Elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el Hargita és Kovászna megye egyes vízgyűjtőire

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el vasárnap az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) az ország több megyéjében. A figyelmeztetés Hargita és Kovászna megye egyes vízgyűjtő területeit is érinti.

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Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el vasárnap az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) az ország több megyéjében. A figyelmeztetés vasárnap 12 órától hétfő 12 óráig érvényes.

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A hidrológusok szerint a lehulló csapadék, a felszíni lefolyás és a folyók vízhozamának növekedése miatt villámárvizek alakulhatnak ki, a kisebb vízfolyásokon pedig gyors vízszintemelkedésre lehet számítani.