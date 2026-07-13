Elenyésző mértékben csökkent az infláció

A májusi 10,85 százalékról júniusban 10,42 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet (INS).

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Az intézmény adatai szerint a szolgáltatások díja 13,67 százalékkal nőtt, a nem élelmiszer jellegű termékek 12,29 százalékkal, az élelmiszerek pedig 5,75 százalékkal drágultak egy év alatt – írja az Agerpres.

A fogyasztói árindex 2026 júniusában 2026 májusához viszonyítva 100,06 százalék volt. Az év elejétől számított infláció 3,8 százalékot tett ki, az éves inflációs ráta pedig 2025 hatodik hónapjához képest 10,4 százalék volt idén júniusban. Az elmúlt 12 hónapban (2025 júliusa és 2026 júniusa között) a fogyasztói árak átlagos változása az előző 12 hónaphoz (2024 júliusa és 2025 júniusa között) viszonyítva 9,8 százalékot ért el.

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A harmonizált fogyasztói árindex (HICP) 2026 júniusában az előző hónaphoz képest 99,94 százalék volt. Az éves inflációs ráta 2026 júniusában 2025 hatodik hónapjához viszonyítva, a harmonizált fogyasztói árindex alapján számolva 9,2 százalékot tett ki. Az elmúlt 12 hónap átlagos árnövekedése a HICP alapján 8,6 százalék volt.

A Román Nemzeti Bank (BNR) legutóbbi jelentésében a korábbi 3,9 százalékról 5,5 százalékra módosította a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését.