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Lovas szekérrel ütközött egy autó Csibában

• Fotó: Képernyőmentés/Olvasói felvétel

Fotó: Képernyőmentés/Olvasói felvétel

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Egy ember megsérült szerda este Csíkszeredában, a Hargita utcában, miután egy lovas szekér és egy autó összeütközött. A szekér hajtója alkoholt fogyasztott a baleset előtt.

Székelyhon

2026. július 09., 13:422026. július 09., 13:42

A helyszíni vizsgálat szerint egy 26 éves férfi lovas szekérrel közlekedett a Hargita utcában szerdán 19 óra után, amikor irányváltáskor nem biztosította, hogy biztonságosan balra kanyarodhat és összeütközött egy 35 éves férfi által vezetett személyautóval, amely

éppen szabályosan előzte a fogatot.

A két jármű vezetőjét alkoholszondával is ellenőrizték.

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A szekér hajtójának leheletében 0,34 mg/liter légalkoholszintet mutatott ki az alkoholszonda, míg az autó vezetőjének tesztje negatív lett.

A lovas szekéren utazó egyik ember megsérült,

őt kórházba szállították orvosi ellátásra. A rendőrség vizsgálja a baleset okait – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól érdeklődve.

Csíkszék Csíkszereda Baleset
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