Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Elenyésző mértékben csökkent az infláció

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A májusi 10,85 százalékról júniusban 10,42 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Székelyhon

2026. július 13., 09:462026. július 13., 09:46

Az intézmény adatai szerint a szolgáltatások díja 13,67 százalékkal nőtt, a nem élelmiszer jellegű termékek 12,29 százalékkal, az élelmiszerek pedig 5,75 százalékkal drágultak egy év alatt – írja az Agerpres.

A fogyasztói árindex 2026 júniusában 2026 májusához viszonyítva 100,06 százalék volt. Az év elejétől számított infláció 3,8 százalékot tett ki, az éves inflációs ráta pedig 2025 hatodik hónapjához képest 10,4 százalék volt idén júniusban. Az elmúlt 12 hónapban (2025 júliusa és 2026 júniusa között) a fogyasztói árak átlagos változása az előző 12 hónaphoz (2024 júliusa és 2025 júniusa között) viszonyítva 9,8 százalékot ért el.

Hirdetés

A harmonizált fogyasztói árindex (HICP) 2026 júniusában az előző hónaphoz képest 99,94 százalék volt. Az éves inflációs ráta 2026 júniusában 2025 hatodik hónapjához viszonyítva, a harmonizált fogyasztói árindex alapján számolva 9,2 százalékot tett ki. Az elmúlt 12 hónap átlagos árnövekedése a HICP alapján 8,6 százalék volt.

A Román Nemzeti Bank (BNR) legutóbbi jelentésében a korábbi 3,9 százalékról 5,5 százalékra módosította a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Autó és motorkerékpár ütközött Székelyudvarhelyen
Ez a hétvége sem telt el medvék jelenléte nélkül
Döntetlennel hangolt a bajnoki rajtra a Sepsi OSK
Orbán Viktor ott lesz a Tusványoson, regisztrálást és fényképes igazolványt kérnek a közönségtől
Megvetné a lábát a Szuperligában a két székelyföldi klub – kik lehetnek a legfőbb vetélytársaik?
Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Autó és motorkerékpár ütközött Székelyudvarhelyen
Székelyhon

Autó és motorkerékpár ütközött Székelyudvarhelyen
Ez a hétvége sem telt el medvék jelenléte nélkül
Székelyhon

Ez a hétvége sem telt el medvék jelenléte nélkül
Döntetlennel hangolt a bajnoki rajtra a Sepsi OSK
Székely Sport

Döntetlennel hangolt a bajnoki rajtra a Sepsi OSK
Orbán Viktor ott lesz a Tusványoson, regisztrálást és fényképes igazolványt kérnek a közönségtől
Krónika

Orbán Viktor ott lesz a Tusványoson, regisztrálást és fényképes igazolványt kérnek a közönségtől
Megvetné a lábát a Szuperligában a két székelyföldi klub – kik lehetnek a legfőbb vetélytársaik?
Székely Sport

Megvetné a lábát a Szuperligában a két székelyföldi klub – kik lehetnek a legfőbb vetélytársaik?
Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Nőileg

Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 13., hétfő

Lesújtó vélemények: az utasok 86 százaléka nem ajánlaná a CFR vonatait

Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter hétfőre a minisztériumba kérette a Román Vasúti Személyszállító Vállalat vezérigazgatóját, miután az utasoknak szánt online kérdőívet kitöltők 86 százaléka azt jelezte, hogy nem ajánlaná másoknak az utazását.

Lesújtó vélemények: az utasok 86 százaléka nem ajánlaná a CFR vonatait
Lesújtó vélemények: az utasok 86 százaléka nem ajánlaná a CFR vonatait
2026. július 13., hétfő

Lesújtó vélemények: az utasok 86 százaléka nem ajánlaná a CFR vonatait
Hirdetés
2026. július 13., hétfő

Újabb próbálkozás: a korábbi kormánykoalíció vezetőivel egyeztet Nicușor Dan

A korábbi kormánykoalíció pártjainak vezetői Nicușor Dan államfővel találkoznak hétfőn 9 órakor a Cotroceni-palotában.

Újabb próbálkozás: a korábbi kormánykoalíció vezetőivel egyeztet Nicușor Dan
Újabb próbálkozás: a korábbi kormánykoalíció vezetőivel egyeztet Nicușor Dan
2026. július 13., hétfő

Újabb próbálkozás: a korábbi kormánykoalíció vezetőivel egyeztet Nicușor Dan
2026. július 12., vasárnap

Ez a hétvége sem telt el medvék jelenléte nélkül

Három településen jeleztek medvét ezen a hétvégén, a Hargita megyei tűzoltóság Ro Alert üzenetben figyelmeztette a lakosságot.

Ez a hétvége sem telt el medvék jelenléte nélkül
Ez a hétvége sem telt el medvék jelenléte nélkül
2026. július 12., vasárnap

Ez a hétvége sem telt el medvék jelenléte nélkül
2026. július 12., vasárnap

Közzétették az érettségi végleges eredményeit

A tanügyminisztérium szerint az óvások elbírálása után 74,8 százalékról 2,1 százalékkal 76,9 százalékra nőtt a sikeresen leérettségiző diákok aránya.

Közzétették az érettségi végleges eredményeit
Közzétették az érettségi végleges eredményeit
2026. július 12., vasárnap

Közzétették az érettségi végleges eredményeit
Hirdetés
2026. július 12., vasárnap

Elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el Hargita és Kovászna megye egyes vízgyűjtőire

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el vasárnap az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) az ország több megyéjében. A figyelmeztetés Hargita és Kovászna megye egyes vízgyűjtő területeit is érinti.

Elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el Hargita és Kovászna megye egyes vízgyűjtőire
Elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el Hargita és Kovászna megye egyes vízgyűjtőire
2026. július 12., vasárnap

Elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el Hargita és Kovászna megye egyes vízgyűjtőire
2026. július 12., vasárnap

Amit a kasza levágott, a gereblye ne hagyja ott – videó

A kaláka megtartja, élteti és erősíti a közösségeket – vallják a X. Kaszáló Kaláka résztvevői. A háromnapos csíkszentkirályi eseménysorozat szombati programja hajnalban közös kaszálással indult Bakalján, mintegy ötven férfi csatlakozott.

Amit a kasza levágott, a gereblye ne hagyja ott – videó
Amit a kasza levágott, a gereblye ne hagyja ott – videó
2026. július 12., vasárnap

Amit a kasza levágott, a gereblye ne hagyja ott – videó
2026. július 12., vasárnap

A nagylaki határátkelő felé autózik? Lassabb haladásra kell számítani vasárnap este

A nagylaki határátkelő felé tartó autósoknak lassabb haladásra kell számítaniuk vasárnap éjszaka: öt túlméretes szállítmány közlekedik több nyugat-romániai útvonalon, amelyek rendőri felvezetéssel haladnak, így időszakos forgalmi fennakadások lehetne

A nagylaki határátkelő felé autózik? Lassabb haladásra kell számítani vasárnap este
A nagylaki határátkelő felé autózik? Lassabb haladásra kell számítani vasárnap este
2026. július 12., vasárnap

A nagylaki határátkelő felé autózik? Lassabb haladásra kell számítani vasárnap este
Hirdetés
2026. július 12., vasárnap

Előzetesen kell regisztrálni idén is Orbán Viktor tusványosi előadására

Előzetes regisztrációhoz kötik idén is az Orbán Viktor tusványosi előadásán való részvételt – jelentették be a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán.

Előzetesen kell regisztrálni idén is Orbán Viktor tusványosi előadására
Előzetesen kell regisztrálni idén is Orbán Viktor tusványosi előadására
2026. július 12., vasárnap

Előzetesen kell regisztrálni idén is Orbán Viktor tusványosi előadására
2026. július 12., vasárnap

Az ország túlnyomó részében továbbra is viharok várhatók

Újabb elsőfokú viharriasztásokat adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország több régiójára.

Az ország túlnyomó részében továbbra is viharok várhatók
Az ország túlnyomó részében továbbra is viharok várhatók
2026. július 12., vasárnap

Az ország túlnyomó részében továbbra is viharok várhatók
2026. július 12., vasárnap

Büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség a Bucsecs-hegységben lezuhant hegymászók ügyét

A Prahova megyei rendőrség büntetőeljárást indított gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt a szombat délután a Bucsecs-hegységben, Bușteni környékén sziklamászás közben lezuhant négy hegymászó ügyében.

Büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség a Bucsecs-hegységben lezuhant hegymászók ügyét
Büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség a Bucsecs-hegységben lezuhant hegymászók ügyét
2026. július 12., vasárnap

Büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség a Bucsecs-hegységben lezuhant hegymászók ügyét
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!