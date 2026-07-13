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Hargita megyéből is riasztották a hegyimentőket

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Az elmúlt 24 órában 18 riasztás érkezett a hegyimentő-szolgálathoz, amelynek munkatársai tizenhta embernek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Facebook-oldalán a Salvamont.

Székelyhon

2026. július 13., 10:452026. július 13., 10:45

2026. július 13., 10:472026. július 13., 10:47

A bejegyzés szerint hat embert szállítottak kórházba.

Az elmúlt 24 órában a Szeben megyei hegyimentőknek három, a Hargita, a Máramaros és a Buzău megyeieknek, illetve az argeșieknek két-két, a Fehér, a Gorj, a Hunyad, a Bákó és a Prahova megyei, illetve a brassói hegyimentőknek egy-egy bevetésük volt. Vasárnap egy kutya kimentéséhez is riasztották a Salvamontot.

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Ugyanakkor harminc betelefonáló a turistaútvonalak állapotáról kért információkat és tanácsokat – írja az Agerpres hírügynökség a Salvamont tájékoztatására hivatkozva.

Hargita megye Belföld
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