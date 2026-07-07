Lesz-e gyógyszertár és orvosi rendelő Hargitafürdőn?

Az épületet tavaly ősszel adták át
Fotó: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala
A tavaly átadott hargitafürdői épületet, amely a tűzoltószertár mellett orvosi rendelőnek, gyógyszertárnak, irodáknak, közvécének is helyet biztosítana, egyelőre csak részben használják, a rendelő és gyógyszertár nyitása nem egyszerű.
2026. július 07., 21:062026. július 07., 21:06
2026. július 07., 21:092026. július 07., 21:09
A többfunkciósnak szánt ingatlant a csíkszeredai önkormányzat építtette a város költségvetését felhasználva, és elsődleges szerepe a helyi önkéntes tűzoltócsoport számára az adományba kapott autó és a felszerelés megfelelő tárolása, fűtött garázzsal, a szükséges helyiségekkel együtt.
A tavaly októberben átadott létesítmény, amelyet a tűzoltók azonnal használatba vettek, emellett közösségi célokat is szolgál, mivel ott egy közvécét is kialakítottak, és a Hargitafürdőért Egyesület is kapott irodahelyiséget. Ugyanakkor
ezek a szolgáltatások ugyanis hiányoznak a városhoz tartozó üdülőtelepülésről.
Az egyesületi iroda használatban van, a nyilvános illemhely is rövidesen nyitva lesz majd. Utóbbiról Korodi Attila csíkszeredai polgármester kérdésünkre azt mondta, a helyi adók és illetékek megállapításakor a használatra vonatkozó illetéket elfogadták,
majd ha a fogyóeszközök beszerzése megtörténik, és lesz felügyelet is, a közvécé megnyílik.
A gyógyszertár és a családorvosi rendelő tekintetében nehezebb az előrelépés. A városvezető arról tájékoztatott, hogy egyeztettek a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatósággal az ügyben, de az intézmény visszafogott volt, mert Hargitafürdőn kis lélekszámú az állandó lakosság.
Az egyeztetés folytatódik az orvosi kollégiummal is annak érdekében, hogy ha van lehetőség,
Korodi emlékeztetett, túl azon, hogy kicsi a közösség, a családorvosi praxisok szabad vállalásúak, ezért nem egyszerű ezt megoldani.
A gyógyszertár működtetését illetően szintén a kisszámú lakosság jelent hátrányt, a vélemény az, hogy elsősorban idényjelleggel, télen lenne érdemes ezt megnyitni, amikor sok a vendég, mert egész évben ez a tevékenység kereskedelmileg nem kifizetődő.
A polgármester szerint ezért is kell jól előkészíteni az ilyen lépéseket, mert ezeket már nem a köz-, hanem a magánszférának kell megoldania.
Ha lezárul a közbeszerzési eljárás és aláírják a szerződést, ősszel elkezdődhet a többfunkciós tűzoltószertár építése Hargitafürdőn, ahol az önkéntes tűzoltók felszerelését és a tűzoltóautót is tárolni lehet majd, de más helyiségeket is kialakítanak.
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