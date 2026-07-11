Ismét drónok miatt figyelmeztették a Tulcea megyeieket

2026. július 10., péntek

„Jóakarók” használják ki a magányos időseket

Az egyedül élő idősek mellett egyre több „jóakaró” jelenik meg, aki kihasználja, kifosztja őket – figyelmeztet Csata Éva, a HIFA Egyesület elnöke, aki nyílt levélben fordult a külföldön élőkhöz, kérve, figyeljenek jobban oda itthon lévő szeretteikre.