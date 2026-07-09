Lovas szekérrel ütközött egy autó Csibában

Egy ember megsérült szerda este Csíkszeredában, a Hargita utcában, miután egy lovas szekér és egy autó összeütközött. A szekér hajtója alkoholt fogyasztott a baleset előtt.

Székelyhon 2026. július 09., 13:422026. július 09., 13:42

A helyszíni vizsgálat szerint egy 26 éves férfi lovas szekérrel közlekedett a Hargita utcában szerdán 19 óra után, amikor irányváltáskor nem biztosította, hogy biztonságosan balra kanyarodhat és összeütközött egy 35 éves férfi által vezetett személyautóval, amely

éppen szabályosan előzte a fogatot.

A két jármű vezetőjét alkoholszondával is ellenőrizték. Hirdetés A szekér hajtójának leheletében 0,34 mg/liter légalkoholszintet mutatott ki az alkoholszonda, míg az autó vezetőjének tesztje negatív lett.

A lovas szekéren utazó egyik ember megsérült,