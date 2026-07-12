Büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség a Bucsecs-hegységben lezuhant hegymászók ügyét

A Prahova megyei rendőrség büntetőeljárást indított gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt a szombat délután a Bucsecs-hegységben, Bușteni környékén sziklamászás közben lezuhant négy hegymászó ügyében.

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A négy személy szombaton zuhant egy szakadékba a Bucsecs-hegységben, a mentésükre nagy erőket mozgósított a katasztrófavédelmi felügyelőség. Ahogy korábban beszámoltunk róla, az illetők sziklát másztak Bușteni környékén, amikor a biztosítókötél elszakadt, és a mászók mintegy 10 métert zuhantak.

korábban írtuk Sziklamászás közben szakadt el a kötél: négyen zuhantak szakadékba a Bucsecs-hegységben Négy személy lezuhant szombaton egy szakadékba a Bucsecs-hegységben, a mentésen dolgozó hegyimentők segítésére két helikoptert küldött a katasztrófavédelmi felügyelőség.

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Bár a zuhanást követően mind a négyen eszméletüknél voltak, egyikük időközben elveszítette eszméletét, őt már