Hargita megyéből is riasztották a hegyimentőket

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Fotó: Tuchiluș Alex
Az elmúlt 24 órában 18 riasztás érkezett a hegyimentő-szolgálathoz, amelynek munkatársai tizenhta embernek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Facebook-oldalán a Salvamont.
2026. július 13., 10:452026. július 13., 10:45
2026. július 13., 10:472026. július 13., 10:47
A bejegyzés szerint hat embert szállítottak kórházba.
Az elmúlt 24 órában a Szeben megyei hegyimentőknek három, a Hargita, a Máramaros és a Buzău megyeieknek, illetve az argeșieknek két-két, a Fehér, a Gorj, a Hunyad, a Bákó és a Prahova megyei, illetve a brassói hegyimentőknek egy-egy bevetésük volt. Vasárnap egy kutya kimentéséhez is riasztották a Salvamontot.
Ugyanakkor harminc betelefonáló a turistaútvonalak állapotáról kért információkat és tanácsokat – írja az Agerpres hírügynökség a Salvamont tájékoztatására hivatkozva.
Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) 12 megyére és Bukarestre.
78 éves korában elhunyt Sam Neill új-zélandi színész hétfőn, miután felépült abból a daganatos betegségből, amelyet korábban diagnosztizáltak nála – közölte családja.
Medve harapott meg egy 47 éves férfit Argeș megyében – jelentette hétfőn a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
A májusi 10,85 százalékról júniusban 10,42 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter hétfőre a minisztériumba kérette a Román Vasúti Személyszállító Vállalat vezérigazgatóját, miután az utasoknak szánt online kérdőívet kitöltők 86 százaléka azt jelezte, hogy nem ajánlaná másoknak az utazását.
A korábbi kormánykoalíció pártjainak vezetői Nicușor Dan államfővel találkoznak hétfőn 9 órakor a Cotroceni-palotában.
Három településen jeleztek medvét ezen a hétvégén, a Hargita megyei tűzoltóság Ro Alert üzenetben figyelmeztette a lakosságot.
A tanügyminisztérium szerint az óvások elbírálása után 74,8 százalékról 2,1 százalékkal 76,9 százalékra nőtt a sikeresen leérettségiző diákok aránya.
Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el vasárnap az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) az ország több megyéjében. A figyelmeztetés Hargita és Kovászna megye egyes vízgyűjtő területeit is érinti.
A kaláka megtartja, élteti és erősíti a közösségeket – vallják a X. Kaszáló Kaláka résztvevői. A háromnapos csíkszentkirályi eseménysorozat szombati programja hajnalban közös kaszálással indult Bakalján, mintegy ötven férfi csatlakozott.
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