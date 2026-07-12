Elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el Hargita és Kovászna megye egyes vízgyűjtőire

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Fotó: László Ildikó
Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el vasárnap az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) az ország több megyéjében. A figyelmeztetés Hargita és Kovászna megye egyes vízgyűjtő területeit is érinti.
2026. július 12., 18:162026. július 12., 18:16
2026. július 12., 18:182026. július 12., 18:18
Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el vasárnap az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) az ország több megyéjében. A figyelmeztetés vasárnap 12 órától hétfő 12 óráig érvényes.
A hidrológusok szerint a lehulló csapadék, a felszíni lefolyás és a folyók vízhozamának növekedése miatt villámárvizek alakulhatnak ki, a kisebb vízfolyásokon pedig gyors vízszintemelkedésre lehet számítani.
A sárga jelzés a Temes, Berzava, Karas, Néra, Cserna, Zsil, Argeș, Ialomița, Szeret és Prut vízgyűjtő területeire, valamint a dobrudzsai folyókra vonatkozik. A figyelmeztetés összesen 22 megyét érint, köztük
Az INHGA arra figyelmeztet, hogy az érintett térségekben rövid idő alatt jelentős mennyiségű víz zúdulhat le a patakokon és kisebb vízfolyásokon, ezért a veszélyeztetett területeken fokozott óvatosság ajánlott.
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