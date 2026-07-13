Elenyésző mértékben csökkent az infláció

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
A májusi 10,85 százalékról júniusban 10,42 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Az intézmény adatai szerint a szolgáltatások díja 13,67 százalékkal nőtt, a nem élelmiszer jellegű termékek 12,29 százalékkal, az élelmiszerek pedig 5,75 százalékkal drágultak egy év alatt – írja az Agerpres.
A fogyasztói árindex 2026 júniusában 2026 májusához viszonyítva 100,06 százalék volt. Az év elejétől számított infláció 3,8 százalékot tett ki, az éves inflációs ráta pedig 2025 hatodik hónapjához képest 10,4 százalék volt idén júniusban. Az elmúlt 12 hónapban (2025 júliusa és 2026 júniusa között) a fogyasztói árak átlagos változása az előző 12 hónaphoz (2024 júliusa és 2025 júniusa között) viszonyítva 9,8 százalékot ért el.
A harmonizált fogyasztói árindex (HICP) 2026 júniusában az előző hónaphoz képest 99,94 százalék volt. Az éves inflációs ráta 2026 júniusában 2025 hatodik hónapjához viszonyítva, a harmonizált fogyasztói árindex alapján számolva 9,2 százalékot tett ki. Az elmúlt 12 hónap átlagos árnövekedése a HICP alapján 8,6 százalék volt.
A Román Nemzeti Bank (BNR) legutóbbi jelentésében a korábbi 3,9 százalékról 5,5 százalékra módosította a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését.
Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter hétfőre a minisztériumba kérette a Román Vasúti Személyszállító Vállalat vezérigazgatóját, miután az utasoknak szánt online kérdőívet kitöltők 86 százaléka azt jelezte, hogy nem ajánlaná másoknak az utazását.
A korábbi kormánykoalíció pártjainak vezetői Nicușor Dan államfővel találkoznak hétfőn 9 órakor a Cotroceni-palotában.
Három településen jeleztek medvét ezen a hétvégén, a Hargita megyei tűzoltóság Ro Alert üzenetben figyelmeztette a lakosságot.
A tanügyminisztérium szerint az óvások elbírálása után 74,8 százalékról 2,1 százalékkal 76,9 százalékra nőtt a sikeresen leérettségiző diákok aránya.
Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el vasárnap az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) az ország több megyéjében. A figyelmeztetés Hargita és Kovászna megye egyes vízgyűjtő területeit is érinti.
A kaláka megtartja, élteti és erősíti a közösségeket – vallják a X. Kaszáló Kaláka résztvevői. A háromnapos csíkszentkirályi eseménysorozat szombati programja hajnalban közös kaszálással indult Bakalján, mintegy ötven férfi csatlakozott.
A nagylaki határátkelő felé tartó autósoknak lassabb haladásra kell számítaniuk vasárnap éjszaka: öt túlméretes szállítmány közlekedik több nyugat-romániai útvonalon, amelyek rendőri felvezetéssel haladnak, így időszakos forgalmi fennakadások lehetne
Előzetes regisztrációhoz kötik idén is az Orbán Viktor tusványosi előadásán való részvételt – jelentették be a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán.
Újabb elsőfokú viharriasztásokat adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország több régiójára.
A Prahova megyei rendőrség büntetőeljárást indított gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt a szombat délután a Bucsecs-hegységben, Bușteni környékén sziklamászás közben lezuhant négy hegymászó ügyében.
szóljon hozzá!