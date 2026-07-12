Büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség a Bucsecs-hegységben lezuhant hegymászók ügyét

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Fotó: Olti Angyalka
A Prahova megyei rendőrség büntetőeljárást indított gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt a szombat délután a Bucsecs-hegységben, Bușteni környékén sziklamászás közben lezuhant négy hegymászó ügyében.
A négy személy szombaton zuhant egy szakadékba a Bucsecs-hegységben, a mentésükre nagy erőket mozgósított a katasztrófavédelmi felügyelőség. Ahogy korábban beszámoltunk róla, az illetők sziklát másztak Bușteni környékén, amikor a biztosítókötél elszakadt, és a mászók mintegy 10 métert zuhantak.
Négy személy lezuhant szombaton egy szakadékba a Bucsecs-hegységben, a mentésen dolgozó hegyimentők segítésére két helikoptert küldött a katasztrófavédelmi felügyelőség.
Bár a zuhanást követően mind a négyen eszméletüknél voltak, egyikük időközben elveszítette eszméletét, őt már
A bușteni-i rendőrök első vizsgálatai szerint a szikláról lezuhant négy főből álló hegymászócsapat tagjai
Közülük egy 36 éves nő vesztette életét az elszenvedett sérülések következtében.
Meghalt a Bucsecs-hegységben¸ Bușteni környékén szombaton lezuhant négy hegymászó közül az egyik.
A másik három hegymászót, három férfit, sikerült kiemelni a szakadékból és kórházba szállítani. A rendőrség tovább vizsgálja a baleset körülményeit.
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Meghalt a Bucsecs-hegységben¸ Bușteni környékén szombaton lezuhant négy hegymászó közül az egyik.
Négy személy lezuhant szombaton egy szakadékba a Bucsecs-hegységben, a mentésen dolgozó hegyimentők segítésére két helikoptert küldött a katasztrófavédelmi felügyelőség.
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