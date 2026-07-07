Lesz-e gyógyszertár és orvosi rendelő Hargitafürdőn?

A tavaly átadott hargitafürdői épületet, amely a tűzoltószertár mellett orvosi rendelőnek, gyógyszertárnak, irodáknak, közvécének is helyet biztosítana, egyelőre csak részben használják, a rendelő és gyógyszertár nyitása nem egyszerű.

Kovács Attila 2026. július 07., 21:062026. július 07., 21:06 2026. július 07., 21:092026. július 07., 21:09

A többfunkciósnak szánt ingatlant a csíkszeredai önkormányzat építtette a város költségvetését felhasználva, és elsődleges szerepe a helyi önkéntes tűzoltócsoport számára az adományba kapott autó és a felszerelés megfelelő tárolása, fűtött garázzsal, a szükséges helyiségekkel együtt. A tavaly októberben átadott létesítmény, amelyet a tűzoltók azonnal használatba vettek, emellett közösségi célokat is szolgál, mivel ott egy közvécét is kialakítottak, és a Hargitafürdőért Egyesület is kapott irodahelyiséget. Ugyanakkor

készültek gyógyszertár és egy orvosi rendelő működtetésére alkalmas helyiségek is,

ezek a szolgáltatások ugyanis hiányoznak a városhoz tartozó üdülőtelepülésről. Az egyesületi iroda használatban van, a nyilvános illemhely is rövidesen nyitva lesz majd. Utóbbiról Korodi Attila csíkszeredai polgármester kérdésünkre azt mondta, a helyi adók és illetékek megállapításakor a használatra vonatkozó illetéket elfogadták,

most az egyesület költségvetését kell elfogadja az önkormányzati képviselő-testület,

majd ha a fogyóeszközök beszerzése megtörténik, és lesz felügyelet is, a közvécé megnyílik. A gyógyszertár és a családorvosi rendelő tekintetében nehezebb az előrelépés. A városvezető arról tájékoztatott, hogy egyeztettek a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatósággal az ügyben, de az intézmény visszafogott volt, mert Hargitafürdőn kis lélekszámú az állandó lakosság. Hirdetés Az egyeztetés folytatódik az orvosi kollégiummal is annak érdekében, hogy ha van lehetőség,

egy háziorvos a praxisa kiegészítéseként időnként ott is fogadjon betegeket.