Piac vagy szupermarket? Meglepő különbségek a nyári zöldségek és gyümölcsök árában

Fotó: Orbán Orsolya
A nyári gyümölcs- és zöldségszezon csúcsán megnéztük, mennyibe kerülnek a szezon kedvencei a piacokon és a szupermarketekben. Több terméknél jelentős árkülönbséget találtunk, de nem minden esetben a piac bizonyult olcsóbbnak.
A helyi termelők standjain frissen szedett gyümölcsök és zöldségek sorakoznak, miközben a szupermarketek is akciókkal próbálják magukhoz csábítani a vásárlókat.
De vajon valóban olcsóbb a piac, vagy csak bennünk él ez a kép? A szezon legkeresettebb termékeinek árait hasonlítottuk össze.
A sárgabarack kilójáért a piacon 7–8 lejt kérnek, míg a szupermarketekben 9 lej körül mozog az ára. Még nagyobb a különbség az őszibaracknál: a piacon 9 lejért megvásárolható, az üzletekben akár 15 lejt is kérhetnek érte.
Fotó: Orbán Orsolya
A cseresznye ára a piacokon 10 lej kilogrammonként, ezzel szemben a szupermarketekben 15 és 28 lej közötti összeget is elkérnek érte. A meggy esetében viszont kiegyenlítettebb a helyzet, mindkét helyen körülbelül 15 lej a kilogrammonkénti ár. Látványos eltérést mutat a sárgadinnye is. Míg
A görögdinnye esetében még nagyobb a szórás: a piacon darabonként 4–8 lejért kínálják, míg a szupermarketekben leárazva is 14 lej lehet a kilogrammonkénti ár, bár akad olyan üzlet, ahol darabra is megvásárolható 8 lejért.
A paradicsom a piacon kilogrammonként 8 lej, a koktélparadicsom pedig 5–9 lej között mozog. Ezzel szemben az üzletekben a román paradicsom ára 9–12 lej, a koktélparadicsomé pedig gyakran 18–30 lej között alakul, de egyes prémium termékek esetében az 50 lejt is meghaladja kilogrammonként.
Fotó: Borbély Fanni
A paprikaféléknél kisebbek a különbségek. A sárgapaprika a piacon 8 lej kilogrammonként, a kaliforniai paprika pedig elérheti a 15 lejt. A kápia paprika ára a piacon 20 lej, míg a szupermarketekben 13 lej. A csípős paprika ára szinte azonos: a piacon 20, az üzletekben 19 lej kilogrammonként.
Van néhány termék, amelynél szinte ugyanazt az árat találjuk mindkét helyen. Az újburgonya kilogrammja 3 lejbe kerül a piacon és a szupermarketekben egyaránt. Az uborka ára szintén megegyezik, 5 lej kilogrammonként. A csöves kukorica a piacon 4 lej, az üzletekben 5 lej darabonként, míg a kerti saláta fejenként 3 lejért, illetve 4–5 lejért kapható.
Fotó: Orbán Orsolya
Az összehasonlítás alapján
A különbségek azonban nem minden terméknél jelentősek, sőt akadnak olyan zöldségek is, amelyek az üzletekben olcsóbbak vagy közel azonos áron érhetők el.
na meg arról se feledkezzünk meg, hogy a szupermarketekben nem kapunk ajándékba egy-két plusz darabot.
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