarhelyen Teljes energetikai felújítást végeznek a székelyudvarhelyi Villanytelep utcai fogorvosi rendelő épületén. A munkálatok idején mind az iskolai fogorvosi rendelés, mind a magánrendelések más épületben történnek.

„A családorvosok nem tarthatnak szünetet a rendelésben és nem is zárhatják be, mondjuk egy hétre a rendelőiket. Így ők