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Lesz-e gyógyszertár és orvosi rendelő Hargitafürdőn?

Az épületet tavaly ősszel adták át • Fotó: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala

Az épületet tavaly ősszel adták át

Fotó: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala

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A tavaly átadott hargitafürdői épületet, amely a tűzoltószertár mellett orvosi rendelőnek, gyógyszertárnak, irodáknak, közvécének is helyet biztosítana, egyelőre csak részben használják, a rendelő és gyógyszertár nyitása nem egyszerű.

Kovács Attila

2026. július 07., 21:062026. július 07., 21:06

2026. július 07., 21:092026. július 07., 21:09

A többfunkciósnak szánt ingatlant a csíkszeredai önkormányzat építtette a város költségvetését felhasználva, és elsődleges szerepe a helyi önkéntes tűzoltócsoport számára az adományba kapott autó és a felszerelés megfelelő tárolása, fűtött garázzsal, a szükséges helyiségekkel együtt.

A tavaly októberben átadott létesítmény, amelyet a tűzoltók azonnal használatba vettek, emellett közösségi célokat is szolgál, mivel ott egy közvécét is kialakítottak, és a Hargitafürdőért Egyesület is kapott irodahelyiséget. Ugyanakkor

készültek gyógyszertár és egy orvosi rendelő működtetésére alkalmas helyiségek is,

ezek a szolgáltatások ugyanis hiányoznak a városhoz tartozó üdülőtelepülésről.

Az egyesületi iroda használatban van, a nyilvános illemhely is rövidesen nyitva lesz majd. Utóbbiról Korodi Attila csíkszeredai polgármester kérdésünkre azt mondta, a helyi adók és illetékek megállapításakor a használatra vonatkozó illetéket elfogadták,

most az egyesület költségvetését kell elfogadja az önkormányzati képviselő-testület,

majd ha a fogyóeszközök beszerzése megtörténik, és lesz felügyelet is, a közvécé megnyílik.

A gyógyszertár és a családorvosi rendelő tekintetében nehezebb az előrelépés. A városvezető arról tájékoztatott, hogy egyeztettek a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatósággal az ügyben, de az intézmény visszafogott volt, mert Hargitafürdőn kis lélekszámú az állandó lakosság.

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Az egyeztetés folytatódik az orvosi kollégiummal is annak érdekében, hogy ha van lehetőség,

egy háziorvos a praxisa kiegészítéseként időnként ott is fogadjon betegeket.

Korodi emlékeztetett, túl azon, hogy kicsi a közösség, a családorvosi praxisok szabad vállalásúak, ezért nem egyszerű ezt megoldani.

A gyógyszertár működtetését illetően szintén a kisszámú lakosság jelent hátrányt, a vélemény az, hogy elsősorban idényjelleggel, télen lenne érdemes ezt megnyitni, amikor sok a vendég, mert egész évben ez a tevékenység kereskedelmileg nem kifizetődő.

A polgármester szerint ezért is kell jól előkészíteni az ilyen lépéseket, mert ezeket már nem a köz-, hanem a magánszférának kell megoldania.

korábban írtuk

Idén elkezdődhet a tűzoltószertár építése Hargitafürdőn
Idén elkezdődhet a tűzoltószertár építése Hargitafürdőn

Ha lezárul a közbeszerzési eljárás és aláírják a szerződést, ősszel elkezdődhet a többfunkciós tűzoltószertár építése Hargitafürdőn, ahol az önkéntes tűzoltók felszerelését és a tűzoltóautót is tárolni lehet majd, de más helyiségeket is kialakítanak.

Csíkszék Hargitafürdő
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